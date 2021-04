"Lo que Hamilton hacía en 2 vueltas, Rosberg lo hacía en 1000"

12: Esteban Ocon & Sergio Perez (Force India) 1 / 12 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Como dos hermanos peleándose en el asiento trasero del auto familiar, este duo no consiguió mantener la distancia. Como durante un lapso en 2017, el equipo les prohibió competir en pista por posición desde su choque en el GP de Singapur, en el que Pérez acabó por hacer contacto con Ocon, dejándolo fuera de carrera, cuando el francés intentaba adelantarle por fuera. Por supuesto existían antecedentes y Ocon llegó a asegurar que recibió amenazas a través de sus redes sociales después de que chocaran en Azerbaiyán y Spa el año anterior. Está por verse como se llevará Pérez con el hijo del billonario dueño de su equipo. Que alguien me acerque una palomitas...

11: Niki Lauda & Carlos Reutemann (Ferrari) 2 / 12 Foto de: LAT Photographic Tras ver la muerte cara a cara en Nurburgring en 1976, Lauda enfureció cuando Ferrari hizo un arreglo para que Brabham liberara de forma temprana a Carlos Reutemann, quien sería el reemplazo en 1977 de un Clay Regazzoni con quien el austríaco llevaba una buena relación, además de ser solo ocasionalmente rápido. Lauda dejó su lecho de enfermo para obligar a Ferrari a poner tres autos en pista en Monza y de inmediato fue más rápido que sus dos compañeros de equipo. Al preguntársele a Lauda si consideraba a Reutemann como compañero de equipo ó rival, él respondió "ninguno". "Lole" ganó la segunda carrera de 1977 pero al final prevalecería Lauda, consiguiendo su segundo título, mientras que el argentino acabaría cuarto en el mundial.

10: Nigel Mansell & Alain Prost (Ferrari) 3 / 12 Foto de: Sutton Motorsport Images Hay dos escuelas de pensamiento sobre esto: O Prost era un maestro para lograr que su equipo hiciera su voluntad en detrimento de su compañero de equipo, o era un absoluto genio para hacer juegos mentales a tal punto que Mansell acabara paranoico. Cuando Prost se unió a Ferrari para la temporada de 1990, tras huir de McLaren y de la turbulenta relación con Senna (si, de la cual hablaremos más adelante) Mansell ya estaba instalado en el equipo y se consideraba como otro piloto 'número 1'. Promediando la temporada, Mansell lanzó sus guantes al aire, literalmente, anunciando que se retiraba del deporte, enfurecido porque él pensaba que Prost (quien si se dio a la tarea de aprender italiano a diferencia de Mansell), estaba poniendo al equipo en su contra, al punto de ganar trato preferencial y mejor equipamiento.

9: Ayrton Senna & Elio de Angelis (Lotus) 4 / 12 Foto de: Sutton Motorsport Images Como una ventana hacia el futuro, Senna jugó sus primeras cartas políticas en 1985 al intimidar a las directivas de Lotus para que enfocaran sus energías en él en lugar del carismático y duradero De Angelis. Senna logró persuadirlos de cambiar al renombrado ingeniero Nigel Stepney y un par de mecánicos que él codiciaba, para que pasaran a trabajar a su auto y De Angelis pronto se sintió desestimado en el equipo que una vez consideró su casa. Los pilotos casi se fueron a las manos en Kyalami, la penúltima carrera del año, pues Elio, a pesar de su encanto, también tenía un fusible que era fácil de hacer saltar. Tras la decisión del italiano de irse a Brabham (asociación que acabaría trágicamente), Senna insistió en un compañero de equipo que estuviese a su servicio, vetando en consecuencia la preferencia del equipo, el británico Derek Warwick. Senna amenazó con irse también a Brabham si contrataban a Warwick. Imaginen a De Angelis si eso se hubiese dado...

