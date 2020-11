Hamilton: los sueldos no deben ser una desventaja para los jóvenes

Los equipos de Fórmula 1 han acordado, en principio, un tope salarial para los pilotos que entrará en vigor desde el inicio de la temporada de 2023 - aunque los acuerdos ya existentes, como el contrato a largo plazo de Charles Leclerc con Ferrari, no se verán afectados.

El plan restringiría los sueldos de los pilotos a un total combinado de 30 millones de dólares entre los dos pilotos de un equipo y se vincularía con el tope presupuestario que entrará en vigor para 2021, que será inicialmente de 145 millones de dólares que se reducirán a 140 millones de dólares y luego a 135 millones de dólares en 2022 y 2023.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios del jefe del equipo AlphaTauri, Franz Tost, quien dijo que los pilotos de F1 "deberían estar contentos de sentarse en un coche tan fantástico y de hacer tan buen trabajo y así conseguir algo de dinero", Hamilton respondió: "Creo que actualmente el tope salarial se supone que se aplicará probablemente cuando yo ni siquiera esté aquí".

"Creo que los pilotos aquí son naturalmente las estrellas del deporte. Son los que son vistos como los que traen las marcas y su reputación ayuda a elevar el deporte y lo ayuda a viajar globalmente alrededor del mundo".

"Si miras otros deportes, ha habido topes salariales en algunos de ellos, como la NFL o el baloncesto. La única diferencia es que en esos lugares los individuos son dueños de su imagen en muchas áreas, por lo que pueden tratar de maximizar su imagen en otros lugares".

"Pero este deporte controla más o menos la imagen del piloto. Así que, quiero decir, no me opongo personalmente a ello. No es mi decisión al final del día".

"Pero piensen en las próximas jóvenes estrellas que van a llegar y no veo por qué eso debería ser una desventaja si están aportando algo al deporte".

"Creo que es un deporte multimillonario, y deberían ser recompensados por lo que aportan".

Los salarios de los pilotos y los de los tres empleados mejor pagados están excluidos de los límites presupuestarios iniciales, pero los equipos acordaron que una restricción en los ingresos de los pilotos, que aún debe ser ratificada por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, se implementaría en una reunión de la Comisión de F1 en el Gran Premio de Portugal del mes pasado.

Tampoco está claro cómo se controlaría el tope salarial de los pilotos, ya que algunos de ellos son pagados por los equipos, mientras que otros reciben sus salarios directamente de los patrocinadores.

