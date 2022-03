Mazepin critica el comportamiento de Schumacher ante su situación

Cargar reproductor de audio

Este miércoles 9 de marzo, Nikita Mazepin convocó una rueda de prensa para hablar de su salida del equipo estadounidense Haas, anunciada el pasado sábado. Entre las explicaciones de cómo el equipo informó de su salida, su deseo de volver a la Fórmula 1 y el lanzamiento de la Fundación "Competimos como uno", un detalle llamó la atención de quienes siguieron el comunicado: su relación con quien fue su compañero en la escudería estadounidense, Mick Schumacher.

Ambos, en varias ocasiones, se encontraron en la pista de forma poco amistosa, provocando un ambiente desagradable dentro de los boxes de Haas en 2021, año en el que ambos debutaron en la categoría. Mazepin, al parecer, se molestó por el silencio del alemán tras su salida del equipo informada durante el pasado fin de semana.

"No he recibido ninguna información del equipo ni de mis directivos sobre el motivo y la razón de la rescisión de mi contrato. No llevo demasiado tiempo en la Fórmula 1, pero tampoco demasiado poco para creer, escuchar y confiar en los rumores", comentó Mazepin el martes.

"Mick no expresó ningún apoyo, ni positivo ni negativo, así que tampoco tengo mucho que decir, salvo que en situaciones como la mía, cada persona muestra su verdadero carácter", agregó el ruso.

Mazepin quiso agradecer públicamente a los pilotos de la parrilla que se pusieron en contacto con él: "Aprecio mucho el pequeño número de pilotos que vinieron a hablar conmigo, como Sergio [Pérez], Valtteri [Bottas], Charles [Leclerc] y George [Russell]”.

"También me gustaría decir que aprecio su apoyo, porque en mi largo camino hacia la F1, todos me apoyaron en este momento en el que perdí mi sueño, arriesgándose a perder sus asientos".

Mazepin será reemplazado por Kevin Magnussen. El danés regresa a la Fórmula 1 luego de que fue despedido de Haas a finales de la temporada 2020.