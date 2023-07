Checo Pérez dejó asombrado a Brundle con su "error de novato"

Sergio Pérez sorprendió a todos apenas iniciada la primera práctica libre ayer en el circuito de Hungaroring y no por algo bueno, sino por haber chocado fuertemente contra las defensas después de pisar la hierba en la aproximación de la curva 5 del trazado.

El propio piloto mexicano fue el primero en admitir que no podía creer lo que había ocurrido, y más tarde asumió toda la responsabilidad por un error que llega mientras Pérez necesita buenos resultados al encontrarse en medio de una racha negativa al momento de clasificar, llevando cinco grandes premios sin entrar en la Q3.

Martin Brundle, quien compitió en la máxima categoría entre 1984 y 1996 y desde su retiro se ha dedicado a ser analista de la F1 en televisión, se mostró absolutamente sorprendido por el accidente de "Checo" Pérez.

"No lo puedo entender. Es un error de novato", dijo el comentarista de Sky Sports F1 al referirse a lo sucedido.

"Pienso en sus victorias de este año, su brillante victoria en Arabia Saudita y Azerbaiyán, su brillante victoria del año pasado en Singapur en una pista que se estaba secando en una de las carreras más difíciles que he visto en mucho tiempo, donde fue perfecto".

Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"¡Y luego hace eso! Sólo puedo suponer que es la presión, porque no se limitó a rozar el borde de la hierba o la línea blanca, estuvo en la hierba por un metro o algo así y no puedo entenderlo en absoluto".

Brundle destacó que el choque de Pérez es lo último que Red Bull Racing esperaba del piloto mexicano en un fin de semana en que el equipo estrena actualizaciones importantes en el RB19.

"Red Bull lo quiere pegado a la caja de cambios de Verstappen si no gana, maximizando los puntos. Lo que no quieren que haga es tirar todos los nuevos sidepods mejorados y piezas contra las defensas. Además, no han podido rodar mucho con el otro coche en seco, ya que tienen una situación de refrigeración bastante extrema con los sidepods".

"Necesitaban ponerse en marcha y con el nivel que tienen, con la experiencia que tienen los pilotos de Red Bull, no necesitaban ese coche en el muro".

El expiloto británico cree que la equivocación que tuvo Pérez el viernes en Hungría no se refleja con lo que ha sido su carrera en F1 a lo largo de los años.

"Sergio es tan sólido como una roca. A lo largo de su carrera, a veces no ha sido tan dinámico, a veces entra en la lista de los que faltan, pero Dios mío, es rápido, consistente, mantiene los neumáticos intactos. Así que todos estos errores son tan contradictorios con cómo ha sido su carrera en la Fórmula 1", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Los tres primeros clasificados Lando Norris, McLaren, el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing 1 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra a su llegada al Parc Ferme 2 / 79 Foto de: Glenn Dunbar El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 3 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 4 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, de Mercedes-AMG, recibe el premio Pirelli Pole Position de manos de Zac, el presentador de Young Sky. 5 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 6 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 7 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 8 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 9 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 10 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Lando Norris, McLaren MCL60 11 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en el Parc Ferme 12 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en el Parc Ferme 13 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, llega al Parc Ferme 14 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra a su llegada al Parc Ferme 15 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, llega a Parc Ferme tras la clasificación 16 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebra con su equipo en Parc Ferme 17 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 18 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 19 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 20 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 21 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Carlos Sainz, Ferrari SF-23 22 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Lando Norris, McLaren, en Parc Ferme tras la clasificación 23 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 24 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebra con su equipo en Parc Ferme 25 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebra con su equipo en Parc Ferme 26 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 27 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, sale del garaje 28 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 29 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 30 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 31 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 32 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en boxes durante la clasificación 33 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, sale del garaje 34 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 35 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Lando Norris, McLaren MCL60, llega a Parc Ferme tras la clasificación 36 / 79 Foto de: Glenn Dunbar Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 37 / 79 Foto de: Glenn Dunbar Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 38 / 79 Foto de: Glenn Dunbar Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 39 / 79 Foto de: Glenn Dunbar Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 40 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 41 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 42 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 43 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 44 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los tres primeros clasificados Lando Norris, McLaren, el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing 45 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, hablan en el Parc Ferme tras la clasificación 46 / 79 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, hablan en el Parc Ferme tras la clasificación 47 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, charla tras la clasificación 48 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 49 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, en Parc Ferme tras la clasificación 50 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 51 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 52 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, es entrevistado tras la clasificación 53 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 54 / 79 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 55 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, y el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, se felicitan mutuamente en Parc Ferme 56 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebra con su equipo en Parc Ferme 57 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, llega a Parc Ferme tras la clasificación 58 / 79 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebra con su equipo su llegada al Parc Ferme 59 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, llega al Parc Ferme 60 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, llega al Parc Ferme tras la calificación 61 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, llega a Parc Ferme tras la clasificación 62 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 63 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 64 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los aficionados llenan una grada 65 / 79 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 66 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 67 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 68 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Charles Leclerc, Ferrari SF-23 69 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Oscar Piastri, McLaren MCL60 70 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Oscar Piastri, McLaren MCL60 71 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 72 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Nico Hulkenberg, Haas VF-23 73 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Lando Norris, McLaren MCL60, llega a Parc Ferme tras la clasificación 74 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 75 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 76 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Oscar Piastri, McLaren MCL60 77 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Oscar Piastri, McLaren MCL60 78 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 79 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images