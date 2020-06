Mi trabajo en F1: ingeniera de fluidos

Mi trabajo es...

Como ingeniera de fluidos en la pista, proporciono el soporte técnico y el análisis para el equipo Mercedes de Fórmula 1. Esta labor incluye, en un típico fin de semana de carreras, el análisis del aceite de motor Petronas Syntium, del aceite de la caja de cambios y de la transmisión Petronas Tutela, y del combustible Petronas Primax. Hago el análisis para asegurar que cumplimos con las regulaciones de la FIA, y también para monitorear la salud del auto en su totalidad durante un fin de semana de carrera.

Mi actividad en un fin de semana de carreras...

Mi típico programa de fin de semana de carreras comienza con la preparación del laboratorio. Esto se debe a que en el movimiento de un lugar a otro tenemos que asegurarnos de que el equipo que utilizamos en la pista -el cromatógrafo de gases, el espectrómetro y el viscosímetro- no ha sido dañado. Además, comprobamos los fluidos que hemos recibido para asegurarnos de que los tambores no han sido manipulados en tránsito, y también para asegurarnos de que lo que hemos recibido en el camino es lo que ha sido aprobado por parte de la FIA.

Después de eso, tomo las muestras del combustible y del aceite del motor, y las analizo con las máquinas. Esto está listo para el fin de semana de carreras y pueden proceder a poner estos fluidos dentro del monoplaza de F1. Luego continúo con el resto de la instalación del laboratorio.

El viernes estamos listos para comenzar la primera sesión y todo el fin de semana de carrera, así que nos aseguramos de tener una muestra tomada antes y después de cada sesión para monitorear la cantidad de desgaste que tenemos en esa sesión en particular. Estamos buscando un desgaste excesivo. Si vemos algo, abrimos el canal de comunicación entre los ingenieros de Mercedes y yo.

Para el viernes se trata de asegurarse de que las muestras tomadas antes de la primera sesión y al final de la misma estén bien. Y lo mismo para las sesiones restantes también.

Aparte de eso, también revisamos el combustible. Así que comprobaremos el combustible en la cisterna, que es la bomba de combustible, al final de cada día de funcionamiento. Es sólo para asegurarnos de que el nuevo combustible que añadimos allí no tenga discrepancias. Es sólo un chequeo extra, para estar doblemente seguros de que cumplimos con las regulaciones de la FIA.

Lo más importante en mi trabajo...

Lo más importante es asegurarnos de que trabajamos juntos con el equipo, y asegurarnos de que analizamos muestras antes y después de cada sesión para estar seguros de que cumplimos con la FIA. Se trata de hacer el análisis necesario, usando nuestro cromatógrafo de gases, el viscosímetro y el espectrómetro para proporcionar la revisión de los fluidos y el apoyo al equipo.

Stephanie Travers, ingeniera de fluidos de Petronas. Photo by: Daimler AG

Tres herramientas sin las cuales no puedo hacer mi trabajo...

Una es el cromatógrafo de gases, que se usa en el análisis del combustible. Es similar a una huella dactilar. Así que tomamos una muestra del combustible y la analizamos en la máquina y recibimos un conjunto de picos. Estos conjuntos de picos deben coincidir con los de la muestra aprobada por la FIA. Tienen que ser 100% iguales. Hay algunas tolerancias, pero son extremadamente pequeñas. Así que siempre nos aseguramos de que cumplimos con las regulaciones y con lo que hemos producido fuera de la pista.

La segunda pieza de equipamiento que uso es el viscosímetro. Este se utiliza para probar la viscosidad del aceite del motor. Necesitamos estar dentro de un cierto rango que hemos asignado -que lamentablemente no puedo revelar- para un rendimiento óptimo. Así que para eso se usa el viscosímetro.

Y por último el espectrómetro. Es la máquina que usamos para analizar el aceite del motor y el aceite de la caja de cambios. Es una máquina que funciona creando una diferencia de potencial entre una varilla de electrodos y un disco eléctrico, y esa diferencia de potencial creará una chispa. El aceite de motor se gira entonces en un disco electrodo y ese aceite se quema, y la llama es recogida por una cámara de alta velocidad. La intensidad de los diferentes colores de esa llama será entonces captada por la máquina, y me dirá la cantidad de cada elemento que está dentro de esa muestra que tengo.

Por ejemplo, si hubiera algo de cobre en esa muestra vería una llama verde-azul, y la intensidad de esa llama es entonces medida por la máquina, y dada en los resultados que analizo y doy al equipo.

La gente con la que siempre estoy en contacto...

Estoy constantemente en contacto con los miembros del equipo. Y como ingeniera de fluidos de Petronas mi trabajo también está apoyado por un gran equipo de científicos e ingenieros de Petronas en todo el mundo. La formulación se hace en el Centro de Investigación y Tecnología de Petronas en Turín (Italia).

Hay una comunicación abierta entre la gente que ha hecho la formulación, mis compañeros y yo. Y cuando estoy en Turín, siempre voy al centro de investigación, para ver qué están haciendo para futuras formulaciones. Los aprendizajes del trabajo que hago en la pista se usan en la formulación de los combustibles y lubricantes para los usuarios de la calle, así que siempre hay un circuito abierto de comunicación entre mis compañeros de Petronas y yo.

Cuando no estoy en la pista...

Entre cada carrera siempre estás mirando la logística: chequeando dónde está el combustible en tránsito hacia la siguiente carrera, asegurándote de que todo está a tiempo. Aparte de eso, siempre estamos planeando y preparándonos para el siguiente fin de semana de carreras.

Sin mí...

Hay dos ingenieros de fluidos de Petronas en la pista, así que trabajo junto a mi colega En De (Liow) en cada carrera para asegurarme de que, pase lo que pase, el análisis pueda ser completo y podamos proporcionar ese apoyo técnico al equipo. Si no hubiera tal papel, en un fin de semana de carreras típico, sería difícil para el equipo hacer el análisis del aceite del motor y del aceite de la caja de cambios y esas muestras tendrían que ser enviadas a la fábrica de Mercedes.

Stephanie Travers, ingeniera de fluidos de Petronas, junto a su colega En De Liow y Lewis Hamilton. Photo by: Daimler AG

La Fórmula 1 es...

La Fórmula 1 es una industria en la que siempre he querido trabajar. Al crecer solía ver carreras con mi padre y viajar a algunas carreras con amigos. Es algo donde siempre he aspirado a trabajar un día. Adapté mi educación con el objetivo de convertirme en ingeniera de fluidos de pista.

Por suerte, las asignaturas que me gustaban en la escuela encajaban con las que necesitaba para conseguir el trabajo. Luego apliqué para la búsqueda de talentos globales de Petronas. Fue lanzada en 2018 para encontrar un ingeniero de fluidos. Así que esa fue una búsqueda global en la que participé y hubo más de 7000 solicitantes. Tuve éxito en lograr algo que soñé desde que era una niña. Así que la Fórmula 1 es un deporte que siempre he disfrutado y seguido y algo que me apasiona.