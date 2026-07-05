F1 EN VIVO: la carrera del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026 que se disputa en el circuito de Silverstone con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
Verstappen se quita a Hadjar y el holandés toma la quinta posición
Piastri a los pits. Cambio de alerón para el australiano. Lando Norris es séptimo.
La armada latina sigue avanzando. Colapinto en el puesto 14 y Checo Pérez en 15.
Albon se va a los pits tras presentar daños en su coche. Regresa con el compuesto duro.
Piastri se encuentra en la última posición al presentar daños en el alerón delantero.
La diferencia entre Leclerc y Hamilton es por ahora de 0.6 segundos.
Piastri reporta que tiene daños. Se ha ido hasta la parte final del clasificador.
Bearman y Albon con problemas, caen a la parte final del clasificador.
Franco Colapinto se coloca en el puesto 16.
Sergio Pérez salta a la posición 17.
Leclerc primero seguido por Hamilton. Antonelli en tercero apenas por delante de Russell.
Los Ferrari a la cima. Los Ferrari a la cima
Arrrrraancaaaaaa la carrreraaaaaaa
Alonso se quedaba detenido en la pista con el coche, pero logra reiniciar y va a la formación
Todos salen con compuestos medios, nula variación en este tema.
Iniciamos la vuelta de formación.
Estamos a cinco minutos de arrancar. ¿Están listos?
Cuando Gasly practica estas activaciones, sabes que en nada empieza la carrera, es como una alarma o recordatorio
Tienen una encuesta en nuestra cuenta de X, los leemos:
Horner es una de las figuras que está hoy en el circuito. Por primera vez desde que salió de Red Bull
Christian Horner, Red Bull Racing
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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