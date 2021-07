Los nuevos Pirelli se usarán en Silverstone tras el test en Austria

A todos los pilotos se les asignaron dos juegos de los nuevos neumáticos para que los utilizaran en cualquier momento de las tres sesiones de entrenamientos libres del fin de semana en el Red Bull Ring.

El consenso de los pilotos fue que el nuevo neumático -que se utilizó a 2psi menos que los traseros regulares de 2021 en Austria- tuvo poco o ningún impacto en el comportamiento de los monoplazas.

La preocupación de los equipos era que el cambio podría afectar al orden competitivo favoreciendo a algunos coches más que a otros.

La decisión oficial final sobre Silverstone sólo se tomará cuando se hayan cotejado los datos recogidos de la tercera práctica libre llevada a cabo el sábado, pero Pirelli no prevé ningún problema.

"No todos los equipos completaron su plan de rodaje en el prototipo", dijo el jefe de la compañía de neumáticos en la F1, Mario Isola, previo a la FP3. "El feedback general que he recogido es que el prototipo se está comportando de una manera muy similar en comparación con la línea de base del compuesto C4, o sea el medio que tienen para esta carrera".

Isola dijo que las presiones más bajas contrarrestaban el flanco más rígido, reduciendo así cualquier impacto en el comportamiento.

"Hemos pedido a los equipos que utilicen el neumático trasero a una presión 2psi menor en comparación con la línea de base", dijo.

"Esta es una forma de compensar la rigidez vertical adicional de la nueva construcción. Y, de hecho, los comentarios de los pilotos fueron positivos. Algunos encontraron un poco más de tracción en las primeras vueltas. Y algunos comentaron que el nuevo prototipo es muy, muy parecido al C4 actual".

"Al final era el objetivo, porque sabemos que la nueva construcción es más robusta, que queremos introducirla para tener un margen adicional, pero no queríamos cambiar el comportamiento, ni el equilibrio, ni pedir a los equipos que hicieran ningún ajuste de puesta a punto al pasar a la nueva construcción. Eso se confirmó en general".

Preguntado por si había surgido algo que pudiera impedir su uso en el GP de Gran Bretaña, respondió: "No, no he oído ninguna objeción, no he tenido ningún comentario negativo. No veo ninguna razón para no introducirlo en Silverstone".

Los equipos recogieron datos aerodinámicos con los nuevos neumáticos, para juzgar si una forma diferente en velocidad tenía algún impacto. Esos datos se estudiarán esta semana, pero Isola confía en que el impacto fue insignificante.

"Acabo de recibir un mensaje de voz, no basada en el análisis de los datos, pero creo que como la nueva construcción no tiene diferencias en el perfil, la nueva construcción no está afectando básicamente a la aerodinámica del coche".

"Hemos compensado la rigidez vertical adicional de la nueva construcción con una presión más baja, así que básicamente el neumático no está trabajando de forma diferente en comparación con el anterior. Y esto también lo atestiguan algunos de los pilotos, que dijeron que era casi transparente".

El jefe de Red Bull, Christian Horner, cuyo piloto Max Verstappen sufrió uno de los fallos en Bakú que provocó el cambio de construcción, se mostró feliz de que los nuevos neumáticos no parecieran tener ningún impacto.

"Creo que, en primer lugar, hay que dar crédito a Pirelli por haber reaccionado tan rápidamente después de Azerbaiyán y haber traído neumáticos prototipo aquí", dijo. "La respuesta inicial de los pilotos fue bastante benigna, que no se sentía demasiado diferente a lo que tenían anteriormente".

"Así que espero que eso sea algo positivo también. Lo que odiaríamos a estas alturas del año es que se introdujera una variable que favoreciera a uno u otro equipo".

"En realidad no hay nada adverso en ellos", dijo Marcin Budkowski, de Alpine. "Lo que parece que vemos es un poco menos de agarre trasero que la construcción estándar equivalente. Es un poco difícil de evaluar porque los hicimos girar a primera hora de la mañana en una pista que estaba un poco verde".

"No hubo nada muy sorprendente, así que parece que van a ser pequeños cambios en el comportamiento del coche y en el balance".