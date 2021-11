Hamilton defiende que han hecho lo posible contra Red Bull

Lewis Hamilton comenzó el año con la motivación de conquistar su octavo título y ser así el piloto más laureado de la historia. Sin embargo, el británico llega al Gran Premio de Brasil por detrás de Max Verstappen en el campeonato por 19 puntos.

El piloto de Mercedes no pudo siquiera acercarse al neerlandés durante la carrera del Gran Premio de México, lo que hace dudar del rendimiento del monoplaza alemán para el final de temporada.

Hamilton habló en la rueda de prensa del jueves en Interlagos sobre el momento del año en el que nos encontramos, con una batalla intensa por los dos campeonatos, que hace que los trabajadores de Mercedes tengan que dar todo de sí mismos para revalidar los galardones que han dominado durante siete temporadas consecutivas.

"Me siento bien, aunque ha sido un viaje largo para todos. Es increíble lo rápido que nos desplazamos de un lugar a otro en tan poco tiempo", indicó. "La recuperación es importante, y los mecánicos acumulan mucho trabajo montando los coches".

El de Mercedes no es ajeno a las quejas de otros pilotos sobre el calendario tan apretado: "Son dos semanas intensas de carreras, y las cosas ya están desmontadas el domingo por la noche, pero me siento bien".

Sin embargo, la mayor preocupación para el vigente campeón no es el descanso entre eventos, sino Red Bull y Verstappen, que están por delante: "Creo que tuvieron un gran ritmo en México y su coche ha sido muy competitivo todo el año. Hemos hecho todo lo que hemos podido, y la última vez que vinimos a Brasil fueron muy bien, por lo que superarlos será muy difícil".

El Gran Premio de Brasil tiene un asterisco en el calendario, y es que es una de las citas con carrera al sprint, que depara la clasificación para la parrilla. El inglés quedó segundo en Silverstone y en Monza solo pudo ser quinto, con lo que no son su fuerte.

"Tenemos que enfocarnos para tener el coche lo mejor posible para el domingo, algo que no es fácil. La carrera al sprint es importante porque da más puntos, pero solo si eres rápido".

"Intentaremos empezar bien, porque nuestro objetivo es ganar, así que este fin de semana será más intenso", dijo Hamilton.

Esta carrera al sprint será crucial para ver quiénes se llevan el mayor botín el domingo, y el de Mercedes sabe que debe hacerlo bien para salir arriba: "Este no es un buen circuito para adelantar, tiene una gran recta, pero es difícil pasar. Solo lo harás si eres algo más de un segundo más rápido que el coche de delante, una locura".

Además de ello, desde el circuito de Interlagos aseguran que Hamilton recibirá una sanción por cambiar componentes de su unidad de potencia, a lo que respondió: "No puedo decir nada sobre eso. Creo que los motores no habían llegado esta mañana, pero el mío está bien. Lo sabremos más adelante, aunque aún no he tenido ninguna reunión con el equipo".

