La FIA endurece el protocolo del podio por la camiseta de Hamilton

La decisión llega tras el gesto de Lewis Hamilton en el GP de Toscana, donde el ganador de la carrera llevó una camiseta con el mensaje "Arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor".

El mensaje era en apoyo de la técnico médico negra que fue asesinada a tiros por la policía en Kentucky, y que se ha convertido en un punto central en las campañas contra el racismo en EE UU.

El gesto de Hamilton llevó a una revisión por parte de la FIA de lo que deberían ser las directrices para la ceremonia del podio.

Los nuevos protocolos se plantearon en la versión para el GP de Rusia de los procedimientos post-carrera que son emitidos por el director de carrera de la FIA, Michael Masi, todos los domingos por la mañana.

En el caso de Sochi, un nuevo párrafo dice: "Durante la ceremonia del podio y el procedimiento de entrevistas post-carrera, los pilotos que terminen la carrera en las posiciones 1, 2, 3, deberán permanecer vestidos sólo con sus monos, 'colocados' hasta el cuello, no abiertos hasta la cintura. Para evitar dudas, esto incluye una mascarilla facial quirúrgica o una mascarilla facial del equipo".

La nueva directiva también se aplica después de la ceremonia del podio: "Durante las entrevistas televisivas y la rueda de prensa de la FIA, todos los pilotos que terminen la carrera deberán vestirse sólo con el uniforme de sus respectivos equipos".

Masi también le dice a los pilotos cómo saludar a los VIPs que participarán en la ceremonia en el GP de Rusia, ya que las ceremonias de podio se han celebrado sin ellos en este raro 2020.

"Un dignatario dará los cuatro trofeos. Otros cuatro dignatarios estarán presentes en el podio pero no participarán en la entrega. Si los dignatarios ofrecen un apretón de manos, los pilotos deberán llevar amablemente su puño al pecho para reconocer el gesto".

En un pequeño cambio en los procedimientos previos a la carrera, que ya especifican que los pilotos deben llevar la camiseta oficial contra el racismo, se ha eliminado una línea que anteriormente decía que el gesto podía incluir "cualquier otra cosa que el piloto pueda sentirse cómodo de hacer".

El jueves, Hamilton dijo que aún no había discutido sobre la camiseta de Mugello con la FIA, pero anticipó que habría una resolución.

"Este es un proceso de aprendizaje para todos, porque la gente ha sido feliz con la norma aquí, de cómo ha funcionado la vida y la sociedad", dijo.

"Pero en última instancia, el mundo, y la generación más joven en particular, es más consciente de que las cosas no son iguales y que se necesitan cambios. Así que se necesitan conversaciones con la gente y cosas como lo de Mugello para que la gente inicie un análisis que quizás nunca hubiera tenido lugar si no hubiera sucedido".

"Así que no he hablado con ellos. Pero he oído que el domingo publicarán una nueva decisión de algún tipo, diciendo lo que puedes y no puedes hacer. Trataré de seguir trabajando con ellos. Si estoy de acuerdo o no, es irrelevante. Es sólo tratar de encontrar un terreno común y cómo podemos hacerlo juntos, tal vez. ¿Creo que realmente lo entienden? No lo sé. Pero tal vez en el futuro, todos trataremos de entender".