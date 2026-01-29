F1 en DIRECTO: test 2026 en Barcelona, jueves
Sigue en vivo y en directo en este enlace la jornada del test de F1 2026 en Barcelona de este jueves, el cuarto y penúltimo día de Shakedown en el Circuit.
- El cuarto día de pruebas privadas en Barcelona empezó a las 9:00 h. Mercedes, Cadillac, Racing Bulls, Ferrari y McLaren salieron a pista. Se espera que Aston Martin lo haga más tarde. Haas, Red Bull y Audi no saldrán a pista, probablemente Alpine tampoco
Texto en vivo
Tras un parón, hay de nuevo coches en pista
Y ahí va el chascarrillo: la F1 ocultó el accidente en su resumen diario, calificándolo de pequeño accidente...
Según algunas fuentes, la razón por la que Red Bull no rueda hoy es que el equipo sigue esperando repuestos tras el accidente de Haadjar. Estas piezas deben ser traídas por avión desde Gran Bretaña y se espera que lleguen hoy más tarde.
Es importante entender que, a estas alturas de la temporada, los equipos suelen tener solo un coche, e incluso así, un número limitado de piezas. Esa escasez de piezas a veces puede persistir durante las primeras carreras de la temporada.
Eso hace que los accidentes al principio de la temporada sean aún más dolorosos.
Bien, vistas las fotos... (lo has hecho, ¿no?) Te preguntamos
Todavía no hay fotos oficiales hoy, pero eso no debería impedirte visitar nuestra galería de pruebas hasta el momento. Échale un ojo, que tenemos una pregunta
Audi confirma que no sale hoy a pista, rematará su semana mañana. A su vez Alpine no confirma ni desmiente, pero no aparece por pista... puede ser buen momento para que veas esto
Alpine A526: así es su innovador control trasero del alerón móvil
Alpine tiene la clara intención de remontar desde el último puesto de constructores aprovechando las nuevas reglas con curiosidad e imaginación. Descubramos algunas de las novedades del A526.
McLaren en pista, a ver si os lo podemos mostrar
Nos preguntáis en comentarios si vemos favorito a Aston Martin, que parece "cerca de mercedes y mejor que McLaren". ¡Bueno, ni siquiera ha salido aún a pista! No podemos jugar a ser adivinos completamente a ciegas jajaja
Es Antonelli con el Mercedes
Después de 10 minutos de pausa, ha salido un coche a pista
El Ferrari de Hamilton y el Racing Bulls de Lawson están rodando muy cerca y son los únicos en pista, parece que Mercedes y Cadillac han vuelto a boxes
Nos preguntaron si la pista estaba mojada esta mañana: la respuesta es no. Todos los coches llevan neumáticos slicks. Sin embargo, hace frío.
Recordamos que tenemos activos los comentarios para responder a los que nos preguntéis. La primera pregunta ha sido de "David Senna", que pregunta dónde se puede escuchar. Suponemos que se refiere a los test... ya sabéis que son a puerta cerrada, los equipos o alguien más no quieren que contemos demasiado...
¡Trompo de Lewis Hamilton!
Para Hamilton es su primera prueba sobre seco, porque en el único día de Ferrari, el martes, él solo rodó sobre mojado por la tarde
McLaren también ha aparecido ya en pista
Bueno, pues estamos en Montmeló, pero ya ha llegado la seguridad a echarnos o al menos cambiarnos de sitio. Siguen las medidas de esta semana...
Así que de momento podemos confirmar que Ferrari, Cadillac, Racing Bulls y Mercedes han salido a pista. Del lado de los pilotos, tenemos en pista a Lewis Hamilton para Ferrari y a Kimi Antonelli para Mercedes
Esto no es F1, pero es una noticia de MUCHO ALCANCE. Atentos al BOMBAZO
Exclusiva: Honda cierra el fichaje de Quartararo para 2027
Según ha podido saber Motorsport.com, el equipo oficial de Honda que compite en el Mundial de MotoGP ha formalizado la contratación de Fabio Quartararo para las dos próximas temporadas.
Pues no, Red Bull tampoco rodará hoy en Barcelona, como se esperaba. Tras el accidente de Hadjar, siguen esperando piezas nuevas/de repuesto de Milton Keynes, que se espera que lleguen hoy. Por tanto, hay que esperar al viernes para ver a Verstappen en su último día
Como esperábamos Ferrari y Cadillac están es pista. Pero OJO, Mercedes también, gastando su última oportunidad.
Como ayer, queremos estar contigo, y te invitamos a que nos dejes cualquier pregunta en comentarios para respondértela aquí en el directo
¡Y arranca la jornada de test F1 2026 en Barcelona este jueves!
Agradecemos a la F1 este vídeo del McLaren MCL40 en movimiento, ¡nos gusta esa decoración! La pena es que es solo temporal...
Hasta ahora, después de tres días y con solo tres días disponibles cada uno...
- Mercedes, Red Bull, Alpine, Haas, Racing Bulls y Audi rodaron durante 2 días.
- Cadillac, Ferrari y McLaren rodaron durante un día cada uno.
- Aston Martin aún no se ha estrenado y espera hacerlo hoy.
- Williams no participa en estas pruebas.