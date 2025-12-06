Todos los campeonatos

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1 en DIRECTO: clasificación del GP de Abu Dhabi con LIVE TIMING

Sigue en vivo y en directo la clasificación de F1 del GP de Abu Dhabi 2025 con un Live Timing de tiempos y posiciones.

Editado:

Comentarios en vivo

Por: Pol Hermoso

Más multas por acciones en la FP3. Williams multado con 5.000€ por la acción de Albon y Mercedes con 10.000€ por la acción de Antonelli

¡MENOS DE MEDIA HORA PARA QUE EMPIECE LA CLASIFICACIÓN!

Si os habéis perdido la carrera sprint de F2... Ya podéis leer el resumen aquí

FIA F2

F2 Abu Dhabi: Lindblad gana la última sprint del año; primer podio de Tsolov

Arvid Lindblad, cuyo salto a la Fórmula 1 con Racing Bulls para la temporada 2026 ya ha sido anunciado, ganó la carrera sprint de Abu Dabi y logró su tercera victoria en F2.

F2 Abu Dhabi: Lindblad gana la última sprint del año; primer podio de Tsolov

OFICIAL

10.000€ de multa al equipo Red Bull por el impeding de Tsunoda a Norris en la FP3

Los tres contendientes tienen una qualy muy importante por delante, porque la pole puede ser clave. Repasamos las estadísticas sobre salir desde la pole en Abu Dhabi

Formula 1

¿Cómo de importante es la pole para ganar en Abu Dhabi en F1?

Lograr la pole en el GP de Abu Dhabi de F1 es asegurarte media victoria, o al menos eso es lo que dicen los números y el historial. Lo repasamos.

¿Cómo de importante es la pole para ganar en Abu Dhabi en F1?

Así ha terminado la carrera de F2

CARRERA1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Abandono Bonus
1
A. Lindblad Campos Racing
 4 23

39'15.648

   185.449   10   1
2
J. Duerksen AIX Racing
 20 23

+0.982

39'16.630

 0.982 185.371   8    
3
N. Tsolov Campos Racing
 3 23

+9.605

39'25.253

 8.623 184.696   6    
4
D. Beganovic Hitech TGR
 8 23

+12.764

39'28.412

 3.159 184.449   5    
5
O. Goethe MP Motorsport
 5 23

+15.637

39'31.285

 2.873 184.226   4    
6 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 11 23

+16.860

39'32.508

 1.223 184.131   3    
7 France V. Martins ART Grand Prix 14 23

+18.892

39'34.540

 2.032 183.973   2    
8
A. Dunne Rodin Motorsport
 17 23

+20.887

39'36.535

 1.995 183.819   1    
9
G. Minì Prema Powerteam
 10 23

+23.525

39'39.173

 2.638 183.615        
10 Czech Republic R. Staněk Invicta Racing 2 23

+24.322

39'39.970

 0.797 183.553        
11
L. Fornaroli Invicta Racing
 1 23

+25.506

39'41.154

 1.184 183.462        
12 Netherlands R. Verschoor MP Motorsport 6 23

+26.315

39'41.963

 0.809 183.400        
13 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 9 23

+28.212

39'43.860

 1.897 183.254        
14 Japan R. Miyata ART Grand Prix 15 23

+29.420

39'45.068

 1.208 183.161        
15
L. Van Hoepen Trident
 22 23

+29.811

39'45.459

 0.391 183.131        
16 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 25 23

+32.376

39'48.024

 2.565 182.934        
17 India K. Maini DAMS Lucas Oil 12 23

+33.800

39'49.448

 1.424 182.825        
18
T. Inthraphuvasak Trident
 23 23

+36.726

39'52.374

 2.926 182.602        
19
C. Shields AIX Racing
 21 23

+51.412

40'07.060

 14.686 181.488        
20
L. Browning Hitech TGR
 7 23

+1'11.646

40'27.294

 20.234 179.975 1      
dnf
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 16 22

+1 Lap

38'14.870

 1 Lap 182.076     Abandono  
dnf
J. Bennett Van Amersfoort Racing
 24 7

+16 Laps

12'04.804

 15 Laps 183.038     Abandono  
¡Ya tenemos el primer vencedor del fin de semana en Abu Dhabi! Lindblad se ha llevado la carrera sprint de F2

 

¿Cómo llegan los duelos entre compañeros en qualy a la última en Abu Dhabi? Como no, Alonso y Max los únicos que han ganado siempre a sus compañeros

Formula 1

Comparación entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2025

Mira cómo es la comparación entre compañeros de equipo en la F1 2025 en clasificación, la batalla a una vuelta en clasificación y qualy sprint, los sábados.

Comparación entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2025

¡UNA HORA PARA QUE SE PONGA EN MARCHA LA QUALY!

Recordemos que hoy ha empezado la Fórmula E y ahora podéis ver la qualy de Pepe Martí. Aquí todoa la información de los horarios

Formula E

A qué hora es hoy la Fórmula E con Pepe Martí en Sao Paulo y cómo verlo

Apunta los horarios del ePrix de Sao Paulo de Fórmula E 2025 con el debut de Pepe Martí, cómo verlo en España, cuáles son las reglas y más.

