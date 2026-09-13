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GP de España

2026 Fórmula 1 GP de España

Spain
10 sept 2026 al 13 sept 2026
Madring, ES

F1 EN VIVO: la carrera del GP de España de F1 2026 en Madring

Clasificación en directo

Resumen

Texto en vivo

Alonso y Sainz se enfrascan en una pelea donde el Aston Martin se lleva la peor parte con el endplate delantero. 

 

 

Norris sigue ganando la diferencia respecto a Antonelli y ya son seis segundos. 

Página: 12

Piastri está al ataque de Lindblad y con eso ayuda a Colapinto a lograr despegarse un poco 

Página: 10

Lawson adelanta a Colapinto. El argentino cae a la séptima posición con Lindblad acercándonse al de Alpine. 

Página: 9

Norris se despega de Antonelli por 5.0 segundos. Colapinto mantiene detrás a Lawson por media décima de segundo. 

Página: 7

Retiro del coche de Hamilton por la falla en los frenos. 

Checo Pérez ya adelanta a Hamilton y está en la posición 15. 

Hamilton cae hasta la posición 14. El inglés dice que no tiene frenos, pero dejó pasar la entrada a los pits. Seguirá cayendo. 

Página: 5

Hamilton con más problemas. Leclerc lo adelanta. Russell también y Colapinto ya se coloca en sexto. 

Página: 5

Hamilton no puede defenderse de Verstappen y el holandés retoma el tercero. Leclerc viene al ataque de Hamilton

Hamilton advierte que está teniendo problemas con los frenos. 

Página: 4

Verstappen reclama por radio y repite que, de no haber cortado la curva, ambos hubieran quedado fuera de la carrera. Ahora deja pasar a Hamilton y el británico es el tercero. Leclerc se acerca a Verstappen 

Página: 3

Le piden a Verstappen que debe regresar la posición a Hamilton, esto por no hacer la chicana. 

Hamilton advierte por la radio que ha tocado uno de los muros y pide en Ferrari que estén atentos si hay algún daño. 

Página: 2

El movimiento de Verstappen para ganar posiciones en la carrera se dio como consecuencia de su salida de pista. El holandés defiende este movimiento señalando que, de no hacerlo, hubiera terminado en contacto con Hamilton. 

Sergio Pérez gana dos posiciones y ya es 16. 

Colapinto avanza a la séptima posición. Piastri se ha caído al décimo. 

Verstappen toma la segunda posición en la carrera. Hamilton en cuarto seguido por Leclerc. 

Norris recupera el liderato, es una batalla lado a lado con ANtonelli. El italiano ya toma dos recortes. Cuidado que podría ser sancionable. 

Antonelli se va a la cima. Antonelli ya es primero luego de hacer el primer recorte

ARRRRAAAANCAAAAAAAAA EL GP DE ESPAÑAAAAA EN EL MADRING

Colapinto, quien arranca noveno, lo hace con medios. Sergio Pérez desde el 18 también con medios. 

Verstappen y Hamilton van  por las llantas blandas. Leclerc, Russell, Piastri y Lawson con duras. El resto del top 10 con medias

Vamos a la vuelta de formación en España. 

 

Si se perdieron la carrera de MotoGP en san marino, ganó Marc y es nuevo líder

MotoGP

Marc Márquez gana en San Marino y toma, por primera vez en el 2026, el liderato del campeonato

El campeonato da un giro decisivo tras la victoria de Márquez y la caída de Bezzecchi

Marc Márquez gana en San Marino y toma, por primera vez en el 2026, el liderato del campeonato

Suena el himno de la F1, en 5 minutos se apagan los semáforos 

Así llega el mundial a este domingo: 

Antonelli 267 
Russell 201 
Hamilton 191
Norris 171 
Leclerc 155

Se prevé que sea una carrera al estilo de Mónaco, donde la gestión de neumáticos y la espera para ver quién choca primero contra la barrera serán cruciales. Las banderas rojas o amarillas podrían cambiar el rumbo de la carrera, especialmente si aparecen cerca de la ventana de paradas en boxes

Parrilla desbordada, en breve se queda lo importante: pilotos y autos 

 

Los aviones tras el himno deberían ser obligatorios  

 

 

Para leer antes del GP:

 

 

La palabra que define esta carrera, hasta el momento, es: incógnita 

 

 

 

 

Muchas estrellas del Real Madrid en el paddock y antes en los boxes de los equipos 

Mejora el español de Max 

 

En apenas media hora esto comienza

Checo divirtiéndose con la Hot Lap de Pirelli 

 
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Por: Gaby Manzo

Publicado: