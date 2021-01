Quién es Skyler Howes, el nuevo líder en motos del Dakar 2021

El otro 'gigante' estadounidense (1,90 metros y 90 kg) del Rally Dakar se llama Skyler y se apellida Howes. Y es el nuevo líder de la general de motos tras la etapa 3 de la edición 2021.

A sus 28 años disputa su tercera edición del rally más duro del mundo, tras acabar en un gran 9º puesto en 2020 después de haberse roto el cuello meses antes y haber abandonado en la etapa 6 en 2018, tras rodar con el hombro dislocado varios días.

Howes parece haberse metido en la cabeza el dicho de 'a la tercera, va la vencida' y tras aprovechar su 11ª posición de salida, este martes acabó cuarto la etapa... ¡colocándose como nuevo líder de la general de manera inesperada!

Desde que empezó su trayectoria profesional en 2012, el estadounidense, natural de Riverside (California), ya sabe lo que es ganar la Vegas to Reno (2019) o el Rally Sonora (2018), que le abrió las puertas del Dakar.

Pilota una KTM 450 Rally Replica, algo diferente del modelo que llevan los pilotos oficiales, y está dentro del equipo privado BAS Dakar KTM Racing.

Howes ha coincidido durante años con Ricky Brabec, ganador del Dakar 2020, y primer estadounidense en lograrlo junto a Casey Currie (en SSV).

"Con más experiencia bajo el brazo, sé que lo puedo hacer mejor. Espero seguir los pasos de Ricky y seguir poniendo un estadounidense en el podio. Todo el mundo quiere ganar, pero mantengo la misma mentalidad del año pasado, eso te evita cometer errores", aseguró Howes unos días antes de la carrera.

"Una de las mejores lecciones que he aprendido de Kurt [Caselli, fallecido piloto de rallies –que sustituyó a Marc Coma en KTM en el Dakar 2013– que fue su mentor] es: 'sé inteligente con tus decisiones, piensa las cosas de manera racional'. Quiero mejorar, porque ha sido un gran estrés lograr todo para estar este año... he vendido todo lo que tenía. El objetivo es llegar a un equipo oficial, sin duda; tener un buen Dakar, aterrizar en un equipo oficial y no tener que vender mi cuerpo, ni centenares de camisetas nunca más".

Este martes, tras saber que es líder de la general, Howes añadió: "Sigo diciendo que me divierto en este desierto, pero es que es verdad. Alcancé a Luciano Benavides, De Soultrait y tuvimos una gran batalla durante los últimos 150 km. Espero mucho de mí mismo, me pongo bajo presión, pero a fin de cuentas solo soy un piloto privado y me pago yo mismo todo. Así que lo mejor que puedo hacer es divertirme cada día".

Por su parte, Brabec aseguró a Motorsport.com este martes que Howes está en la posición que él querría estar estos días, pero que aún queda mucho por delante: 9 etapas, nada menos.

"Tenemos un nuevo líder de la general, un amigo estadounidense, Skyler Howes, con el número 9. En realidad es bastante guay de ver, yo llevaba el número 9 el año pasado y lideraba la general en la etapa 3, justo como Skyler ahora. Es una carrera larga y donde está acabando y se está situando, así como la manera en la que está pilotando es genial. Es lo que tienes que hacer. No está ganando, no está perdiendo muchos minutos y está en esa zona que nos gustaría estar. Lo está haciendo genial, pero solo es el tercer día, así que veremos dónde acaba todo", comentó el de Honda.

Kendal Norman, mecánico de Brabec en 2020 y asistente del estadounidense este año, añade: "Skyler vive ahora en Utah, pero viene de las mismas categorías que yo y Brabec, somos amigos y hemos estado compitiendo juntos los últimos 14 años. Hemos corrido juntos en EE UU, aunque no hemos entrenado mucho con él, y está haciéndolo muy bien a pesar de que es solo su tercer Dakar".

