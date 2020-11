Chilton cree que para Sergio Pérez sería bueno competir en IndyCar

Sergio Pérez sigue en la búsqueda de un asiento para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y, con tres carreras restantes en la campaña, las opciones se van acortando para el mexicano a quien le rescindieron su contrato con Racing Point para darle su lugar a Sebastian Vettel.

El nombre del piloto mexicano es uno de los posibles reemplazos que Red Bull analiza respecto a Alex Albon, al igual que el del alemán Nico Hulkenberg. El equipo austriaco ha dicho que no tiene prisa por tomar una decisión.

El ex piloto de Fórmula 1 Max Chilton, quien cambión la máxima categoría por IndyCar en 2016, dijo sentirse molesto porque Pérez no encuentra lugar en el Gran Circo, pero agregó que cambiar a la categoría de monoplazas estadounidenses podría ser algo bueno para él.

"Lo triste es lo que le pasará a Pérez", dijo Chilton a la revista GQ.

“Es un gran piloto, pero no creo que pueda quedarse en la F1. El lugar más lógico sería reemplazar a Alex Albon en Red Bull, pero no es algo al estilo de Red Bull ".

"No les gusta competir con pilotos que no han desarrollado ellos mismos, así que no creo que eso suceda".

"Hay afirmaciones de que podría correr en IndyCar junto a Romain Grosjean y Kevin Magnussen, lo que sería absolutamente fantástico".

"Pero es mejor que se apresuren, porque los asientos se están ocupando”.

Conforme avanzan las semanas después de la conclusión de la temporada 2020 de IndyCar, las mejores posiciones en los equipos de punta se han ido cerrando. Ganassi ya confirmó su alineación con la incorporación de Alex Palou y Tony Kanaan a su programa que tendrá como novedad también a Jimmie Johnson, quien correrá únicamente en los circuitos.

Por otro lado, Marcus Ericsson, otro ex piloto de F1 y actual de IndyCar, dijo que agradecería la transición de Kevin Magnussen a la categoría estadounidense.

"Kevin está en el mismo lugar donde terminé mi carrera en la Fórmula 1. No puedes demostrar lo que puedes hacer cuando compites en equipos que no están en la cima".

"Indycar es una serie en la que el piloto marca una gran diferencia. Claro, hay equipos de diferentes tamaños con más dinero, pero está más relacionado a lo que puede hacer el piloto, y esa es una gran motivación para mí".

“Como piloto, Kevin tiene un estilo de conducción muy agresivo y se adaptará muy bien a IndyCar. En el automovilismo estadounidense, los comisarios interfieren menos, por lo que puedes conducir más duro que en la Fórmula 1. Creo que a Kevin le gustará eso”.

"Parece que no hay muchos asientos en este momento. Pero si eres un piloto fuerte y tienes un buen paquete financiero, los asientos son fáciles de encontrar. No todo es como en la Fórmula 1, donde los equipos solo pueden tener dos autos".