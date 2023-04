Cargar reproductor de audio

Aston Martin Racing ha sido la sorpresa dentro de las tres primeras carreras de 2023, con Fernando Alonso consiguiendo tres podios consecutivos en un coche muy mejorado después de que el equipo pasara apuros en 2022.

Mientras que el progreso del equipo de Silverstone ha sido un golpe para todos los demás equipos de la parte media de la parrilla, también les ha demostrado que es posible dar un gran salto de una temporada a la siguiente dentro de los límites del límite presupuestario.

"Tenemos que pensar que es posible, de lo contrario no tiene sentido competir", dijo Ocon cuando se le preguntó si Alpine puede replicar el progreso de Aston Martin.

"Si lo piensas, terminamos la temporada en diciembre y cuando la reiniciamos fue a finales de febrero, principios de marzo. Así que son unos tres o cuatro meses".

"No sé si Aston habría sido capaz de hacerlo en temporada, pero si te tomas tres o cuatro meses, no es el final de la temporada".

"Aston Martin ha demostrado, y es justo para ellos, que es posible dar un gran paso si encuentras las cosas adecuadas, así que es factible".

Esteban Ocon, Alpine Foto de: Alpine

Ocon se ha visto animado por los planes de desarrollo de Alpine, ya que el equipo de Enstone traerá una actualización sustancial para la próxima carrera en Bakú a finales de abril.

"Estoy en la fábrica al menos uno o dos días a la semana", afirma Ocon .

"He estado en el departamento aerodinámico, he visto los futuros dibujos, he visto los futuros conceptos del coche, lo que vamos a aportar al coche. Y hay algunas ideas realmente interesantes".

"Es interesante y estoy deseando ver cómo se producen y verlas en el coche".

Alpine ha sido en general el quinto equipo más rápido hasta ahora, pero perdió la oportunidad de puntuar mucho en Melbourne, donde una colisión en los últimos instantes entre Ocon y su compañero de equipo, Pierre Gasly, dejó a ambos pilotos sin puntos.

Aunque el A523 del equipo no tiene grandes puntos débiles, Ocon dice que solucionar "muchos detalles" dará un rendimiento sustancial.

"Son muchos detalles. Nunca se trata de una sola cosa y eso es lo difícil; un compromiso en alguna parte puede llevarte a perder un poco de rendimiento en otra".

"Y en este momento no podemos hacer concesiones debido a dónde estamos".

