Austin: decisión del GP de EEUU involucra a México y Canadá

La carrera en Austin sigue estando teóricamente en el calendario en su fecha original del 25 de octubre, y podría ser parte de una seguidilla de hasta cuatro carreras en el continente.

Podría ir precedida por el GP de Canadá, que se está preparando para el 11 de octubre si se llega a un acuerdo con las autoridades locales, y luego seguida por México el 1° de noviembre y Brasil el 8 de noviembre. Ninguna de las fechas ha sido confirmada por la F1, y se espera que pronto haya más claridad sobre lo que sucederá después del GP de Italia el 6 de septiembre.

La programación de las carreras fuera de Europa es más complicada debido a los complejos y costosos arreglos de transporte. La F1 está interesada en que los eventos fuera del Viejo Continente proporcionen financiación, aunque esto no sea pagar la tasa habitual para una carrera con espectadores.

El Circuito de las Américas (COTA, por su sigla en inglés) está en una situación especialmente difícil porque la carrera es financiada por el estado de Texas, y ese apoyo se deriva de los dólares de los impuestos gastados por los aficionados visitantes. Además, la región ha sido golpeada por un reciente aumento de casos de COVID-19.

"No sé si podemos decir que la carrera está en marcha o no", dijo Epstein a Motorsport.com. "Se va a tomar una decisión, pero aún no se ha tomado. Creo que la F1 está haciendo todos los planes para tener una carrera, si es que pueden tener una carrera. No tenemos que presionar para obtener una respuesta".

"Lo siento por Chase (Carey, CEO de la F1), y todas las cosas que tiene que equilibrar, y confío en que va a hacer tantos destinos como sea posible sin que la gente y los equipos se atasquen y no puedan hacer el próximo evento, o haya que cancelar uno en el último minuto".

Epstein dice que el Circuito de las Américas no requiere un largo tiempo para organizar un evento a puertas cerradas.

"Para nosotros es fácil organizar una carrera con muy poco tiempo de anticipación, probablemente necesitamos tres semanas", dijo. "Estamos listos, sólo hay que encender las luces. La F1 tiene planes de cómo separar los equipos y trabajar con personal limitado".

"Traer una multitud toma más planificación y más tiempo en la contratación y la preparación. Pueden esperar hasta el último minuto para decidir hacer o no una carrera sin público aquí, pero no creo que vayan a esperar hasta el último minuto, creo que van a tomar una decisión pronto, basada no sólo en Austin, sino también en México y Canadá".

"Tienes que confiar en que van a hacer lo que es de interés a largo plazo para el negocio, y esa definición va a ser diferente este año que en un año normal. Creo que si pueden permanecer en un área estrecha (Europa) y correr todas las carreras, yo apoyo eso. Si pueden venir a Texas como parte de una gira por América del Norte, me encantaría".

Epstein reconoció que el aspecto comercial era una consideración importante para el COTA.

"No somos diferentes a cualquier otro promotor, tenemos que tener lo que funciona para nosotros. Tal vez las definiciones de lo que funciona es diferente de un lugar a otro".

"Mi interés es ver que el deporte funcione bien y se mantenga saludable, y todos estamos unidos en eso. Si eso significa no tener una carrera un año en nuestra sede, entonces aún cumple el objetivo a largo plazo".

"Si significa que como promotores tenemos que hacer sacrificios desde el punto de vista financiero, creo que todos están dispuestos a hacerlo. Sólo depende de lo que se pide y de lo que se puede hacer. Una cosa que todos compartimos es el interés común de ver a la F1 sobrevivir a lo que va a ser un año muy duro".

"Pero creo que todos los aficionados se dan cuenta de eso, y como promotor me doy cuenta del esfuerzo que tienen que hacer y de lo que tienen que pasar, aprecio lo que están haciendo. La incertidumbre en este momento está bien".

Epstein dice que no ha tenido ningún diálogo con las autoridades locales o estatales sobre la carrera: "En realidad no he tenido conversaciones con ellos. No hay razón para tener esa conversación con ellos en este momento".

