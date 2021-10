Hamilton, "orgulloso" de haber elegido a Mercedes sobre Ferrari

El director general de la F1, Stefano Domenicali, que fue director de equipo en Ferrari, confirmó en una entrevista a principios de esta semana que el equipo italiano siempre había considerado contratar al siete veces campeón.

Además de que esa idea surgió durante la era de Domenicali, también se informó ampliamente en 2019 que Hamilton se reunió con el presidente de Ferrari, John Elkann, para hablar de sus pensamientos sobre el futuro.

Mientras que la idea de que Hamilton corra para Ferrari ha provocado la intriga entre los aficionados sobre lo que podrían haber logrado juntos, el propio piloto dice que no piensa demasiado en cómo podría haberse desarrollado todo.

En cambio, deja claro que no se arrepiente de nada, y que le gusta especialmente el hecho de que Mercedes sea una marca que tiene tanta lealtad a sus pilotos.

Al recordar el interés de Ferrari, Hamilton dijo: "Era una parte de cada final de (contrato). Tienes que hacer la debida diligencia y ver qué opciones tienes. Estoy muy orgulloso de dónde estoy y de lo que he hecho con Mercedes".

"Siempre he pensado, y creo que ya lo he dicho antes, que la idea de ir a Ferrari era un poco cortoplacista, en el sentido de que cuando estás con Mercedes, estás con una familia de por vida. Si miras a todos los pilotos históricos que han conducido en Mercedes, han estado con ellos hasta los 90 años. Y eso es algo que no se ve en ningún otro equipo, ni ninguna otra marca".

"Eso es algo de lo que estoy muy, muy orgulloso. Además, hemos conseguido más que nadie. Y eso se debe al gran trabajo en equipo, se debe a la lealtad, y no lo doy por sentado".

Domenicali consideró la posibilidad de una alineación Hamilton/Ferrari como un momento de la película Sliding Doors ("Si yo hubiera" en México o "Dos vidas en un instante" en Argentina), en referencia a la película de Gwyneth Paltrow sobre una ejecutiva de publicidad cuya vida cambia cuando pierde un tren.

Cuando Sky le preguntó sobre si Ferrari había pensado alguna vez en firmar a Hamilton, Domenicali dijo: "Para ser sincero, sí. Es cierto que lo llegamos a hablar. Hay momentos en la vida en los que hay una película que para mí a veces es muy importante recordar: Sliding Doors".

"Hay momentos en los que, si no entras en un ascensor, te quedas en la planta. Esa fue la situación que vivió Lewis en ese momento concreto de su vida, pero creo que no puede lamentarse de su elección, al menos porque tuvo una trayectoria increíble".