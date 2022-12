El piloto que llega al Dakar 2023 desde el TT de la Isla de Man

Cargar reproductor de audio

El Rally Dakar es una prueba extremadamente popular entre todos los aficionados al motorsport, y quien más y quien menos ha fantaseado en alguna ocasión con surcar las dunas del desierto e intentar llegar a la meta de la prueba más dura del mundo.

Así, no es raro que haya pilotos que decidan dejar de lado sus disciplinas y probar suerte en el offroad. La lista de nombres es larga, pero destacan los de Fernando Alonso, Clay Regazzoni, Patrick Tambay, Norberto Fontana o Jacky Ickx.

Esa hibridación de categorías no es exclusiva de las cuatro ruedas, y en el motociclismo también hay grandes apellidos que tomaron parte de la gran aventura del Dakar. El caso más reciente es el de Danilo Petrucci, que tras dejar MotoGP decidió embarcarse en la edición de 2022, llegando a ganar una etapa, pero también hay otros como Joan Lascorz o Carlos Checa.

En esta ocasión, el protagonista es James Hillier. El inglés, que se ha ganado a pulso ser considerado uno de los mejores roadracers de la actualidad, es un fijo del TT de la Isla de Man, donde consiguió numerosos podios y victorias.

El historial de Hillier en la Isla de Man contempla catorce podios desde su debut en 2008, además de una victoria en 2013 en la clase Lightweight. Sin embargo, y pese a sus constantes esfuerzos, el británico aún no ha conseguido la joya de la corona: el tan apreciado triunfo en la categoría Senior TT.

El debut de James en el Dakar no sentará cátedra para el resto de pilotos de la arriesgada disciplina, ya que Julien Toniutti ya sabe lo que es competir en el famoso rally (lo hizo en 2019). Sin embargo, sí será el primer ganador de la Isla de Man en dar el salto al Dakar.

Hillier ya tenía previsto debutar en el Dakar en 2022, pero su equipo, el RICH Energy OMG Racing, fue baja de última hora, aplazando la participación del británico a 2023.

"Solo he corrido dos rallies: el Rally de Andalucía el año pasado y el Abu Dhabi Desert Challenge este año. Fue la última vez que corrí sobre arena. Diría que esas pruebas formaban parte de mi preparación para llegar al Dakar", comentó James a la web oficial de la carrera.

"Tengo recuerdos de ver el Dakar a mediados y finales de los 90 en Eurosport, y se me quedó grabado. Mi padre tenía motos de carretera, pero nunca compitió. No sé por qué me metió en el trial, nunca se lo he preguntado", dijo, refiriéndose a sus comienzos, lejos de la velocidad.

"Siempre he tenido ganas, siempre he pedaleado, y a partir de ahí todo fue a más. Siempre me ha gustado ir rápido, y supongo que el TT de la Isla de Man era lo máximo en cuanto a velocidad y peligro. No puedo darte una razón o un momento en el que dije: 'Tengo que hacerlo', pero siempre estuvo en mi radar desde muy joven".

Hillier, que competirá con el #80, señaló el Dakar como "la carrera todoterreno por excelencia", y minimizó los riesgos que esconde.

"El TT de la Isla de Man es la carrera de carretera por excelencia y el Dakar es la carrera todoterreno por excelencia, y hacer las dos cosas está muy bien. Para mí, el TT no es para tanto, no me parece una locura. Del mismo modo, creo que la gente de fuera que mira el Dakar piensa que eres un loco que va a toda velocidad por el desierto. Pero en el rally se hacen muchos cálculos cada día".

Para que su desembarco sea aún más épico, el de Ringwood competirá en la categoría Original by Motul, en la que los pilotos no cuentan con asistencias ni mecánicos. "Desde el punto de vista del presupuesto, o lo hacíamos al estilo mochilero o no lo hacíamos", explicó. "Me siento bastante seguro cuidando la moto y esas cosas".

Aunque el espíritu competitivo nunca desaparece, Hillier se marca como objetivo "aprender todo lo posible, ser disciplinado mecánicamente y cuidar el físico".

"No quiero ser el último, quiero llegar a la meta, entonces seré feliz. Podría acabar entre los dos primeros si me esforzara al máximo, pero eso entrañaría un riesgo. No tengo ninguna presión", concluyó.