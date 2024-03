Haas F1 afirma que el coche es más competitivo de lo esperado

Los pilotos de Haas se quedaban atrás y hacían paradas tempranas de neumáticos era una característica habitual de los domingos del año pasado, y a menudo provocaba que se desperdiciaran buenas posiciones en la parrilla.

El equipo centró sus esfuerzos de diseño con el VF-24 en abordar el problema, y pasó la mayor parte de la prueba de Bahrein concentrándose en tandas largas.

A pesar de la falta de experiencia con poco combustible, Nico Hulkenberg dio un impulso al equipo al pasar a la Q3 y clasificarse 10º para el GP de Bahrein.

La tarde del sábado del alemán se vio arruinada por un incidente en la primera curva y una parada para cambiar el morro.

Sin embargo, el sólido pilotaje de su compañero de equipo Kevin Magnussen hasta la 12ª posición, después de salir 15º en la parrilla, indicó que Haas ha mejorado enormemente su forma en carrera con respecto al año pasado.

Komatsu dejó claro que el equipo ha progresado a pesar de que el programa de desarrollo del VF-23 del año pasado comprometió el trabajo en su sucesor.

"Si alguien me hubiera dicho antes de poner en marcha el coche este año que estamos luchando por los puntos en la primera carrera, no me lo esperaría", dijo cuando Motorsport.com le preguntó si veía el resultado de Magnussen como un buen resultado.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto: Erik Junius

"Sé lo mucho que hemos avanzado desde que empezamos a diseñar este VF-24, pero sé que empezamos tarde. Sé que paramos dos meses para hacer la actualización de Austin. Así que es tiempo perdido, y vamos con retraso, ¿no?

"Pero tengo que suponer que, dado el mismo tiempo, el ritmo de desarrollo de todos los demás es al menos tan bueno como el nuestro. Porque somos el equipo más pequeño. Así que eso es lo que supuse.

"Y luego vi algo un poco diferente en las pruebas, pero no quería contar con ello. Y luego, por supuesto, vimos más en la FP2. Pero de nuevo, todo era para hoy [la carrera].

"Así que incluso ayer nuestro objetivo era meter los dos coches en la Q2, y lo hicimos. Y Nico hizo lo que se le da muy bien en la Q2. Una vuelta increíble, de nuevo en la Q3, pero no pusimos neumáticos nuevos porque los necesitábamos para hoy.

"Desafortunadamente, su salida no fue genial, y su carrera había terminado en la curva 1. Pero como se puede ver en la carrera de Kevin, podemos correr este año en el mediocampo. Lo que pasa es que no hay margen. Así que todo tiene que ser perfecto, y hoy no lo hemos hecho del todo, para poder sumar puntos. Pero sí, muy positivo".

Aunque reconoce que hasta ahora el equipo sólo ha probado un circuito, Komatsu afirma que las señales son alentadoras, dada la naturaleza de la pista de Sakhir.

"En todo caso, para mí, este circuito expone esa debilidad, así que estaba bastante contento", dijo. "Vale, la temperatura de la pista no es tan calurosa como en una carrera normal de Bahréin aquí. Pero aún así, a mediodía durante las pruebas, y luego FP1, FP3, se puede ver la debilidad. Así que creo que todo es relevante".

Ayao Komatsu, Director del equipo Haas F1 Team Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Por supuesto, tienes un circuito diferente, más medio, curvas de alta velocidad circuitos como Suzuka, que será diferente. Estoy seguro de que vamos a luchar más.

"Y luego la próxima semana, Jeddah también, algunas curvas de mayor velocidad, y también menor carga aerodinámica. Ese será otro reto. Pero si comparo dónde estamos con respecto a la competencia hace 12 meses, estamos mucho más cerca. Podemos competir. Así que eso es muy positivo".

Preguntado por si había previsto que Haas competiría con Sauber, RB, Williams y Alpine en la primera carrera, Komatsu admitió que fue una sorpresa.

"Digamos que antes de correr en los test de Bahrein, no me lo esperaba", señaló. "Sinceramente, como he dicho, ninguno de estos chicos es estúpido, ¿verdad? Y todos son más grandes que nosotros. Entonces empezamos tarde. Sé que paramos durante dos meses. Así que, ¿cómo puedo esperar que ganemos a alguien?

"Pero, por suerte, parece que hemos hecho un mejor trabajo que otros equipos. Pero no puedo darlo por hecho. Para mí es casi una falta de respeto hacia los demás".

Komatsu dijo que el programa de desarrollo inicial del equipo se basaba en que el paquete de lanzamiento resolviera con éxito los problemas de los neumáticos, aunque reconoció que se harán algunos cambios como resultado de las lecciones aprendidas.

"Esperaba que nuestro coche estuviera en la parte de atrás en Bahréin, lo que significa que hay que desarrollarlo de forma agresiva", dijo.

"No se puede esperar hasta que el coche esté en marcha. Así que todas las cosas que están en proyecto son las que suponen que nuestro desarrollo invernal va en la dirección correcta, así que sólo tenemos que seguir adelante con eso y poner rendimiento en el coche".

"Ahora que hemos corrido con el coche, entendemos un poco más, así que cambiaremos ciertas direcciones. Pero eso no va a ser, digamos, en una parte muy temprana de la temporada".