A qué hora es hoy la Fórmula E con Pepe Martí en Sao Paulo y cómo verlo

Poco más de una hora para que empiece la clasificación en Abu Dhabi

Pronto, saldrá el vídeo del amigo invisible de la F1, pero ya se ha filtrado el regalo que le han hecho a Alonso y no tiene pérdida. ¡Increíbel!

Formula 1

El regalo del Amigo Invisible a Fernando Alonso que se volvió viral

En el tradicional juego del 'Secret Santa' (Amigo Invisible en España) de los pilotos de F1, Hulkenberg sorprendió con un gracioso regalo para Fernando Alonso.

El regalo del Amigo Invisible a Fernando Alonso que se volvió viral

Mientras no empieza la qualy... Repasamos qué paso en la clasificación de Abu Dhabi en 2024

Q3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 6

1'22.595

   S 230.178
2 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 6

+0.209

1'22.804

 0.209 S 229.597
3 Spain C. Sainz Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.229

1'22.824

 0.020 S 229.542
4 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.291

1'22.886

 0.062 S 229.370
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.350

1'22.945

 0.059 S 229.207
6 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+0.389

1'22.984

 0.039 S 229.099
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.537

1'23.132

 0.148 S 228.691
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.601

1'23.196

 0.064 S 228.515
9 Finland V. Bottas Sauber F1 Team 77 Sauber Ferrari 3

+0.609

1'23.204

 0.008 S 228.493
10 Mexico S. Pérez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.669

1'23.264

 0.060 S 228.329
Estamos en un fin de semana de despedidas, porque sí, se acaba esta temporada 2025. La FP3 ha sido la última sesión de libres del año. Pero aun más, nos despedimos de esta generación de coches. En esta noticia repasamos todas las cosas a las que le decimos adiós

Formula 1

Despedidas: estas son las cosas que puede que no volvamos a ver en la F1

El final de la Fórmula 1 de este año en Abu Dhabi volverá a ser testigo de varias despedidas, con Renault y Sauber entre los dos grandes nombres que desaparecen.

Despedidas: estas son las cosas que puede que no volvamos a ver en la F1

En Ferrari tienen trabajo de cara a la clasificación. No solo tienen que reparar el SF-25 de Hamilton, que tampoco ha quedado tan destrozado, pero Lewis tendrá que reconstruir su propia confianza

 

¡Recordemos que el sábado no termina aquí! Mira a qué hora empieza la clasificación aquí

Formula 1

A qué hora es hoy la clasificación de F1 de Abu Dhabi: ¡se antoja decisiva!

Mira a qué hora es hoy la clasificación de F1 del GP de Abu Dhabi 2025, que será clave para decidir al campeón. Apunta cómo se puede ver la qualy de Abu Dhabi y más.

A qué hora es hoy la clasificación de F1 de Abu Dhabi: ¡se antoja decisiva!

Red Bull sigue siendo más rápido que McLaren en velocidad en las rectas, pero en curvas están muy lejos de los papaya. Analizamos los distintos set-up

Formula 1

Análisis de McLaren y Red Bull: dos filosofías frente a frente en Abu Dhabi

El desafío de Abu Dhabi ve a McLaren y a Norris como la referencia del viernes gracias a la superioridad en curvas de velocidad media y a un tren delantero extremadamente preciso.

Análisis de McLaren y Red Bull: dos filosofías frente a frente en Abu Dhabi

Y estos han sido los últimos resultados en unos libres de la F1 2025

FP3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14

1'23.334

   S 228.137
2 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 20

+0.004

1'23.338

 0.004 S 228.126
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 15

+0.124

1'23.458

 0.120 S 227.798
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 17

+0.251

1'23.585

 0.127 S 227.452
5 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 17

+0.259

1'23.593

 0.008 S 227.430
6 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 19

+0.271

1'23.605

 0.012 S 227.397
7 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 16

+0.275

1'23.609

 0.004 S 227.387
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.341

1'23.675

 0.066 S 227.207
9 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.373

1'23.707

 0.032 S 227.120
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 18

+0.388

1'23.722

 0.015 S 227.080
Albon tendrá que ir a comisarios por unsafe release tras relanzarse la sesión después del accidente de Hamilton, y Tsunoda y Norris tras entorpecer el japonés al inglés. Aún no hay anuncio, pero Antonelli también será investigado por unsafe release precisamente con Tsunoda

Aquí el resumen, por si te perdiste la FP3

Formula 1

Russell lidera la FP3 y Norris sigue por encima de Verstappen; Alonso, 4º

Russell lideró la FP3 por delante de Norris y Verstappen, con Alonso brillante en P4 y Sainz rozando el top 10.

Russell lidera la FP3 y Norris sigue por encima de Verstappen; Alonso, 4º

Lo siguiente, tras esta FP3, ya lo serio, clasificación hoy y carrera mañana

Formula 1

A qué hora es hoy la clasificación de F1 de Abu Dhabi: ¡se antoja decisiva!

Mira a qué hora es hoy la clasificación de F1 del GP de Abu Dhabi 2025, que será clave para decidir al campeón. Apunta cómo se puede ver la qualy de Abu Dhabi y más.

A qué hora es hoy la clasificación de F1 de Abu Dhabi: ¡se antoja decisiva!