Lo que Alpine hizo para revertir el bajón de Ocon en la F1

Ocon empezó la temporada 2021 como un piloto habitual de la Q3, pero se enfrentó a un período difícil cuando el campeonato entró en pleno apogeo.

Su rendimiento en clasificación alcanzó su punto máximo con un quinto puesto en la parrilla de salida del GP de España, pero luego no pudo pasar de la Q2 en Mónaco, Azerbaiyán y Francia.

Las cosas empeoraron aún más, ya que en los Grandes Premios de Estiria y Austria sufrió con su Alpine A521, y parecía perdido en cuanto a poder sacar ritmo del coche.

Salió 17º en las dos rondas del Red Bull Ring, y no pudo llevarse a casa ni un solo punto en ninguno de los dos eventos.

Sin una explicación obvia de por qué las cosas se habían torcido, ya que tanto el equipo como el piloto estaban igualmente desconcertados, Alpine tomó la decisión de cambiarle prácticamente todo el coche para el Gran Premio de Gran Bretaña.

Con un nuevo chasis y otros componentes, la sensación de alivio de Ocon al encontrarse de nuevo con su monoplaza fue inmensa.

En Silverstone volvió a estar en la Q3, sumando dos puntos, y luego llegó esa épica victoria en Hungría.

Pero aunque Alpine agradeció que la situación de Ocon cambiara a tiempo para que pudiera aprovechar la oportunidad que se le brindó en el Hungaroring, todavía no está del todo seguro de cuál fue el motivo del bajón.

Aunque encontraron un ligero problema con un elemento de la suspensión delantera, esa pequeña pieza no explica realmente el enorme cambio de rendimiento.

Cuando Motorsport.com le pidió que explicara lo que Alpine había descubierto en el coche de Ocon, el director ejecutivo Marcin Budkowski dijo: "Es justo decir que no sabíamos exactamente cuál era el problema".

"Había un problema con el coche, como claramente con Esteban, la combinación de piloto y coche no estaba funcionando".

"Así que tomamos la decisión de cambiar todas las cosas que pudimos en el monoplaza, porque cuando no tienes ni idea de por qué es y puedes cambiar las piezas, ¿por qué no hacerlo?".

"Cuando cambiamos el chasis, hicimos algunas pruebas con el que quitamos, pero no vimos nada adverso en términos de rigidez, o las cosas que verías normalmente si el chasis tiene un problema".

"Sólo hemos encontrado un pequeño problema, un elemento de la suspensión delantera, y era bastante pequeño. Pero algunas de las cosas que habría provocado eran los síntomas que Esteban estaba describiendo".

"Si a eso se debía todo el tiempo de vuelta como tal, no creo fuera así. Pero en realidad, si tienes algo pequeño que desestabiliza a un piloto y, como resultado, pierde la confianza, entonces pueden ser unas décimas [las que se pierden]".

Esteban Ocon, Alpine A521, 1st position, takes victory to the delight of his team on the pit wall

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images