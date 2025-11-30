F1 en DIRECTO: la carrera del GP de Qatar 2025 con el título en juego
Sigue en vivo y en directo la Carrera del GP de Qatar de F1 2025 en Lusail, en donde Lando Norris tiene el primer 'match ball' para ser campeón del mundo. Todo, con comentarios, fotos, live timing...
Comentarios en vivo
Por: Pol Hermoso
Y con todo esto... ¡EL MUNDIAL SE DECIDIRÁ EN ABU DHABI! Así queda el mundial
Y sin duda... Uno de los pilotos del día... CARLOS SAINZ que logra su segundo podio con Williams
¡EL MUNDIAL SE DECIDIRÁ EN ABU DHABI!
Oscar Piastri es segundo
¡¡¡MAX VERSTAPPEN GANA LA CARRERA EN QATAR!!!
ÚLTIMA VUELTA
¡¡ERROR DE ANTONELLI!! Norris lo aprovecha y se pone 4º
¡Pinchazo de Hadjar!
Antonelli, está a nada de entrar en zona de DRS con Sainz
Norris no puede con Antonelli, está a 8 décimas
Y por delante, Piastri está a 12 segundos de Verstappen. Max ya tiene la victoria casi asegurada
Y Alonso tiene a Leclerc encima, veremos si puede aguantar a un Ferrari
Sainz se quja de sobreviraje: "Oh no... Tengo mucho sobreviraje... mirad el neumático delantero izquierdo"
Segundo intento de Norris con Antonelli y no puede
¡Se defiende Antonelli de Norris!
Sainz está volando, está rozando el podio
Piastri muy descontento con la información que le da McLaren por radio: que tiene que ir más de 1 segundo por vuelta más rápido que Max
¡Otro susto más para Norris!
Sainz: "Yo creo que a Norris le va a costar pasar a Antonelli"
El ritmo de Piastri es una barbaridad. Ya le ha recortado 2 segundos a Max
¡Norris sale en la 5ª posición, por detrás de Sainz y Antonelli!
¡Para Norris ahora!
Alonso ha hecho un trompo y ha perdido dos posiciones. Está 8º ahora
Norris tiene a Verstappen a medio segundo
¡Piastri para a boxes!
Verstappen está a nada de tener DRS con Norris
¡Susto para Piastri! En la misma curva que Norris
Verstappen ya está a 1,6 segundos de Norris
Increíble Sainz también, está rodando en el mismo ritmo que Norris. El español huele su podio
¡Increíble! Ha estado a nada de perder el coche Norris, lo ha salvado por nada... Ojo que empieza a tener presión
Verstappen está volando con el duro, está a dos segundos de Norris