8: Lewis Hamilton & Fernando Alonso (McLaren) 5 / 12 Foto de: XPB Images El bicampeón del mundo Fernando Alonso llegó a McLaren esperando una vida fácil, pues su compañero de equipo, campeón de la GP2, tomaría un tiempo en entrar en ritmo ¿no?. ¡Pues no! Hamilton fue una espina desde la primera curva en Melbourne y tras presionar a Alonso más allá de lo que a él le hubiese gustado en Mónaco y de haberlo resistido en una lucha directa por la victoria en Indianápolis, la guerra interna llegó a su climax en Hungría, donde Alonso intentó sabotear el último intento de calificación de Hamilton (lo que al final resultaría en una sanción de FIA retrasando en la parrilla al español). Su pelea acabó con un empate en puntos, que permitió a Kimi Raikkonen, con la ayuda de su compañero de equipo Felipe Massa, robarle el título a McLaren, aunque Alonso no pareciera muy molesto con ello en el podio en Brasil. Seguramente estaba contento de que Hamilton no hubiese logrado el título.

7: Alan Jones & Carlos Reutemann (Williams) 6 / 12 Foto de: LAT Photographic No por la primera vez en su carrera, el tranquilo Clay Regazzoni se vio sustituido en un equipo ganador por Carlos Reutemann. Y tampoco por primera vez, Reutemann no encontró un tapete rojo de bienvenida por parte de su compañero de equipo. A Jones no le gustaba la idea de compartir los puntos con un compañero de equipo súper rápido, aunque Carlos había aceptado jugar el rol de número 2. Luego Jones, consciente de lo fuerte que era el Williams FW07B en 1980, se mostró molesto porque su compañero de equipo había entrado en "modo 90 por ciento" y no estaba restando suficientes puntos a su rival Nelson Piquet. Finalmente, la tensión explotó después de la segunda prueba de 1981 cuando Reutemann desobedeció las órdenes del equipo, al ignorar el recordatorio que le mostraron en el tablero de Williams, y quedarse con la victoria en Jacarepaguá.

6: Mark Webber & Sebastian Vettel (Red Bull) 7 / 12 Foto de: LAT Images Después de su encontronazo en el GP de Turquía de 2010, esta fue siempre una relación tensa. Luego llegó la debacle de órdenes de equipo en Malasia 2013 - con Webber incrédulo diciendo "¡Multi 21, Seb... Si, Multi 21!" en el pre podio, en una de las escenas más reveladoras de la dinámica interna entre dos compañeros de equipo en plena guerra – y Vettel sin tener donde esconderse al ponérsele en evidencia ante las cámaras. Webber lideraba la carrera y rodaba con potencia reducida después de la última parada en boxes, pero a pesar de que a ambos pilotos se les había dado la orden codificada "Multi-map 2-1" (el auto número 2 de Webber por delante del número 1 de Vettel) , Seb ignoró esta instrucción de mantener las posiciones, atacó al otro Red Bull y lo adelantó para ganarle la carrera. Desde su retiro de la F1, Webber ha acusado a Vettel de arrogante, diciendo que además era propenso a "colapsos" emocionales y que frecuentemente culpaba al equipo si le batían.

5: Lewis Hamilton & Nico Rosberg (Mercedes) 8 / 12 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Hamilton y Rosberg se llevaron bien como compañeros de equipo en sus años en los karts. A pesar de provenir de entornos totalmente diferentes, compartían tiempo fuera de la pista jugando fútbol, juegos de computadora ó tennis de mesa. Pero años después se convirtieron en la dupla de Mercedes en F1 y fue allí cuando todo se puso amargo... Desde cuando Rosberg derrapó hacia una escapatoria en la calificación en Mónaco, quedándose detenido y obligando a que saliera la bandera amarilla, negándole a Hamilton la opción lograr la pole, su relación fue en picada hasta que chocaron en el GP de Bélgica. Aunque el incidente le servía más a Rosberg en ese momento, Hamilton regresó más fuerte después de ello. Con el paso del tiempo, parecía que cada vez estaban más molesto el uno con el otro y recordamos como Rosberg lanzaba de vuelta hacia Hamilton una gorra en el pre podio en Austin después de que el británico ganara el título en 2015. Pero el punto más bajo fue su choque y el consecuente doble retiro en la primera vuelta del GP de España en 2016, aunque en Austria, pocas carreras después, Rosberg intentara llevar a Hamilton fuera de la pista y rompiera su ala delantera. Apenas se hablaban cuando Rosberg finalmente venció a Hamilton en la lucha por el título en 2016 en la final en Abu Dabi, en la que Hamilton desafió las órdenes del equipo y contuvo a Rosberg premeditadamente para que quienes le perseguían le dieran alcance, aunque al final su estrategia fuera en vano. Incluso después del retiro de Rosberg, todavía no hemos tenido evidencia de que compartan tiempo juntos ó jueguen en la computadora, como cuando eran chicos...

