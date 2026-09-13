2026 Fórmula 1 GP de España
F1 EN VIVO: la carrera del GP de España de F1 2026 en Madring
Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de España de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el nuevo circuito de Madring.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
Alonso y Sainz se enfrascan en una pelea donde el Aston Martin se lleva la peor parte con el endplate delantero.
Norris sigue ganando la diferencia respecto a Antonelli y ya son seis segundos.
Piastri está al ataque de Lindblad y con eso ayuda a Colapinto a lograr despegarse un poco
Lawson adelanta a Colapinto. El argentino cae a la séptima posición con Lindblad acercándonse al de Alpine.
Norris se despega de Antonelli por 5.0 segundos. Colapinto mantiene detrás a Lawson por media décima de segundo.
Retiro del coche de Hamilton por la falla en los frenos.
Checo Pérez ya adelanta a Hamilton y está en la posición 15.
Hamilton cae hasta la posición 14. El inglés dice que no tiene frenos, pero dejó pasar la entrada a los pits. Seguirá cayendo.
Hamilton con más problemas. Leclerc lo adelanta. Russell también y Colapinto ya se coloca en sexto.
Hamilton no puede defenderse de Verstappen y el holandés retoma el tercero. Leclerc viene al ataque de Hamilton
Hamilton advierte que está teniendo problemas con los frenos.
Verstappen reclama por radio y repite que, de no haber cortado la curva, ambos hubieran quedado fuera de la carrera. Ahora deja pasar a Hamilton y el británico es el tercero. Leclerc se acerca a Verstappen
Le piden a Verstappen que debe regresar la posición a Hamilton, esto por no hacer la chicana.
Hamilton advierte por la radio que ha tocado uno de los muros y pide en Ferrari que estén atentos si hay algún daño.
El movimiento de Verstappen para ganar posiciones en la carrera se dio como consecuencia de su salida de pista. El holandés defiende este movimiento señalando que, de no hacerlo, hubiera terminado en contacto con Hamilton.
Sergio Pérez gana dos posiciones y ya es 16.
Colapinto avanza a la séptima posición. Piastri se ha caído al décimo.
Verstappen toma la segunda posición en la carrera. Hamilton en cuarto seguido por Leclerc.
Norris recupera el liderato, es una batalla lado a lado con ANtonelli. El italiano ya toma dos recortes. Cuidado que podría ser sancionable.
Antonelli se va a la cima. Antonelli ya es primero luego de hacer el primer recorte
ARRRRAAAANCAAAAAAAAA EL GP DE ESPAÑAAAAA EN EL MADRING
Colapinto, quien arranca noveno, lo hace con medios. Sergio Pérez desde el 18 también con medios.
Verstappen y Hamilton van por las llantas blandas. Leclerc, Russell, Piastri y Lawson con duras. El resto del top 10 con medias
Vamos a la vuelta de formación en España.
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El campeonato da un giro decisivo tras la victoria de Márquez y la caída de Bezzecchi
Suena el himno de la F1, en 5 minutos se apagan los semáforos
Así llega el mundial a este domingo:
Antonelli 267
Russell 201
Hamilton 191
Norris 171
Leclerc 155
Se prevé que sea una carrera al estilo de Mónaco, donde la gestión de neumáticos y la espera para ver quién choca primero contra la barrera serán cruciales. Las banderas rojas o amarillas podrían cambiar el rumbo de la carrera, especialmente si aparecen cerca de la ventana de paradas en boxes
Parrilla desbordada, en breve se queda lo importante: pilotos y autos
Los aviones tras el himno deberían ser obligatorios
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Por: Gaby Manzo