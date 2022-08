Piastri niega haber firmado con Alpine para la Fórmula 1 2023

Cargar reproductor de audio

Luego de que Alpine informó este martes que había asegurado los servicios de Oscar Piastri como reemplazo de Fernando Alonso para la Fórmula 1 2023, el piloto australiano ha negado esto en sus redes sociales.

"Entiendo que, sin mi acuerdo, Alpine F1 ha sacado un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a conducir para ellos el próximo año", escribió el piloto que ha sido parte de la academia de Alpine.

"Esto es un error y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a conducir para Alpine el próximo año".

La noticia inicial de Alpine llegó sin ningún comentario de Piastri tanto en el comunicado de prensa como en sus propios canales de redes sociales, y el anuncio sobre el futuro del piloto australiano también se produjo en plena noche en su país natal.

El sorprendente anuncio de Alonso, doble campeón de la F1, de que había firmado un contrato de dos años con Aston Martin para el próximo año, abrió el mercado de pilotos de la F1 mientras la serie se dirige a su descanso de verano.

El jefe de la escudería Alpine, Otmar Szafanauer, dijo a un selecto grupo de medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com, que el equipo sólo conoció la decisión de Alonso cuando se emitió el comunicado de prensa.

Antes de la decisión de Alonso, parecía poco probable que Piastri tuviera un puesto en Alpine para 2023, y se entiende que él y su mánager, el ex piloto de F1 Mark Webber, habían estado trabajando para asegurar un acuerdo con McLaren.

Esto habría sido en lugar de Daniel Ricciardo, cuyo futuro en McLaren ha sido incierto durante algún tiempo debido a su decepcionante rendimiento en el coche este año.

Alpine afirmó que, con la marcha de Alonso, el equipo con sede en Enstone tenía el derecho contractual de poner a Piastri en un asiento de carreras de F1 para el próximo año y aparentemente lo ejerció hoy con su propio anuncio.

Sin embargo, el momento en el que se produjo y la falta de ruido por parte del equipo de representación de Piastri en ese momento sugiere que Alpine hizo el anuncio como una advertencia a los demás de que podrían enfrentarse a una batalla legal por los servicios de Piastri.

McLaren aún no ha hecho ningún comentario sobre el asunto, mientras que Alpine aún no ha comentado la declaración de Piastri.