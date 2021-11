Porsche reconoce que está más cerca de la F1

El Grupo Volkswagen, propietario de Porsche y Audi, ha participado en las reuniones entre la FIA y los actuales fabricantes de la F1 para discutir su posible entrada a partir de 2026, cuando entre en vigor la nueva normativa de motores. Uno de los cambios será la desaparición del MGU-H.

Porsche lleva muchos años sopesando la posibilidad de entrar en la F1 y tuvo un proyecto en marcha para 2021, pero abandonó los planes cuando el campeonato desechó la idea de modificar el reglamento.

Thomas Laudenbach fue nombrado vicepresidente de competiciones de motor de Porsche el pasado 1 de octubre y desde entonces está muy involucrado en la toma de decisiones.

En un charla con varios medios de comunicación, entre los que estuvo Motorsport.com, el ingeniero alemán detalló los factores necesarios para que Porsche se comprometa con la próxima generación de unidades de potencia.

"Si observas lo que los fabricantes anuncian sobre la proporción de vehículos eléctricos que quieren vender en el futuro, creo que es muy importante que la Fórmula 1 haga un cambio hacia la electrificación", señaló-

"Está claro que no se puede hacer un formato con un coche eléctrico [totalmente]. Todos lo sabemos. Pero es necesario que tenga mucha más prioridad la parte eléctrica. Eso es importante. Para mostrarte en los deporte del motor, tiene que ser relevante para lo que ocurre en la calle.

"Ahora, la FIA ha dado un gran paso en esa dirección. Eso va a ayudar".

Thomas Laudenbach, vicepresidente de Porsche Motorsport. Photo by: Porsche Motorsport

Laudenbach insistió en que Porsche necesita que la F1 vaya más allá en su medidas limitar el gasto, y Laudenbach sugirió utilizar más piezas estándar en el motor de combustión interna.

"No es ningún secreto que estamos pensando [en la F1]. No es ningún secreto que estamos hablando con la FIA y no es ningún secreto que, digamos, lo estamos considerando seriamente. Pero todavía no hay ninguna decisión tomada".

"Por lo que sé, muchas cosas van en la dirección correcta en lo que se refiere a la Fórmula 1: lo importante que es la electrificación o la parte eléctrica del tren motriz. Nos gustaría ver más piezas estándar en el motor, libertad de las piezas eléctricas".

"Sí, muchos de los factores que he mencionado por lo que sabemos, podrían hacerse realidad", apuntó.

El directivo de 53 años, que regresa a Porsche tras ocho años en Audi Sport, también marcó un plazo para tomar una decisión.

"Una cosa está clara, si se toma la decisión no se puede esperar demasiado porque si quieres correr en 2025 tienes que empezar en un momento determinado. En eso estamos".

"Tampoco es ningún secreto que si miras los valores de las relaciones públicas, la base de fans y el valor publicitario, la Fórmula 1 es extremadamente buena comparada con otras series. No hay duda de ello", finalizó.