4: Rene Arnoux & Alain Prost (Renault) 9 / 12 Foto de: LAT Images Durante 1979 y 80, Arnoux había cumplido con la inmensa promesa que había mostrado en las categorías junior, consiguiendo sus dos primeras victoria en F1, logrando un puñado de poles, y jugando al fogoso disidente al lado de un veloz Jean Pierre Jabouille, conocedor de la técnica en Renault. Cuando Jabouille se rompió las piernas en un accidente, Renault firmó a la joven promesa Alain Prost para 1981, su segunda temporada, en la que inmediatamente dejaría en la sombra a Arnoux en términos de victorias, ritmo y consistencia. Como nacionales franceses en lo que era efectivamente el segundo equipo nacional del país (junto a Ligier), la rivalidad empezó a hervir. Luego en 1982 Arnoux recuperó su forma pero no su suerte, así que las opciones de título del equipo estuvieron totalmente del lado de Prost. Pero en casa, en Paul Ricard, Arnoux ignoró un acuerdo previo a la carrera de permitirle a Prost ir por delante y se lanzó por la victoria. No le importaba, pues sabía que su siguiente destino era la Escudería Ferrari.

3: Nigel Mansell & Nelson Piquet (Williams) 10 / 12 Foto de: LAT Images Piquet se unió a Williams en 1986 como múltiple campeón del mundo, cuando Mansell estaba verdaderamente encontrando su nivel en la F1, para unirse a la lista de los pilotos top. Muy pronto aprendieron a odiarse y el garaje de Williams se dividió en dos, cada uno escondiéndole al otro celosamente cualquier desarrollo. Con Frank Williams en un hospital e incapaz de manejar la situación, sus pilotos se restaron tantos puntos entre si que permitieron que Prost les robara el título en la final en Adelaida. Piquet al final reiría de último al ganar el título en 1987, a pesar de un terrible accidente en la curva Tamburello en Imola ese año, mientras que Mansell también tendría el suyo en Suzuka, el cual lo dejaría al margen de las últimas dos carreras. Justo cuando pensabas que la mala relación quedaba atrás (pues Piquet se iría Lotus), saldría a la luz una entrevista del brasileño con Playboy en la que el nuevo campeón decía: "La diferencia entre [él] y yo es que yo he ganado tres títulos y él ha perdido dos" , esto antes de ningunear la inteligencia de Mansell, su habilidad técnica ¡e incluso a su esposa!

2: Alain Prost & Ayrton Senna (McLaren) 11 / 12 Foto de: LAT Images Coloca a dos gigantes del deporte en los autos más dominante de su época y ¿qué podría salir mal? ¡Mucho! Las chispas volarían por primera vez en 1988 cuando Senna empujaba a Prost hacia el muro iniciando la segunda vuelta del GP de Portugal, con posteriores palabras amargas en la prensa. Pero eso sería poco comparado a la temporada de 1989. Para Imola, los pilotos de McLaren habían acordado no disputar en la crucial curva Tosa en la primera vuelta para enfocarse en alejarse de sus rivales. Senna tuvo una mejor salida, pero la carrera se detuvo por el enorme accidente de Gerhard Berger. En el reinicio Prost salió mejor y no defendió la punta en Tosa, pero Senna ignoraría el acuerdo previo para adelantarle, reescribiendo a su acomodo las palabras del supuesto acuerdo. La furia de Prost se extendió a la final decisiva por el título en Suzuka, donde él deliberadamente embistió a Senna en la chicana para asegurar su tercer título. Posteriormente, Senna involucraría a la FIA en lo que ante sus ojos era la 'manipulación' del campeonato y luego su animadversión mutua crecería más cuando Prost se alejara para unirse a Ferrari. Solo hasta que Prost se retiró de la F1, Senna daría un giro en su sentir hacia él.