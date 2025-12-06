F1 en DIRECTO: clasificación del GP de Abu Dhabi con LIVE TIMING
Sigue en vivo y en directo la clasificación de F1 del GP de Abu Dhabi 2025 con un Live Timing de tiempos y posiciones.
Por: Pol Hermoso
Más multas por acciones en la FP3. Williams multado con 5.000€ por la acción de Albon y Mercedes con 10.000€ por la acción de Antonelli
¡MENOS DE MEDIA HORA PARA QUE EMPIECE LA CLASIFICACIÓN!
OFICIAL
10.000€ de multa al equipo Red Bull por el impeding de Tsunoda a Norris en la FP3
Así ha terminado la carrera de F2
CARRERA1
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Abandono
|Bonus
|1
|
A. Lindblad Campos Racing
|4
|23
|
39'15.648
|185.449
|10
|1
|2
|
J. Duerksen AIX Racing
|20
|23
|
+0.982
39'16.630
|0.982
|185.371
|8
|3
|
N. Tsolov Campos Racing
|3
|23
|
+9.605
39'25.253
|8.623
|184.696
|6
|4
|
D. Beganovic Hitech TGR
|8
|23
|
+12.764
39'28.412
|3.159
|184.449
|5
|5
|
O. Goethe MP Motorsport
|5
|23
|
+15.637
39'31.285
|2.873
|184.226
|4
|6
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|11
|23
|
+16.860
39'32.508
|1.223
|184.131
|3
|7
|V. Martins ART Grand Prix
|14
|23
|
+18.892
39'34.540
|2.032
|183.973
|2
|8
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|17
|23
|
+20.887
39'36.535
|1.995
|183.819
|1
|9
|
G. Minì Prema Powerteam
|10
|23
|
+23.525
39'39.173
|2.638
|183.615
|10
|R. Staněk Invicta Racing
|2
|23
|
+24.322
39'39.970
|0.797
|183.553
|11
|
L. Fornaroli Invicta Racing
|1
|23
|
+25.506
39'41.154
|1.184
|183.462
|12
|R. Verschoor MP Motorsport
|6
|23
|
+26.315
39'41.963
|0.809
|183.400
|13
|S. Montoya Prema Powerteam
|9
|23
|
+28.212
39'43.860
|1.897
|183.254
|14
|R. Miyata ART Grand Prix
|15
|23
|
+29.420
39'45.068
|1.208
|183.161
|15
|
L. Van Hoepen Trident
|22
|23
|
+29.811
39'45.459
|0.391
|183.131
|16
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|25
|23
|
+32.376
39'48.024
|2.565
|182.934
|17
|K. Maini DAMS Lucas Oil
|12
|23
|
+33.800
39'49.448
|1.424
|182.825
|18
|
T. Inthraphuvasak Trident
|23
|23
|
+36.726
39'52.374
|2.926
|182.602
|19
|
C. Shields AIX Racing
|21
|23
|
+51.412
40'07.060
|14.686
|181.488
|20
|
L. Browning Hitech TGR
|7
|23
|
+1'11.646
40'27.294
|20.234
|179.975
|1
|dnf
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|16
|22
|
+1 Lap
38'14.870
|1 Lap
|182.076
|Abandono
|dnf
|
J. Bennett Van Amersfoort Racing
|24
|7
|
+16 Laps
12'04.804
|15 Laps
|183.038
|Abandono
|Ver resultados
¡Ya tenemos el primer vencedor del fin de semana en Abu Dhabi! Lindblad se ha llevado la carrera sprint de F2
¿Cómo llegan los duelos entre compañeros en qualy a la última en Abu Dhabi? Como no, Alonso y Max los únicos que han ganado siempre a sus compañeros
¡UNA HORA PARA QUE SE PONGA EN MARCHA LA QUALY!
Poco más de una hora para que empiece la clasificación en Abu Dhabi
Mientras no empieza la qualy... Repasamos qué paso en la clasificación de Abu Dhabi en 2024
Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|6
|
1'22.595
|S
|230.178
|2
|O. Piastri McLaren F1
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.209
1'22.804
|0.209
|S
|229.597
|3
|C. Sainz Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.229
1'22.824
|0.020
|S
|229.542
|4
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.291
1'22.886
|0.062
|S
|229.370
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.350
1'22.945
|0.059
|S
|229.207
|6
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|6
|
+0.389
1'22.984
|0.039
|S
|229.099
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.537
1'23.132
|0.148
|S
|228.691
|8
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|6
|
+0.601
1'23.196
|0.064
|S
|228.515
|9
|V. Bottas Sauber F1 Team
|77
|Sauber
|Ferrari
|3
|
+0.609
1'23.204
|0.008
|S
|228.493
|10
|S. Pérez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.669
1'23.264
|0.060
|S
|228.329
|Ver resultados
Estamos en un fin de semana de despedidas, porque sí, se acaba esta temporada 2025. La FP3 ha sido la última sesión de libres del año. Pero aun más, nos despedimos de esta generación de coches. En esta noticia repasamos todas las cosas a las que le decimos adiós
En Ferrari tienen trabajo de cara a la clasificación. No solo tienen que reparar el SF-25 de Hamilton, que tampoco ha quedado tan destrozado, pero Lewis tendrá que reconstruir su propia confianza
Y estos han sido los últimos resultados en unos libres de la F1 2025
FP3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
1'23.334
|S
|228.137
|2
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|20
|
+0.004
1'23.338
|0.004
|S
|228.126
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+0.124
1'23.458
|0.120
|S
|227.798
|4
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|
+0.251
1'23.585
|0.127
|S
|227.452
|5
|O. Piastri McLaren F1
|81
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+0.259
1'23.593
|0.008
|S
|227.430
|6
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|19
|
+0.271
1'23.605
|0.012
|S
|227.397
|7
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|16
|
+0.275
1'23.609
|0.004
|S
|227.387
|8
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|18
|
+0.341
1'23.675
|0.066
|S
|227.207
|9
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.373
1'23.707
|0.032
|S
|227.120
|10
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|18
|
+0.388
1'23.722
|0.015
|S
|227.080
|Ver resultados
Albon tendrá que ir a comisarios por unsafe release tras relanzarse la sesión después del accidente de Hamilton, y Tsunoda y Norris tras entorpecer el japonés al inglés. Aún no hay anuncio, pero Antonelli también será investigado por unsafe release precisamente con Tsunoda
Aquí el resumen, por si te perdiste la FP3
Russell lidera la FP3 y Norris sigue por encima de Verstappen; Alonso, 4º
Russell lideró la FP3 por delante de Norris y Verstappen, con Alonso brillante en P4 y Sainz rozando el top 10.
