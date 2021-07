Los éxitos y señales de alarma de la primera carrera sprint de la F1

Siempre iba a ser difícil que la primera carrera clasificatoria al sprint de la Fórmula 1 estuviera a la altura de las expectativas que se habían creado en las semanas previas.

Las esperanzas de 100 km de carrera a fondo, con los pilotos peleando rueda a rueda por las primeras posiciones liberados de la preocupación por la degradación de los neumáticos y el combustible, eran poco probables de materializar.

Sin embargo, la primera competencia sprint en Silverstone puede considerarse como una primera prueba meritoria, aunque haya ofrecido algunas señales de advertencia de posibles problemas en el horizonte si se convierte en algo habitual.

En el lado positivo, hubo buena acción en la pista, y fue una carrera en la que los pilotos no se quedaron sentados esperando a que una parada en boxes les ofreciera la oportunidad de adelantar.

En la parte delantera, por supuesto, sucedió lo que Carlos Sainz había predicho que sería antes del fin de semana: una diversión brillante durante siete curvas y luego se convirtió en una procesión.

Las agresivas maniobras de Max Verstappen en la primera vuelta y el audaz intento de Lewis Hamilton de atacar por fuera a su rival de Red Bull en Copse, fueron brillantes de ver - y probablemente algo que no se esperaría en un GP regular de dos horas.

El espectáculo se vio salvado por la brillantez de Fernando Alonso, que arrancó con los neumáticos blandos en la salida y pasó de la 11ª posición de la parrilla a la quinta tras la primera vuelta.

Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Con la lucha por las cuatro primeras posiciones más o menos estabilizada a partir de ese momento, toda la atención se centró en Alonso, que intentó valientemente contener a los pilotos que venían detrás de él.

Fue el tipo de diferencia en la estrategia que rara vez se ve en una carrera regular de Fórmula 1, porque los stints son normalmente mucho más largos que las 17 vueltas en las que se disputó la sprint. Alonso nunca habría apostado por el blando en un domingo normal, porque habría parado antes de tiempo y habría arruinado sus opciones de carrera.

Lo que será especialmente fascinante es ver si el punto de cruce tan cercano entre el blando y el medio para el sprint de Silverstone se iguala en otros lugares.

Porque si el blando no hubiera sido una opción (y recordemos que Valtteri Bottas no pudo beneficiarse mucho de él), entonces la prueba al sprint habría sido sin duda mucho menos emocionante.

La llegada del sprint no se debió sólo a la esperanza de ofrecer un brillante espectáculo de 30 minutos en una tarde de sábado.

Como el jefe de la F1, Ross Brawn, ha repetido en las últimas semanas, el cambio de formato tenía como objetivo mejorar todo el fin de semana de carreras, con un punto central en cada día. Eso significa una clasificación el viernes, un sprint el sábado y una carrera principal el domingo.

El viernes del GP de Gran Bretaña demostró, sin duda, que el cambio animó la primera jornada de entrenamientos.

Lewis Hamilton, Mercedes, waves to fans Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

La alegría del público al ver a Hamilton conseguir una pole (que no era tal) era evidente el viernes. En términos de compromiso, la atención que existía en la Fórmula 1 era ciertamente más grandes en comparación con un viernes de dos prácticas libres.

Pero lo que hay que tener en cuenta es que el fin de semana de Silverstone ha tenido el beneficio del factor novedad. La pole de Hamilton, y el ingreso de George Russell en la Q3, fueron lo más destacado porque fueron algo nuevo en una carrera con un público con capacidad para apoyar a los héroes locales.

Lo que no podemos decir todavía es si la intensidad y el valor de la clasificación de los viernes podría disminuir masivamente en el futuro si los equipos se dan cuenta de que las posiciones de la parrilla para la carrera al sprint no importan tanto.

Si la principal diferencia competitiva entre los equipos es hacer buenas arrancadas y buenas primeras vueltas, entonces los pilotos podrían dejar de preocuparse por lo que ocurre el viernes.

Y tan pronto como los pilotos digan: "No me importa que me haya clasificado cuarto, sé que la carrera al sprint lo cambia todo", entonces los aficionados transmitirán rápidamente ese mensaje y desactivarán ellos mismos la acción del viernes.

Sin embargo, una de las ventajas del cambio del viernes para los aficionados es que la falta de tiempo de práctica significa que hay una mayor oportunidad para que los equipos se equivoquen con la puesta a punto.

Las reglas de Parc ferme significan que los pilotos están encerrados en su configuración desde el viernes por la tarde, lo que significa que sólo hay una sesión para decidir su enfoque para el fin de semana.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

En el caso de Red Bull, su dominio en los primeros entrenamientos del viernes le convenció de que se fijara en una configuración de alta carga aerodinámica. Como su rival, Mercedes, ha optado por quitar el alerón y buscar la velocidad en línea recta, esto significa que Verstappen está embarcado con algo que sabían no era lo ideal. Este tipo de riesgo puede ser bueno para proporcionar entretenimiento.

Las reglas del parc ferme han provocado, como temía Verstappen, la consecuencia de hacer un poco redundante la última sesión de entrenamientos libres de la mañana del sábado. No se puede utilizar como una sesión para hacer cambios de configuración en el coche, por lo que es, en efecto, simplemente una oportunidad para comprobar la vida de los neumáticos.

