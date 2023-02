Bravi explica su función como representante de Alfa Romeo

Cargar reproductor de audio

Tras la marcha de Fred Vasseur, que había sido su director en los últimos años en Fórmula 1, Alfa Romeo llevó a cabo una reestructuración y disputará la temporada 2023 sin un 'jefe de equipo' como tal.

El mismo día que se anunciaba el fichaje de Vasseur por Ferrari, la escudería Alfa Romeo sorprendió fichando a Andreas Seidl, director de McLaren. Sin embargo, en el anuncio, se dejaba claro en todo momento que el alemán iba a ser CEO (director ejecutivo) y que empezarían a buscar un jefe de equipo que sustituyera a Vasseur en el día a día, mientras Seidl se centraba en el desembarco de Audi, que se hará cargo de Sauber en 2026.

Mes y medio después, a finales de enero, Alfa Romeo anunció al sustituto de Vasseur, Alessandro Alunni Bravi, director deneral del Grupo Sauber. Sin embargo, no se le presentaba como director o jefe de equipo, sino como "representante del equipo", un cargo hasta ahora desconocido que extrañó a muchos y dejó la duda de en qué consistiría ese rol.

Durante la presentación del nuevo coche de Alfa Romeo (donde por cierto, no se sabe si por despiste o mala planificación en la charla inicial había una pantalla detrás con las imágenes del monoplaza que aún no habían revelado) lo analizó el propio Bravi. "Junto con Andreas [Seidl], decidimos cambiar la estructura de gestión para adaptarnos mejor a los complejos desafíos que enfrentan los equipos hoy en día", dijo el italiano. "No existe una única estructura correcta. Y decidimos que sería correcto dividir las funciones entre diferentes personas".

Bravi, ex manager de pilotos como Pastor Maldonado o Robert Kubica, explicó que la gestión de Alfa Romeo será entre tres cargos: "Mi posición como portavoz significa que estaré trabajando junto a Xevi Pujolar, nuestro ingeniero jefe de carrera, y el director peportivo Beat Zehnder. Cada uno de nosotros tendrá sus propias funciones, mientras que a su vez trabajaremos juntos. El líder del equipo es un solo cargo, y nosotros lo que hemos hecho es repartir sus funciones entre Beat, que tiene mucha experiencia en nuestro equipo, Xevi en lo técnico y yo".

"Confío en que esa estructura nos permitirá hacer frente mejor a los desafíos a los que nos enfrentamos".

¿Y entonces, concretamente qué hará Alunni Bravi? "Representaré al equipo en el diálogo con la FIA, con la Fórmula 1, con patrocinadores y los medios".

Por último, el nuevo representante defendió ese modelo de gestión de su escudería: "No tengo ninguna duda de que todos los equipos se esfuerzan por mejorar su estructura, su modelo, para ser más efectivos. La eficiencia es la palabra clave en la F1 moderna. Se aplica al trabajo en la base, a las acciones del equipo de carreras y a los procesos internos".

Alfa Romeo llega a 2023 tras haber logrado en 2022 la sexta plaza en el mundial de constructores empatando a puntos (pero terminando delante por un mejor resultado) con Aston Martin. Es una posición que mejoraba mucho la novena posición del curso anterior y que no lograban desde 2012, cuando el equipo competía como Sauber y contaba con Sergio Pérez como piloto.

Ahora, Valtteri Bottas y Guanyu Zhou repiten alineación por segundo año.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo 1 / 13 Foto de: Alfa Romeo Zhou Guanyu, Alfa Romeo 2 / 13 Foto de: Alfa Romeo Zhou Guanyu, Theo Pourchaire, Valtteri Bottas, Alfa Romeo 3 / 13 Foto de: Alfa Romeo Alessandro Alunni Bravi, Director General del Grupo Sauber y Representante del Equipo Alfa Romeo F1 4 / 13 Foto de: Alfa Romeo Jan Monchaux, Director Técnico del equipo Alfa Romeo F1 5 / 13 Foto de: Alfa Romeo Alessandro Alunni Bravi, representante de Alfa Romeo 6 / 13 Foto de: Alfa Romeo Alessandro Alunni Bravi, representante de Alfa Romeo 7 / 13 Foto de: Alfa Romeo Alessandro Alunni Bravi, representante de Alfa Romeo 8 / 13 Foto de: Alfa Romeo Alessandro Alunni Bravi, representante de Alfa Romeo 9 / 13 Foto de: Alfa Romeo Presentación de Alfa Romeo 10 / 13 Foto de: Alfa Romeo Presentación de Alfa Romeo 11 / 13 Foto de: Alfa Romeo Presentación de Alfa Romeo 12 / 13 Foto de: Alfa Romeo Presentación de Alfa Romeo 13 / 13 Foto de: Alfa Romeo