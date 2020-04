Ecclestone no descarta a Vettel en McLaren

Bernie Ecclestone siempre ha estado marcado por sus opiniones controvertidas, tanto estando a cargo de la Fórmula 1 como ahora que se encuentra fuera, donde rehuyó usar el filtro de lo que iba a decir.

El ex representante de la categoría más grande del mundo, que será padre en 2020 a la edad de 89 años, habló sobre uno de los íconos de la última década, Sebastian Vettel, que no ha disfrutado de una buena fase desde los cuatro títulos consecutivos que consiguió con Red Bull, un éxito que no ha logrado trasladarse a Ferrari.

Muchos creen que el alemán no podrá recuperar su desempeño anterior, un pensamiento diferente que Ecclestone tiene.

"Vettel está subestimado, es competitivo", dijo Ecclestone a la televisora alemana Sport 1. "Lo supe tan pronto como lo vi por primera vez durante una sesión de entrenamiento en Turquía en 2006. Podía verlo en sus ojos".

“La Fórmula 1 necesita al Sebastian ganador. Tuvo un accidente el año pasado, pero como lo conozco, no hay ninguna razón por la que no pueda llegar a los siete títulos de Michael Schumacher. Como dije, la gente lo subestima”.

“Sufrió con su nuevo compañero de equipo, Charles Leclerc, quien también es manejado por el hijo de Jean Todt (Nicolas Todt). También sospecho que no recibió el apoyo de (Mattia) Binotto".

Y profetizó el futuro del piloto: "Por lo tanto, Sebastian debe detenerse o buscar alternativas para 2021. McLaren, que nuevamente será propulsado por Mercedes, podría ser uno de ellos".

