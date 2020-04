Cuando Montoya pensó que no llegaría a la F1

En diciembre de 1997, después de haber terminado con un subcampeontao su primer año en la Fórmula 3000, Montoya fue invitado por Williams a probar suerte en Barcelona, junto con otros tres jóvenes. Los tiempos fueron irrefutables: el colombiano marcó 1m19s22, muy por delante de Max Wilson (1m20s40), Soheil Ayari (1m21s15) y Nicolás Minassian (1m21s43).

Así, Montoya se aseguró un papel como piloto de pruebas en Williams para 1998, a la sombra del por entonces flamante campeón mundial, Jacques Villeneuve, y Heinz-Harald Frentzen, y cumplió su parte al ser campeón de la F3000. Pero cuando llegó el momento de armar la alineación para la temporada 1999, con Villeneuve embarcándose en la aventura del equipo BAR, Williams trajo a Ralf Schumacher y a Alessandro Zanardi, bicampeón de la Serie CART, para disgusto de Montoya.

Así lo recordó el bogotano en la revista MotorSport: "Al final de la temporada era tan rápido en los entrenamientos como los pilotos titulares de Williams, era el campeón de F3000 y todo el mundo esperaba que corriera para Williams en 1999. Yo también lo creía. Tenía un contrato con Williams, así que no había que pensarlo dos veces. Luego me dijeron que iban a elegir a Alex Zanardi y Ralf Schumacher. No podía creerlo".

"Volví a Colombia y me dije: 'Si tengo que pasar otra temporada sólo probando, nunca voy a correr en la Fórmula 1'. Si pasas más de una temporada como piloto de pruebas, te quedas atascado. Trabajas duro y luego debes hacer espacio para otro joven. Como (Jean-Christophe) Boullion, que fue probador en Williams antes que yo. ¿Quién recuerda lo que le pasó?"

"Eddie Jordan me llamó y quiso ofrecerme un auto, pero Williams me advirtió: 'No puedes negociar con él, tienes un contrato con nosotros'. El último insulto fue cuando dijeron: 'Vamos a Barcelona a probar el auto con Zanardi y queremos que vengas a ayudarlo'. Dije que no iba a hacerlo, pero dijeron que tenía que hacerlo porque tenía un contrato. Así que lo hice, y por supuesto fui más rápido que Zanardi".

Juan Pablo Montoya, Williams Mecachrome Photo by: Sutton Images

"Me dije, qué diablos, me voy a Estados Unidos", contó Montoya en Beyond the Grid tiempo atrás sobre esos días. "(Chip Ganassi) Dijo: 'Aquí está el contrato. Aquí está tu salario. No cambias nada, sólo lo firmas'. Dije que tenía que hablar con Frank [Williams] sobre eso; Frank dijo que no es problema. Era un contrato de tres años. Estaba pensando en una carrera en los Estados Unidos; iba a conducir el auto de Zanardi, que había ganado los dos últimos campeonatos. Para mí, con un contrato de tres años, la Fórmula 1 se había acabado".

Zanardi también había firmado un contrato de tres años con Williams, pero el italiano no sumó un solo punto en todo 1999 y se alejó a finales de ese año, siendo reemplazado por un joven Jenson Button. Montoya ganó el campeonato de CART en 1999 y luego las 500 Millas de Indianápolis en 2000, así que Frank Williams hizo en junio de ese año la oferta con la que había soñado tiempo atrás, en un momento en que el novato Button sólo había anotado tres puntos en su año de debut.

"Estaba en un hotel en Colombia", recuerda Montoya. "[Williams] me llamó y me preguntó si quería correr en la Fórmula 1 el año siguiente. Le dije: 'Me encantaría, pero no puedo porque tengo un contrato con Ganassi'. Él dijo: "¿Pero quieres?". Y yo dije: 'Sí'. Dijo: 'Me ocuparé de ello'. ¡Bueno, voy a correr en la Fórmula 1! Dijo: 'Aquí está el salario que puedo pagarte', pero le dije que no me importaba porque sólo quería correr en la Fórmula 1".

