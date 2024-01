¿De qué se trata la Etapa 48 Horas del Dakar 2024?

El Rally Dakar 2024 cuenta con la novedad de la Etapa 48 Horas, una especial dividida en dos días en la que los pilotos deberán recorrer, como es habitual, un tramo hasta la llegada a la meta. La organización, liderada por David Castera, cuenta esta como una única etapa, en donde el cronómetro se para a partir de las 16:00 horas de la primera jornada, para continuar después desde donde los participantes lo dejaron.

Al ser algo nuevo y con muchas dudas, en Motorsport.com, junto con algunos medios más, con el máximo responsable de la carrera para que nos diera más detalles, y estos son.

¿Qué es la Etapa 48 Horas en el Rally Dakar?

La Etapa 48 Horas del Rally Dakar 2024 es una única especial, en donde los pilotos de motos y coches dividirán sus caminos, por lo que no habrá un único recorrido. Todos los kilómetros de los que se compone se cubrirán en dos días diferentes, con la salida del primero en torno a las 06:00 hora local del vivac y a las 08:00h en el recorrido cronometrado, para detenerse a las 16:00h, sin importar a qué punto llegue, y con una clave, que no conocerán sus tiempos hasta la jornada siguiente, cuando lleguen a la meta.

Tras eso, los participantes irán hasta el campamento más cercano, en donde dormirán después de tratar de reparar por ellos mismos sus vehículos. Además, descansarán en una tienda de campaña, como si fuera una de las etapas maratón a las que ya están habituados, pero sin algunas otras comodidades, como las raciones de comida o los baños.

Para llegar a esa especie de vivac improvisado, se dispondrá de alrededor de una hora, por lo que a las 17:00h, todos estarán ya en sus respectivos campamentos, preparándose para el siguiente día. En la segunda jornada, los pilotos arrancarán desde el campamento en el que hayan dormido, y desde ahí, irán hacia la especial cuando amanezca para intentar terminar el tramo cronometrado.

Una vez que finalicen con esta etapa, que en realidad se tratan de dos diferentes unidas, los pilotos viajarán en avión desde Shubaytah hasta Riyadh, desde donde se reemprenderá la marcha del Rally Dakar tras el día de descanso.

¿Cómo es el recorrido de la Etapa 48 Horas en el Rally Dakar?

En la 46ª edición del Rally Dakar se estrenará la Etapa 48 Horas en el Rally Dakar, en donde los pilotos tendrán que completar 209 kilómetros de enlace, pero no será el mismo número para las motos y los coches en lo que al tramo especial se corresponde. La categoría sobre dos ruedas deberá hacer 626 kilómetros entre los dos días, mientras que los vehículos pesados estarán ante 572 de dunas.

"Yo no voy a hacer la historia, yo he hecho el recorrido, las cosas, ahora vamos a ver", comentó David Castera a los medios de comunicación. "La primera semana, era todo un desafío con lo que había que controlar, la hicimos, y ahora la gente no se da cuenta, pero la Etapa 48 Horas para nosotros es un lío, interesante".

Además, será muy complicado para los pilotos de cabeza recibir ayuda de las asistencias: "La reglamentación que hicimos es que todos los camiones, antes de empezar a hacer la asistencia, tienen que ir a dormir, y a partir de la mañana, a las ocho, pueden ayudar a alguien que está en cualquier lugar de la etapa".

"Hay siempre un porcentaje de la especial que tienen que cumplir antes de ir, porque si no es fácil, van por el asfalto", dijo el galo. "Entonces, hemos dicho los 200 primeros kilómetros, que no son tan fáciles, y si alguno de esos camiones los completa a tiempo, para luego salir, si quiere, puede, pero no puede salir de la carretera y entrar".

Número de campamentos de la Etapa 48 Horas en el Rally Dakar

Una de las grandes preguntas que se generó en el vivac son la cantidad de campamentos que habrá en la Etapa 48 Horas del Rally Dakar 2024, y David Castera aseguró que habría hasta siete vivac, con una letra para cada uno de la A a la G. El máximo responsable de la carrera comentó que habría un primer punto en el que parar en el kilómetro 200, con un segundo en el 250, muy cerca del tercero y cuarto, y desde ahí, habría uno más cada 20 kilómetros.

Desde la organización esperan que nadie llegue al campamento G, con lo que realmente se quedarían en seis y está puesto por seguridad, y tan solo tres o cuatro podría llegar al F, el penúltimo de los puntos de descanso en esta especial. Aunque lo más importante para ellos es que no habrá nada en cientos de kilómetros, sin contacto con cualquier otro ser humano o animal, salvo en en A y el D, que están algo más cerca de un asentamiento con personas.

Sin embargo, en el B, serán hasta 250 kilómetros sin nada ni nadie cerca, y para resolver que hay unos vivac más cerca, todos ellos se ubicarán en la zona baja de una duna, con lo que la propia arena tapara la visión de los participantes

¿Cómo son los campamentos de la Etapa 48 Horas en el Rally Dakar?

Al estar alejados de cualquier sitio con vida, los pilotos estarán solos cuando caiga el sol y la noche se cierna sobre sus cabezas en unos campamentos en los que solo dispondrán de una tienda de campaña, un saco para dormir y una ración militar, comprada expresamente a un proveedor para llevar a cabo la Etapa 48 Horas.

La organización permitirá que los participantes cuenten con seis botellas de un litro de agua por persona, y en el momento del repostaje, también podrán llenarlas, con lo que se evitarán las deshidrataciones. Tampoco tendrán ningún baño, con lo que si desean hacer sus necesidades, tendrán que hacerlo en medio del desierto y, por supuesto, tampoco se podrán duchar.

Los peligros y cómo se controla la la Etapa 48 Horas en el Rally Dakar

La Etapa 48 Horas del Rally Dakar tiene una serie de peligros evidentes, y el principal es cómo se trasladaría a un piloto en caso de que sufriera un accidente grave. Sin embargo, los organizadores están muy seguros de que no habrá ningún problema a la hora de tener que auxiliar a cualquier participante porque es "como en una etapa normal".

David Castera aseguró que trataría a esta especial como cualquiera de las otras doce, aunque es cierto que la distancia con respecto a cualquier hospital es mucho mayor que en otro lugar. Desde el punto más lejano e inhóspito, son unos 150 o 160 kilómetros sin ningún hospital cerca, pero si se produce un incidente, primero se trasladaría a Shubaytah, para hacer una revisión y después ver si pondrían un avión al día siguiente a Riyadh.

Los retos logísticos de la Etapa 48 Horas en el Rally Dakar

Poder hacer una Etapa 48 Horas en el Rally Dakar es todo un reto para la organización, quienes estuvieron planeando durante meses cómo hacerlo tras una visita de David Castera al desierto del Empty Quarter. El galo explicó que comenzaron a preparar la especial cinco días antes, puesto que son alrededor de 600 kilómetros de recorrido cronometrado y se necesitan montar, por poco que haya allí, siete campamentos con las raciones militares de comida.

Los promotores de la carrera más dura del mundo enviaron a un helicóptero para repartir todo, calculando el margen del que disponían para quedarlo montado y hacer un reparto de la comida para que nadie se quede sin su ración, y en caso de que hubiera un error, se guardaron ese margen de las 16:00h a las 17:00h para hacer un reajuste.