Barcelona completa sus cambios en la curva 10

El invierno español no ha paralizado la actividad. Los responsables del Circuit de Barcelona-Catalunya han aprovechado estos meses para modificar una parte de su circuito, que alberga grandes premios de Fórmula 1 y MotoGP, entre otras categorías del deporte motor.

Tal y como anunciaron unos días antes de Navidades, el trazado de Montmeló (Barcelona) ha visto rediseñada su curva 10, después de iniciar los trabajos a principios de enero.

La nueva configuración recuerda a aquella que se utilizó en 1991, cuando la Fórmula 1 se estrenó en el circuito catalán, con una única curva larga a izquierdas.

En 2004, la curva de La Caixa se sustituyó por un doble vértice a izquierdas más cerrado, aumentando las escapatorias, primero de grava y luego de asfalto con el logo del Circuit.

Aunque MotoGP siguió usando el diseño antiguo hasta 2016, desde entonces optó también por trazar la curva 10 con el doble vértice a izquierdas.

Este 'regreso al pasado' es sin embargo una solución intermedia entre la antigua versión y la más reciente, ya que la nueva trazada deja a un lado la 'curva de F1' y al otro, 'la de MotoGP', más redonda.

Así es la nueva curva 10 del Circuit de Barcelona-Catalunya

"Es más rápida que la antigua 10, tiene un radio constante. Me gusta y aumenta un poco las posibilidades de adelantamiento, probablemente no en la entrada –donde seguirá siendo complicado–, sino en las curvas 11 y 12 si sales con buena tracción. Es una curva que los aficionados van a agradecer", asegura Pedro Martínez de la Rosa, ex piloto de F1.

El estreno de esta nueva configuración en competición lo realizarán las European Le Mans Series (ELMS), que desembarcarán en Barcelona del 16 al 18 de abril.

El GP de España (7-9 de mayo) de Fórmula 1 será su estreno en el Gran Circo, dado que los test de pretemporada se han trasladado este 2021 a Bahrein, sede de la primera cita del calendario. En cambio, MotoGP tendrá que esperar al 4-6 de junio para el GP de Catalunya.