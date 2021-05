¿Por qué el GP de Mónaco no tiene actividad los viernes?

Los entrenamientos libres del GP de Mónaco son el jueves, lo cual, pese a que es una tradición histórica, sigue generando confusiones. Los pilotos hablan de que tuvieron un "buen viernes", y los periodistas caen (caemos) en el error de hablar de "ayer" en la jornada de clasificación del sábado para referirnos a la FP1 y FP2.

Pero aunque todos saben que en Montecarlo se rueda el jueves y que el viernes los pilotos no tienen actividad sobre el asfalto: ¿por qué ocurre esto en realidad?

El Gran Premio de Mónaco se llevó a cabo tradicionalmente el fin de semana después del Día de la Ascensión. Dado que esa festividad cae en jueves, era lógico disputar los entrenamientos esa misma jornada. En primer lugar, porque más personas podían ir a ver la Fórmula 1 al ser un día de vacaciones, y en segundo lugar, porque así el tráfico comercial del viernes no se veía afectado. Al fin y al cabo, el GP de Mónaco se disputa en las calles de la ciudad.

Desde hace algunos años, Mónaco y el Día de la Ascensión no siempre han coincidido (por ejemplo este 2021 no ha sido así, ya que el segundo fue el 13 de mayo). Sin embargo, los organizadores han mantenido la tradición de que el viernes no haya libres de F1. La gran ventaja de esto es que si las calles están abiertas durante al menos medio día del viernes (la Fórmula 2 sí rueda), los hoteles, por ejemplo, pueden llenar sus almacenes para el fin de semana durante la jornada.

Además, el programa del gran premio, que se extiende de tres a cuatro días, facilita el funcionamiento. Los descansos entre sesiones son inevitablemente más largos en Mónaco que en otros lugares. Se debe simplemente a que no todas las series pueden acomodarse cerca del paddock de Fórmula 1 porque no hay suficiente espacio. Así que se utilizan las plazas de aparcamiento en el estadio de tenis, así como el aparcamiento subterráneo cerca del Foro Grimaldi, en el puerto.

El viernes no es día festivo oficial, pero las escuelas en Mónaco permanecen cerradas. Además, cualquier persona que haya disfrutado del jueves hasta altas horas puede dormir en paz. Aunque los pilotos tienen la agenda llena de actos, Lewis Hamilton, por ejemplo, reveló hace años que sus primeros compromisos no arrancan hasta las tres de la tarde. Y, por la noche, se celebra el famoso desfile de moda.

Aunque el 'Gran Circo' celebra el fin de semana de Mónaco como un evento social con un poco de carreras, muchos monegascos desaparecen de allí durante el fin de semana o bien a sus fincas o a casas de amigos y conocidos. En lugar de quedarse a "sufrir" el ruido y el caos de la Fórmula 1, prefieren alquilar sus apartamentos y ganar una buena cantidad de dinero en pocos días.

A propósito de ello: hasta finales de la década de 1990, el Gran Premio de Mónaco empezaba a las 15:30, hora local, según la leyenda porque el Príncipe Rainiero no quería que lo molestaran en su descanso del mediodía. Desde entonces, la hora de inicio se ha adaptado a otras carreras europeas. Obviamente, para el sucesor de Rainiero, Alberto, no es tan importante la siesta en su cama real como para su padre...

Galería: Las fotos del miércoles del Gran Premio de Mónaco

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, y Mick Schumacher, Haas F1 1 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 2 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 3 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari con su nuevo casco en Mónaco 4 / 50 Foto de: Charles Leclerc Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari, y Fernando Alonso, Alpine F1 5 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari, y Fernando Alonso, Alpine F1 6 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, y Carlos Sainz Jr, Ferrari 7 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, y Carlos Sainz Jr., Ferrari 8 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, y Carlos Sainz Jr., Ferrari 9 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El equipo Haas F1 practica las paradas en boxes en Mónaco 10 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El equipo Haas F1 practica las paradas en boxes en Mónaco 11 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El equipo Haas F1 practica las paradas en boxes en Mónaco 12 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El nuevo casco de Charles Leclerc, Ferrari en el GP de Mónaco 13 / 50 Foto de: Charles Leclerc El nuevo casco de Charles Leclerc, Ferrari en el GP de Mónaco 14 / 50 Foto de: Charles Leclerc El nuevo casco de Charles Leclerc, Ferrari en el GP de Mónaco 15 / 50 Foto de: Charles Leclerc Esteban Ocon, Alpine F1 16 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 17 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Franz Tost, Team Principal, AlphaTauri, y Mick Schumacher, Haas F1 18 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams 19 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 20 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 21 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 22 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 23 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Natalie Pinkham, presentador de Sky Sports F1 24 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams 25 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 26 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 27 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 28 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Toyoharu Tanabe, director técnico de Honda F1 29 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri 30 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri 31 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri 32 / 50 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri, y Esteban Ocon, Alpine F1 33 / 50 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri, y Esteban Ocon, Alpine F1 34 / 50 Foto de: FIA Pool Un policía con el Safety Car en Mónaco 35 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Un taxi Tesla en el circuito de Montecarlo 36 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 37 / 50 Foto de: FIA Pool Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport 38 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport 39 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport 40 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport 41 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 42 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 43 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 44 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 45 / 50 Foto de: FIA Pool Nicholas Latifi, Williams 46 / 50 Foto de: FIA Pool Nicholas Latifi, Williams 47 / 50 Foto de: FIA Pool Nicholas Latifi, Williams, y Lance Stroll, Aston Martin 48 / 50 Foto de: FIA Pool Nikita Mazepin, Haas F1 49 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 50 / 50 Foto de: FIA Pool