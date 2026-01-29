Según algunas fuentes, la razón por la que Red Bull no rueda hoy es que el equipo sigue esperando repuestos tras el accidente de Haadjar. Estas piezas deben ser traídas por avión desde Gran Bretaña y se espera que lleguen hoy más tarde.



Es importante entender que, a estas alturas de la temporada, los equipos suelen tener solo un coche, e incluso así, un número limitado de piezas. Esa escasez de piezas a veces puede persistir durante las primeras carreras de la temporada.



Eso hace que los accidentes al principio de la temporada sean aún más dolorosos.