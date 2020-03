Con el aplazamiento oficial de los GP de Holanda y España y la cancelación del GP de Mónaco, el Covid-19 ya ha afectado a siete carreras de Fórmula 1 en 2020. Así, la pandemia causada por el nuevo coronavirus ya se ha convertido en el factor que más ha impactado a la F1 en el mismo año, superando otros acontecimientos.

La primera cancelación de una carrera de F1 se remonta a 1952, cuando el GP de España ya no se celebró por razones financieras. La falta de dinero es incluso la principal causa de que no se celebren carreras a lo largo de la historia, con un total de 14 cancelaciones.

Sin embargo, rara vez la F1 ha sufrido tanto en una sola temporada. En 1983, por ejemplo, se cancelaron tres fechas, pero por razones variadas y menos dramáticas: falta de cobertura televisiva, problemas financieros y retrasos organizativos.

Ya en 1959, una guerra entre Egipto e Israel (conocida como el Conflicto de Suez) provocó un aumento de los precios de los combustibles y otros bienes, lo que llevó a España, Holanda y Bélgica a no realizar sus eventos.

El coronavirus, a su vez, logró superar el triste récord de cuatro competencias afectadas. Este récord se estableció en 1955, cuando se cancelaron el mismo número de competencias debido al accidente que mató a 83 personas en las 24 horas de Le Mans en 1955.

Pero vale la pena hacer una importante advertencia respecto al número de carreras impactadas por el Covid-19: por el momento, la Fórmula 1 sigue con su temporada en espera, buscando el momento de reanudar las carreras. Según la categoría, intentará hacer todo lo posible para reubicar a las sedes afectadas.

Vea la galería de abajo para ver las carreras canceladas o pospuestas durante los 70 años de la Fórmula 1:

