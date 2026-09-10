2026 Fórmula 1 GP de España
F1 EN VIVO: la FP1 y FP2 del Gran Premio de España de F1 2026 en Madrid
Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de España de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el nuevo circuito de Madring.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
Restan 18 minutos. El reloj sigue avanzando mientras continúan las reparaciones en las barreras TecPro. Los pilotos se vuelven a alistar así que el reinicio está próximo
Choque de Lindblad en la curva 13 consecuencia de perder el eje trasero. Restan 23 minutos en la sesión.
Gasly coloca blandos y se coloca décimo en estos momentos.
Colapinto ya rueda con la blanda y está en la posición 13 a 2.2 de lo hecho por Antonelli pero por delante de Gasly
Hamilton toma el segundo lugar con 0.149s
Ahora Antonelli se pone en la cima con 1m33.662s
Leclerc toma el primero con la goma blanda con un tiempo de 1m33.820s
Verstappen al tercero con la goma roja a 0.137s de los Mercedes quienes aún no marcan con el blando.
Lawson avanza al sexto con la goma blanda.
Piastri es la primera referencia de los blandos. Mejora, pero se coloca a medio segundo de Antonelli
Los punteros en pits. Se preparan para colocar el blando.
Russell roba por un minuto el liderato, pero Antonelli mejora y se coloca 1m33.926s
McLaren informa que detectaron una falla en la caja de cambios del coche de Lando Norris por lo que han realizado el cambio. Actualmente se trabaja en ello y esperan colocarlo en pista al final de la sesión.
Hamilton cerca del muro. Ha tenido una bloqueada y ha evitado el impacto.
Verstappen ahora es primero con 1m34.378s, seguimos con los compuestos medios.
Oscar Piastri asciende al sexto por delante de Verstappen.
Leclerc mejora y se pone a 0.001 segundos de Antonelli
Hamilton mejora y se coloca segundo a 0.397s
Sergio Pérez ubicado en la posición 16 por ahora
Colapinto mejora su registro con los medios y es octavo, por detrás de Russell a 1.7 segundos de Antonelli
Leclerc mejora su tiempo pero se ubica a 0.814s de Antonelli
Franco Colapinto se coloca en el puesto 11 por delante de Gasly
Piastri ahora asciende al segundo.
Antonelli ahora al primero con 1m34.428s
Verstappen salta al cuarto a 0.418s de Leclerc.
Lindblad ahora es tercero a 0.205s de Leclerc seguido por Russell y Hulkenberg
Leclerc se coloca en la cima con los primeros intentos con medios con 1m35.557s seguido por Hamilton
Inicia la FP2. 60 minutos para mejorar lo hecho por Russell
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Por: Luis Ramírez