En Silverstone, los finos márgenes entre el neumático blando y el medio significaban que existía un valor en que los equipos sacaran sus coches y comprobaran cuál era el mejor camino a seguir, con el jefe de rendimiento de vehículos de Williams, Dave Robson, admitiendo que estaba "bastante impresionado por la cantidad de carreras que los equipos hicieron en la FP2". Pero en circuitos donde el neumático más blando puede durar fácilmente toda la carrera al sprint, ¿qué se ganará poniendo un kilometraje extra en los motores y en el coche de carreras?

Lo que aún no sabemos es qué impacto tendrá el espectáculo de la carrera sprint de hoy en el gran premio principal.

Con las reglas del parc ferme en vigor, y con los pilotos dispuestos a salir con los mismos neumáticos medios, hay pocas razones para creer que en términos de ritmo vaya a haber alguna diferencia.

Los aficionados ya saben que el Red Bull parece demasiado rápido en las curvas como para que Hamilton pueda seguirlo de cerca, así que la única esperanza de que se produzca un cambio el domingo es que entre en juego la estrategia. ¿Esto hace que las cosas sean más o menos emocionantes que si hubiéramos llegado a la carrera completa hoy?

Si echamos un vistazo al orden de llegada de la carrera sprint, veremos que no hubo grandes cambios, ya que sólo Alonso y Kimi Raikkonen ganaron mucho.

Pos. calificación viernes Piloto Posición sprint Diferencia 2 Max Verstappen 1 +1 1 Lewis Hamilton 2 -1 3 Valtteri Bottas 3 = 4 Charles Leclerc 4 = 6 Lando Norris 5 +1 7 Daniel Ricciardo 6 +1 11 Fernando Alonso 7 +4 10 Sebastian Vettel 8 +2 8 George Russell 9 -1 13 Esteban Ocon 10 +3 9 Carlos Sainz 11 -2 12 Pierre Gasly 12 = 17 Kimi Raikkonen 13 +4 15 Lance Stroll 14 +1 14 Antonio Giovinazzi 15 -1 16 Yuki Tsunoda 16 = 18 Nicholas Latifi 17 +1 19 Mick Schumacher 18 +1 20 Nikita Mazepin 19 +1 5 Sergio Perez 20 -15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

El mayor perdedor ha sido Sergio Pérez, cuyo trompo le ha relegado a la cola de la parrilla. Ahora parece que saldrá desde el pitlane el domingo, ya que Red Bull puede hacer cambios de configuración en el coche para ayudarle a avanzar.

Pero es difícil juzgar el valor de las carreras al sprint basándose en que los pilotos son grandes perdedores y se quedan atrás. ¿Es realmente mejor la F1 si, por ejemplo, Verstappen o Hamilton salieran detrás el domingo y con pocas esperanzas de desafiar a sus rivales en la parte delantera?

Uno de los grandes debates en las redes sociales durante el fin de semana ha sido el de los mensajes y los nombres. La F1 se ha empeñado especialmente en no llamar a la carrera sprint "carrera". En el reglamento de la FIA, se conoce como clasificación al sprint. Los propietarios de la F1, Liberty Media, la han etiquetado como "F1 Sprint". Pero para los fans, es el tipo de lenguaje de marketing sin sentido que simplemente los agita.

Como el entrevistador de los medios de comunicación de la F1, Jenson Button, le dijo muy acertadamente a Verstappen, mientras seguía tropezando para no decir la palabra R: "No quiero llamarlo carrera, pero fue una carrera..."

Luego, las discusiones sobre si la pole position del Gran Premio de Gran Bretaña de 2021 debe acreditarse a Verstappen o a Hamilton serán eternas.

En términos de la FIA, es el holandés quien sale desde la pole tras ganar la clasificación al sprint y obtener el derecho de arrancar primero en la carrera del domingo. Para muchos aficionados (incluido el propio Verstappen, y Sebastian Vettel), debería ser Hamilton el que tuviera el mérito por lo que hizo el viernes en la clasificación...

"La pole debería ser merecida por una vuelta rápida, eso para mí es una pole position adecuada", dijo Verstappen.

Después de todo, se puede argumentar que la carrera al sprint es efectivamente sólo el primer stint del gran premio propiamente dicho, pero con una bandera roja automática después de 17 vueltas con un reinicio al día siguiente.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, tour the circuit in the victory lap truck after Sprint Qualifying Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Todavía no se sabe si las carreras al sprint son el futuro de la F1, pero lo que está claro es que el deporte ha hecho lo correcto al experimentar y probar algo nuevo. Ha dado a los aficionados y a los medios de comunicación mucho que hablar; y eso sólo puede ser una victoria para la F1.

Como dijo Zak Brown, CEO de McLaren, el sábado por la mañana: "Creo que lo que ha funcionado bien es que ha hecho que la gente hable del fin de semana y del formato”.

En última instancia, eso despierta el interés, y tanto si la gente está a favor de lo que está viendo como si no, le ha dado a la gente una razón para sintonizar el viernes como tal vez no habrían hecho antes, y creo que todo el mundo va a ver la carrera al sprint".

"Nunca vas a tener una opinión unánime sobre cuál es la respuesta correcta. Pero hasta ahora me gusta lo que he visto, porque ha creado conversación".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulate each after Sprint Qualifying Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images