Meta Drivers: del Metaverso a los premios reales

Web 3, NFT, Metaverso… Cada vez escuchamos más estas palabras a nuestro alrededor y ocupan más espacio en los medios. Los proyectos de activos digitales únicos que se pueden conseguir mediante criptodivisas están presentes por todas partes, pero sigue siendo complicado entender por qué son diferentes o su utilidad.

El deporte de alto nivel se ha convertido en un campo de juego atractivo para los titulares de proyectos de tokens basados en blockchain, o aquellos que están interesados en las experiencias de juego y la realidad aumentada. Los puentes e interacciones entre estos mundos tan diferentes son evidentes, pero no podemos olvidar que muchos, si no la mayoría, de los inversores únicamente se interesan por los NFTs para poder hacer especulación financiera con los mismos. Sin embargo, esto no priva a los aficionados a las experiencias tecnológicas, a los entusiastas del deporte o a los coleccionistas del placer de poder apropiarse de una pieza única, y el hacer uso o no de ella entre el abanico de oportunidades que se les ofrece.

El proyecto de Meta Drivers, que se estrena esta semana después de un cuidadoso desarrollo, nos interesará claramente por su ADN, orientado hacia el mundo de las carreras de coches, así como por lo que ofrece más allá de la pura compra de NFTs... ¡como el hecho de ganar regalos interesantes!

Mientras la F1 y los equipos se introducen en este mundo con los brazos abiertos, Meta Drivers es una primera colección de 6666 NTFs con pilotos de carreras en 3D. Todas ellas únicas, estas piezas no solo serán coleccionables, sino que también permitirán a sus propietarios participar en juegos y eventos exclusivos del Metaverso (realidad virtual) a partir de junio. Será posible conseguir premios físicos, lo que será especialmente tentador para cualquier aficionado al automovilismo. Algunos de estos premios serán volantes de Fanatec, kits completos de simracing de Playseat, entradas VIP para grandes eventos deportivos de motor por valor de casi 2.000€ y otras muchas sorpresas que estarán en juego, animando a la comunidad de Meta Drivers a participar.

Ganar premios incluso sin adquirir un NFT

Meta Drivers no solo ofrece recompensas a los que coleccionan sus productos. El proyecto tiene multitud de facetas, detalladas en la cuenta de Discord dedicada al efecto. Por el mero hecho de suscribirse, los usuarios participan en una serie de concursos gratuitos y sin compromiso para ganar atractivos premios hasta el 27 de febrero. ¡Es hora de unirse!

Por el lado más artístico, el proyecto no se detiene ahí: el objetivo de los desarrolladores es crear y mantener una comunidad activa y apasionada de los deporte de motor, en la que todo se basa en dar vida al entorno imaginado en el Metaverso, y hacer que los propietarios de NFT se comprometan a largo plazo "aguantando" (conservando) sus adquisiciones en lugar de especular en exceso con ellas, sobre todo gracias a poder conseguir premios y a las acciones realizadas por el proyecto.

Las encarnaciones más reales

Apoyándose en el protocolo Ethereum, Meta Drivers pasa así del digital al físico con su ambición lúdica y a la organización de eventos físicos. El proyecto quiere tener un impacto real y permitirá a sus usuarios participar en una recaudación de fondos de 100.000 dólares para hacer una donación a una organización benéfica dedicada a la seguridad vial, o financiar una temporada de karting profesional a un piloto joven.

La salida de la colección de NFT de Meta Driver es inminente y los interesados pueden seguir suscribiéndose a la cuenta exclusiva de Discord. Encontrarán imágenes exclusivas, información periódica sobre los productos, cómo usarlos, eventos físicos y virtuales, así como una comunidad animada por entrevistas a personalidades del mundo de deportes de motor.