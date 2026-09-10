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GP de España

2026 Fórmula 1 GP de España

Spain
10 sept 2026 al 13 sept 2026
Madring, ES

F1 EN VIVO: la FP1 y FP2 del Gran Premio de España de F1 2026 en Madrid

Clasificación en directo

Resumen

Texto en vivo

Restan 18 minutos. El reloj sigue avanzando mientras continúan las reparaciones en las barreras TecPro. Los pilotos se vuelven a alistar así que el reinicio está próximo

Choque de Lindblad en la curva 13 consecuencia de perder el eje trasero. Restan 23 minutos en la sesión. 

Gasly coloca blandos y se coloca décimo en estos momentos. 

Colapinto ya rueda con la blanda y está en la posición 13 a 2.2 de lo hecho por Antonelli pero por delante de Gasly 

Hamilton toma el segundo lugar con 0.149s

Ahora Antonelli se pone en la cima con 1m33.662s

Leclerc toma el primero con la goma blanda con un tiempo de 1m33.820s

Verstappen al tercero con la goma roja a 0.137s de los Mercedes quienes aún no marcan con el blando. 

Lawson avanza al sexto con la goma blanda. 

Piastri es la primera referencia de los blandos. Mejora, pero se coloca a medio segundo de Antonelli

Los punteros en pits. Se preparan para colocar el blando. 

Russell roba por un minuto el liderato, pero Antonelli mejora y se coloca 1m33.926s

McLaren informa que detectaron una falla en la caja de cambios del coche de Lando Norris por lo que han realizado el cambio. Actualmente se trabaja en ello y esperan colocarlo en pista al final de la sesión. 

Hamilton cerca del muro. Ha tenido una bloqueada y ha evitado el impacto. 

Verstappen ahora es primero con 1m34.378s, seguimos con los compuestos medios. 

Oscar Piastri asciende al sexto por delante de Verstappen. 

Leclerc mejora y se pone a 0.001 segundos de Antonelli 

Hamilton mejora y se coloca segundo a 0.397s

Sergio Pérez ubicado en la posición 16 por ahora

Colapinto mejora su registro con los medios y es octavo, por detrás de Russell a 1.7 segundos de Antonelli 

Leclerc mejora su tiempo pero se ubica a 0.814s de Antonelli

Franco Colapinto se coloca en el puesto 11 por delante de Gasly 

Piastri ahora asciende al segundo. 

Antonelli ahora al primero con 1m34.428s

Verstappen salta al cuarto a 0.418s de Leclerc. 

Lindblad ahora es tercero a 0.205s de Leclerc seguido por Russell y Hulkenberg 

Leclerc se coloca en la cima con los primeros intentos con medios con 1m35.557s seguido por Hamilton 

Inicia la FP2. 60 minutos para mejorar lo hecho por Russell

Atención a lo que informan desde Aston Martin: Fernando no saldrá a pista al inicio de la FP2 debido a un problema en el embrague que sufrió tras las prácticas de largada en la FP1

La FP1 transcurrió sin mayores incidentes, pero la sesión de clasificación de F2, de 30 minutos de duración, contó con nada menos que cuatro accidentes graves

En menos de 15 minutos vuelven los autos a pista

 

El ídolo del fin de semana 

 

 

 

Así acaba la clasificación de la F2 

 

 

 

 

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Por: Luis Ramírez

Publicado: