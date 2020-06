Carey critica la gestión de Ecclestone en la F1

Chase Carey asumió el cargo de CEO y presidente de la F1 luego de la finalización de la adquisición de la categoría por parte de Liberty Media en enero de 2017, reemplazando a Bernie Ecclestone.

La adquisición de Liberty trajo un cambio de enfoque en los jefes de la F1, favoreciendo la expansión y el crecimiento de la categoría sobre la búsqueda de ganancias, y tratando de hacer que la competencia sea más sostenible para los equipos.

Una de las críticas más frecuentes de Ecclestone sobre el deporte que supervisó estaba dirigida a los motores híbridos V6 que entraron en función en 2014. Ante esto, Carey ha supervisado las conversaciones entre la F1 y los equipos para delinear planes futuros más allá de 2020, como las nuevas regulaciones deportivas y técnicas, mientras que las conversaciones sobre acuerdos comerciales están en curso.

En declaraciones a Motorsport.com, el CEO de la máxima categoría dijo que muchos de los problemas actuales de la F1 debían solucionarse después de haber sido evadidos por un tiempo.

Chase Carey, presidente de la F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Había cosas que el deporte necesitaba para compensar eso que no tenía. Creo que el problema con temas como los costos llegó a un punto en el que debería haberse tratado antes ", dijo Carey.

“He hablado sobre el motor híbrido y la increíble tecnología involucrada en él, y sin embargo, en los años anteriores a nosotros, la mayoría de las personas lo criticaban en lugar de decir: 'Este es el motor más eficiente, es una increíble tecnología', porque realmente fue un paso adelante para el deporte lidiar con un problema tan importante".

Liberty también ha cambiado el enfoque de F1 respecto al calendario y busca ingresar a nuevos mercados, ya sea en ciudades turísticas o en lugares con una creciente base de fanáticos. Se sabe que las conversaciones continúan con Arabia Saudita para una carrera en el futuro, mientras que también se está pensando en un segundo gran premio en los Estados Unidos.

"Había dudas sobre el lado de la promoción de nuestro negocio, y creo que la fortaleza de eso ha sido la indicada y realmente positiva", dijo Carey.

“Creo que la fortaleza es, ante todo, solo la demanda. Tenemos la suerte de tener mucha más demanda que oferta para las carreras”.

“Queremos ser selectivos y queremos sociedades a largo plazo, pero eso es positivo. Creo que es una señal del interés en el deporte, el interés que existe y que no se estaba aprovechando porque el deporte no estaba haciendo las cosas que necesitaba hacer”.

"El deporte se había vuelto demasiado crítico de sí mismo, como por ejemplo hablando de forma aburrida de los motores, en donde Bernie dijo 'No compraría un boleto'”.

"Es una queja, pero no una solución. Había problemas, pero no suficientes acciones para abordar los problemas como los costos. La gente se quejó, pero no estaban haciendo nada al respecto”.

"Por lo general, en la vida, si tienes problemas los arreglas".

