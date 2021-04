Norris admite su error en la clasificación del GP de Emilia Romagna

Lando Norris ya había demostrado que tenía un as bajo la manga este sábado con el tercer mejor tiempo en la Q1 y el segundo puesto de la Q2. El joven piloto británico de McLaren parecía estar en disposición de plantar cara incluso a los Mercedes y a los Red Bull en la Q3.

De hecho, marcó en morado los dos primeros parciales de Imola en el segundo intento de la ronda definitiva y en Mercedes empezaban a levantar las cejas ante la machada del joven inglés.

Pero al llegar a la curva 9 se pasó de los límites de pista y, aunque marcó un 1:14.454 que le habría colocado tercero en parrilla, por detrás de Lewis Hamilton y Checo Pérez, Dirección de Carrera eliminó su vuelta.

Así, Norris terminó séptimo en la parrilla –a cuatro décimas de Hamilton– gracias a su primer registro de la Q3, cayendo incluso por detrás de su compañero de equipo, un gris Daniel Ricciardo.

En contra de lo que podría imaginarse, Norris asumió toda la culpa por perder su mejor tiempo, admitiendo que lo había "arruinado todo".

"Sí, estoy bastante decepcionado, bastante molesto conmigo mismo", dijo Norris a Sky Sports F1. "Creo que había sido un día muy bueno hasta entonces, el equipo hizo un trabajo increíble. Ya sabéis, el coche realmente cobró vida en la clasificación".

"Hicimos muchas mejoras el viernes, pero en esa vuelta en la que no puedo cometer un error lo estropeé todo. Es lo mismo para todos, así que a fin de cuentas es mi error".

A pesar de haber sido relegado de la tercera a la séptima posición en la parrilla, Norris dijo que estaba contento con el ritmo que McLaren mostró en Imola, pese a un comienzo dubitativo del fin de semana en los libres del viernes.

"Sí, estoy muy contento", respondió Norris cuando se le preguntó por el potencial de su McLaren. "No con el trabajo que he hecho, sino con el equipo. Creo que no empezamos el fin de semana nada bien. Tuvimos muchos problemas al principio, pero mejoramos mucho".

"Y creo que hemos entendido un poco más cómo funciona el coche y cómo se le saca el potencial, y una mejor ventana de rendimiento. Esa es una de las cosas que tuvimos que aprender de Bahrein, donde tuvimos problemas. Lo cambiamos este fin de semana y hemos hecho un trabajo mejor, solo que yo no lo hice...".

GALERÍA: el sábado de Lando Norris en el GP de Emilia Romagna

Lando Norris, McLaren MCL35M 1 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M sacando chispas 2 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 3 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 4 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 5 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21 6 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 7 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 8 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 9 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 10 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images