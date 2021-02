Alonso vs. Vettel, el gran duelo que vuelve a la F1 en 2021

Dos de tres no está mal, como cantaba Meat Loaf en los años 70, pero la tercera configuración del circuito de Sakhir en Bahréin marcó un punto importante en la historia de la F1 en 2010.

Recordada por la victoria de Fernando Alonso en su carrera de debut con Ferrari, supuso la segunda victoria del equipo en un periodo de 18 carreras. La combinación española-italiana comenzó a la perfección, igualando la victoria del debut de Kimi Raikkonen para la Scuderia en 2007, que ayudó a Kimi a ganar el campeonato ese año por un solo punto.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Alonso respaldó su impresionante inicio con una campaña igualmente fuerte, pero como sabemos, Alonso y Ferrari sufrieron un final de temporada de pesadilla en Abu Dhabi, atrapados detrás del Renault de Vitaly Petrov, y perdieron el título ante Sebastian Vettel.

La rivalidad entre Vettel y Alonso fue intensa en esos años y las cosas estuvieron a punto de inclinarse a favor de Alonso en 2012, sólo para que Vettel se salvara a sí mismo con una conducción de recuperación en un coche gravemente dañado en Brasil.

Siempre hubo un elemento de fricción entre ellos, y algo de eso puede remontarse a otra carrera crítica para el campeonato en 2007, cuando Vettel apenas estaba poniendo los pies en los pedales. En Fuji, con unas condiciones de humedad horribles, Alonso intentaba desesperadamente mantenerse en contacto con su compañero de McLaren (y entonces líder del campeonato) Lewis Hamilton.

El spray no dejaba ver, los espejos estaban empañados y Alonso cometió el error de cortar por la parte delantera del Toro Rosso de Vettel. Se produjo el contacto, Alonso hizo un trompo y se reincorporó, pero pocas vueltas después se salió de forma definitiva, sorprendido por un profundo charco y quizás por las consecuencias de los daños. Hamilton ganó, mientras que Vettel chocó con Mark Webber durante un período de auto de seguridad.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Ese día fue el comienzo del enfrentamiento entre Alonso y Vettel y ahora hay posibilidades de que haya más en el futuro. En 2021, ambos correrán para equipos que estarán en la parte alta de la batalla del mediocampo de la F1.

Alonso ya está instalado en Renault (que este año se llamará Alpine) y el jefe de equipo saliente, Cyril Abiteboul, lo comparó con un "tiburón hambriento" que huele la sangre. Por el contrario, Vettel pasó la mayor parte de 2020 actuando como un caballo de carreras cansado, incapaz de seguir el ritmo de su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, y anhelando nuevos pastos.

La hierba más verde se la dará Racing Point/Aston Martin, pero ¿tiene Vettel todavía el empuje para volver a motivarse e ir rueda a rueda con Alonso el próximo año?

Photo by: Renault Sport

Vettel cristalizó su enfoque de la F1 en una etapa temprana al vincularse con el especialista en rendimiento Aki Hintsa. Hintsa, que trabajó con el corredor de fondo Haile Gebrselassie, llegó a la F1 de la mano de Mika Hakkinen, y cuando Vettel lo conoció en 2006 ya estaba muy bien considerado.

Vettel congenió con Aki al instante y comenzó a adoptar sus ideas. El alemán intensificó su entrenamiento físico y, al llegar a Red Bull, se asoció con uno de los entrenadores personales de Hintsa, Tommi Parmakoski, con el que desarrolló un intenso vínculo.

El éxito fluyó rápidamente en Red Bull. En 2014, en un capítulo de The Core, de Aki Hintsa y Oskari Saari, Tommi declaró: "En mi opinión, la principal razón del éxito de Sebastian ha sido su excepcional capacidad para construir un equipo brillante a su alrededor. Todo el mundo en la fábrica quiere hacer de él un buen coche.... es importante que se rodee de gente que le apoye y anime en el momento oportuno y que le anime cuando las cosas no salgan como se han planeado."

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Quizá los primeros años de Vettel en Ferrari tuvieran algo de eso, pero la escudería italiana tiene un carácter tan político que no iba a durar. Vettel firmó por la Scuderia bajo el mando de Marco Mattiacci, que fue sustituido por Maurizio Arrivabene antes de que Seb pilotara por primera vez de rojo. Arrivabene dimitió posteriormente tras la temporada 2018 para que Mattia Binotto pudiera tomar las riendas.

El foco de atención se desplazó gradualmente hacia Charles Leclerc a lo largo de 2019, algo comprensible teniendo en cuenta sus tremendas actuaciones, pero esa falta de apoyo ha golpeado fuertemente a Vettel y no hemos visto al mismo piloto que dominaba a principios de la década anterior.

Las cosas pueden cambiar en Aston Martin. El director técnico, Andrew Green, cree que el equipo tiene la infraestructura necesaria para ayudar a Vettel: "Estamos muy centrados en el piloto. Nos tomamos mucho tiempo para entender a nuestros pilotos y trabajar con ellos, formamos una relación y un vínculo realmente fuertes con nuestros pilotos... eliminamos toda la política y eso les permite centrarse en conducir el coche lo más rápido posible. Creo que podemos devolver a Seb a ese lugar".

Sebastian Vettel, Ferrari and Charles Leclerc, Ferrari with the team

Photo by: Ferrari