Galería Lista 1952 - En el año del primer título de Ascari, la primera cancelación 1 / 14 Foto de: LAT Images La primera cancelación de un Campeonato Mundial de Fórmula 1 tuvo lugar en su tercer año, en 1952. Se suponía que el GP de España sería la novena y última ronda del campeonato, en el circuito de Pedralbes, pero fue cancelado por problemas financieros. La situación se repitió de nuevo en 1953, hasta que la carrera logró integrar el calendario en 1954. 1955 - Los impactos del accidente en las 24 Horas de Le Mans 2 / 14 Foto de: LAT Images En 1955, un desastre marcó la historia del automovilismo mundial. En las 24 horas de Le Mans el piloto de Mercedes Pierre Levegh sufrió un accidente que causó la muerte de 83 espectadores e hirió a otros 180. La repercusión del accidente fue tan grande que afectó al calendario de la F1, con la cancelación de los escenarios de Francia, Alemania, Suiza y España. En Suiza, las consecuencias fueron aún mayores, ya que las autoridades prohibieron la práctica del deporte motor en el país, algo que sólo se revirtió en 2018 con una competencia de Fórmula E en Zurich. 1956 y 1957 - Las consecuencias de la Guerra de Suez 3 / 14 Foto de: LAT Images En 1956, el mundo siguió el conflicto armado que se conoció como la "Guerra de Suez" entre Israel y Egipto. Como resultado, los precios del combustible subieron bruscamente y las carreras de España y Holanda se volvieron inviables para los equipos y fueron canceladas. Al año siguiente, el conflicto continuó afectando el calendario de la Fórmula 1 y otras tres carreras tuvieron que ser canceladas: además de España y los Países Bajos de nuevo, la carrera en Bélgica tuvo que ser eliminada de la temporada por el mismo problema 1960 - Por la seguridad de los pilotos 4 / 14 Foto de: LAT Images Ese año, la carrera alemana se llevaría a cabo en el circuito callejero de Avus en Berlín. Pero debido a las quejas de los pilotos sobre los peligros de la pista, especialmente las curvas, que tenían una inclinación de hasta 40 grados, la carrera fue cancelada. 1969 - Cancelación por boicot 5 / 14 Foto de: LAT Images En 1969, el GP de Bélgica fue cancelado debido al boicot de parte de los pilotos, que exigían cambios para hacer la pista más segura. El boicot se produjo después de una inspección del circuito por parte de Jackie Stewart, que en ese momento era el piloto más involucrado en la parrilla en el debate sobre seguridad. Como los dueños del circuito de Spa no cedieron a las peticiones de los pilotos, la carrera fue cancelada. La ronda belga pasó por la misma situación dos años más tarde, en 1971, y después de eso estuvo fuera del calendario de la Fórmula 1 hasta 1983, cuando la pista fue reformada y acortada. 1972 - Cancelaciones en América del Norte 6 / 14 Foto de: LAT Images En 1972, el F1 ya estaba tratando de realizar dos carreras en los Estados Unidos, tal como lo está haciendo actualmente Liberty, pero el proyecto del GP del Oeste de los Estados Unidos en California no se realizó. Otra carrera que estaba a punto de disputarse era el GP de México, pero la muerte de Pedro Rodríguez, un piloto que era un ídolo nacional, en el año anterior, vio la disminución del interés del público por la competencia, lo cual llevó a su salida. 1981 - Efectos de la guerra FISA-FOCA 7 / 14 Foto de: LAT Images A finales de la década de 1970 y principios de 1980, la Fórmula 1 se dividió en una disputa entre la Federación Internacional de Automovilismo (FISA) y la Asociación de Fabricantes de Fórmula Uno (FOCA), lo que dio lugar a una curiosa situación. En el Gran Premio de Sudáfrica de 1981 varios pilotos boicotearon la carrera debido al choque entre las instituciones. El temor de que esto se repitiera en Argentina alejó a los patrocinadores, lo que llevó a la cancelación de la carrera. 1983 - En el año de la bi de Piquet, un intento de celebrar un GP en Nueva York 8 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images En la temporada de 1983, la Fórmula 1 trató de organizar una competencia en la ciudad de Nueva York en un circuito callejero que se instalaría en el barrio de Queens, pero el proyecto no se pudo llevar a cabo por la categoría, ni siquiera en los dos años siguientes. Si se hubiera celebrado, la carrera de Nueva York sería la tercera en territorio americano en el mismo año, junto con Long Beach y Detroit. 1985 - Aplazamiento en Bélgica 9 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images En la temporada de 1985, el GP de Bélgica se celebraría originalmente el 2 de junio, pero después de problemas con el asfalto del nuevo circuito, la carrera tuvo que ser pospuesta, sucediendo tres meses después, el 15 de septiembre. 1987 - Canadá canceló por tener muchos patrocinadores potenciales 10 / 14 Foto de: Tom Haapanen Una de las historias más curiosas de cancelaciones de un gran premio de Fórmula 1 se dio en el GP de Canadá de 1987. Ese año, la carrera fue cancelada porque los organizadores no pudieron resolver un problema inusual: dos cervecerías locales, Labatt y Molson, querían ser los patrocinadores principales del evento, pero no fue posible llegar a un acuerdo y la carrera no se realizó. 1995 - Efectos del terremoto en la ciudad de Kobe 11 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images La carrera del Pacífico, que tendría lugar en el circuito de Okayama el 16 de abril, tuvo que ser reprogramada después del terremoto cerca de la ciudad de Kobe en enero, que mató a más de 6.000 personas. La carrera se trasladó al 22 de octubre. 2003 - Cancelación debido a la guerra contra el tabaco 12 / 14 Foto de: Ferrari Media Center El GP belga de 2003 fue cancelado debido a la nueva ley aprobada en el país contra el tabaquismo. Como muchos equipos de la parrilla tenían patrocinio de marcas de cigarrillos, la carrera fue eliminada del calendario. La situación se resolvió y la F1 volvió a correr en Spa al año siguiente. 2011 - La cancelación más reciente 13 / 14 Foto de: XPB Images En 2011, el Gran Premio de Bahrein estaba previsto que fuera la carrera inaugural del campeonato, pero la etapa se pospuso inicialmente debido a las protestas contra el gobierno del país. Se sugirió un cambio en el calendario para que la carrera se celebrara el 30 de octubre y el Gran Premio de la India cerrara el año en diciembre, pero los equipos se negaron y la carrera en el país de Oriente Medio se canceló para esa campaña. 2020 - El Covid-19 se convierte en el factor más impactante en una temporada de F1 14 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Debido a la pandemia causada por el nuevo coronavirus, la F1 canceló el GP de Australia horas antes del comienzo del primer entrenamiento libre, y pospuso las carreas en Bahrein, Vietnam, China, Holanda, España y Mónaco, totalizando siete de las 22 fechas del calendario pactado.