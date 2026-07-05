Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

F1 EN VIVO: la carrera del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone

Clasificación en directo

Resumen

Texto en vivo

Página: 3

Verstappen se quita a Hadjar y el holandés toma la quinta posición 

Piastri a los pits. Cambio de alerón para el australiano. Lando Norris es séptimo. 

La armada latina sigue avanzando. Colapinto en el puesto 14 y Checo Pérez en 15. 

Albon se va a los pits tras presentar daños en su coche. Regresa con el compuesto duro. 

Piastri se encuentra en la última posición al presentar daños en el alerón delantero. 

Página: 2

La diferencia entre Leclerc y Hamilton es por ahora de 0.6 segundos. 

Piastri reporta que tiene daños. Se ha ido hasta la parte final del clasificador. 

Bearman y Albon con problemas, caen a la parte final del clasificador. 

Franco Colapinto se coloca en el puesto 16. 

Sergio Pérez salta a la posición 17. 

Leclerc primero seguido por Hamilton. Antonelli en tercero apenas por delante de Russell. 

Los Ferrari a la cima. Los Ferrari a la cima

Arrrrraancaaaaaa la carrreraaaaaaa

Alonso se quedaba detenido en la pista con el coche, pero logra reiniciar y va a la formación 

Todos salen con compuestos medios, nula variación en este tema.

 

 

Iniciamos la vuelta de formación. 

Estamos a cinco minutos de arrancar. ¿Están listos?

Cuando Gasly practica estas activaciones, sabes que en nada empieza la carrera, es como una alarma o recordatorio 

 

Tienen una encuesta en nuestra cuenta de X, los leemos: 

 

 

Horner es una de las figuras que está hoy en el circuito. Por primera vez desde que salió de Red Bull
 

Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

 

FIA F3

Ernesto Rivera tras su podio en Silverstone: "Al final la adrenalina estaba a tope"

El piloto mexicano relató como se recuperó de una carrera que, al inicio parecía complicada y sumó un podio más para ascender al sexto del campeonato.

Ernesto Rivera tras su podio en Silverstone: "Al final la adrenalina estaba a tope"

Por si no te enteraste ayer y hoy, tuvimos dos cambios en la parrilla de salida: Pierre Gasly recibió una penalización de tres puestos por obstaculizar a Lance Stroll en la clasificación, mientras que Stroll fue penalizado con una baja en la parrilla por un cambio de motor. Esto significa que Gasly saldrá desde la 15° posición y Stroll desde la 22°, la última
 

¡Se abre el pitlane! Eso significa que en 40 minutos tenemos carrera

 

 

 

 

 

 

 

Formula 1

Mercedes: así funciona el truco "lift" para utilizar el MGU-K a máxima potencia durante más tiempo

No pasó desapercibido durante la sesión de clasificación que los pilotos de Mercedes levantaran el pie apenas unos metros antes de la línea de meta. ¿Pero por qué? Tras leer detenidamente el reglamento, la marca alemana ha encontrado una astuta (y legal) estrategia para reducir la potencia del MGU-K de una forma diferente.

Mercedes: así funciona el truco "lift" para utilizar el MGU-K a máxima potencia durante más tiempo