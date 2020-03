¿Qué se dijeron Vettel y Webber en privado tras el ‘Multi-21’?

La historia de lo que ocurrió ese 24 de Marzo de 2013 está bien documentada, sin embargo, menos se conoce de lo que ocurrió después de eso entre ambos pilotos y como la posición de Sebastian Vettel cambió de un extremo a otro en cuestión de días, según cuenta Mark Webber en su autobiografía Aussie Grit: My Formula One Journey.

Después de haber pasado por uno de los podios más vergonzosos, en el que no había la euforia usual, Vettel quiso darle la victoria a Webber y admitió que había sido un error, una “cag….”, según cuenta el australiano. Tras una incómoda rueda de prensa, Vettel dijo a Webber que lo llamaría, pero antes de eso recibió una llamada de Dietrich Mateschitz, dueño del equipo, quien le pidió a Webber un recuento detallado de los hechos.

Los dos pilotos de Red Bull Racing solo se volverían a ver hasta la siguiente carrera, el Gran Premio de China, donde tendrían una conversación que describió Webber como “el momento más decepcionante de su relación” como compañeros de equipo, en el cual Vettel llevó la situación al borde del abismo.

“Él dijo que le había molestado lo que yo había dicho en el podio en Malasia y que aunque me respetaba como piloto, no me respetaba como persona”.

“Fueron palabras fuertes para mí. Yo simplemente le dije ‘entonces nuestra relación está en problemas. Es todo’”.

Vettel hablaba sobre la forma como Webber hizo público todo el asunto en la entrevista en el podio con Martin Brundle, acusándolo abiertamente en vivo a todo el mundo.

En ese momento Vettel hablaba como tricampeón del mundo, el piloto número 1 del equipo, además del líder de un mundial aun muy joven, pues apenas se habían corrido dos carreras pero que acabaría por dominar de manera más contundente que en los años anteriores.

En fotos el "Multi-21" del Gran Premio de Malasia 2013

Para Webber había existido la esperanza de poder arreglar las cosas con Vettel dialogando, pero después de haberle oído su reclamo en China el jueves antes de iniciar la actividad en pista, quedó convencido de que alguien estaba aconsejando al alemán sobre como llevar el asunto.

Christian Horner dijo a Webber que Vettel estaba actuando por su cuenta, que con sus acciones en pista le estaba cobrando lo ocurrido en dos carreras anteriores, una de ellas Brasil 2012, en la cual Webber le peleó la posición en la salida cuando el alemán se jugaba el título. Vettel creyó que Webber lo colocó en la situación que acabó con su choque y trompo curvas después en esa caótica primera vuelta en Interlagos.

Webber no oculta en su libro que su sensación era que Vettel estaba siendo protegido por la dirección del equipo desde tiempo atrás, claramente desde Turquía 2010, pero incluso antes.

Él confiaba en Adrian Newey, pero creía que Horner se encontraba en una posición difícil teniendo que mantener contento a Helmut Marko, claramente no un santo de su devoción.

La situación para Webber en Red Bull Racing era imposible y acabó por llevarlo a su retiro de la Fórmula 1. Curiosamente, su salida abrió la puerta a la llegada de su compatriota Daniel Ricciardo, quien superaría a Vettel a lo largo de 2014, el último año del cuatro veces campeón junto al equipo con el que se consagró.