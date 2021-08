Brown: Buena idea conservar el DRS para la F1 2022

En 2022 se introducirá un nuevo reglamento técnico para los coches, con el objetivo de que las carreras sean más reñidas y de aumentar los adelantamientos gracias a una aerodinámica más sencilla que gire en torno al efecto suelo.

Aunque el DRS no figuraba en el modelo a escala real de un coche de 2022 revelado el mes pasado en Silverstone, los jefes de la Fórmula 1 han decidido mantenerlo al menos durante una temporada, aunque el plan es erradicarlo en el futuro.

A pesar de mostrarse optimista de que la nueva normativa tenga el efecto deseado en las carreras, Brown cree que la decisión de mantener el DRS es una "buena idea" en caso de que los coches no se manejen como se espera una vez que salgan a la pista y comiencen a competir.

"Creo que por todo lo que me ha dicho todo el mundo, tanto dentro de mi equipo como en otros, todo el mundo piensa que [las nuevas reglas] funcionarán", dijo Brown. "Pero creo que hasta que no se pone en pista no se puede saber”.

"Así que creo que mantener el DRS inicialmente es una buena idea, y luego. al igual que las competencias sprint, tendremos que poner los coches en la pista y averiguar si funcionó exactamente como se pensó, si se necesitan modificaciones o si se necesita el DRS”.

"Porque creo que al igual que en la carrera sprint, todo lo que estamos trabajando son datos y dibujos y visualizaciones, y hasta que no lo vemos en la pista, no lo sabemos”.

"Todo el mundo piensa que, conceptualmente, lo que se ha diseñado debería funcionar. Pero no lo sabremos hasta que lo pongamos en la pista", añadió.

Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, reconoce que el DRS podría ser irrelevante gracias a la nueva normativa, pero cree que ha contribuido a que el espectáculo sea mucho mejor para los aficionados.

"Creo que el DRS se implementó porque los coches eran tan eficientes en términos de carga aerodinámica, y tan iguales en términos de rendimiento que realmente no eran capaces de seguirse", dijo el directivo.

"El efecto del DRS es algo que ahora no se entiende del todo”.

"Creo que es un dispositivo aerodinámico, que me parece bastante atractivo para el deporte, pero que si en el futuro es más fácil seguir a otro competidor, puede hacer que el DRS quede obsoleto. Hoy, es una parte fantástica del espectáculo".