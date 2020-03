Opinión: ¿Qué hubiera hecho Ecclestone con el GP de Australia?

La falta de comunicación de los jefes de la categoría sobre lo que estaba pasando, junto con las demoras en la decisión de los equipos y en informar a los aficionados (incluso después de haber llegado a las puertas de la pista) dejó a muchos descontentos con cómo resultaron las cosas.

La situación, con el CEO de la F1, Chase Carey, llegando al circuito recién el viernes por la mañana porque había estado en Vietnam, fue la mayor crisis que el deporte ha enfrentado bajo la dirección de Liberty Media.

Pero, ¿las cosas habrían sido diferentes bajo el mando de Bernie Ecclestone, antiguo jefe de la Fórmula 1?

¿Habría tirado del cable del GP de Australia antes de que los equipos llegaran? ¿Las cosas habrían resultado iguales? ¿Habría cancelado el evento tan pronto como los miembros del equipo fueran sometidos a pruebas de coronavirus? ¿Habría seguido adelante con el evento desde el viernes con la determinación de que el espectáculo debe continuar?

Sólo podemos adivinar al respecto (e incluso él puede no saber la respuesta), pero especulemos un poco y ofrezcamos una visión fantástica de cómo podrían haber sido las cosas si Ecclestone hubiera estado al frente de la máxima categoría...



* * *

Desde que Bernie Ecclestone encabezó una potencial adquisición de la Fórmula 1 por el gigante estadounidense Liberty Media en 2016 (¿y quién podría haber predicho de antemano que compraría el deporte de nuevo a CVC?), ha seguido dirigiendo el mundo de los grandes premios con mano de hierro.

Claro que ha habido algunas concesiones en los últimos años, como permitir que la F1 haga un poco más en YouTube, pero eso fue sólo porque ve espacio para el beneficio allí.

Es famoso por su escepticismo hacia las redes sociales. Regalar su precioso producto de forma gratuita no es lo suyo.

Había habido rumores el año pasado de que Netflix estaba interesado en hacer una serie documental para mostrar el detrás de descena y llevar el deporte a una nueva audiencia. Pero algunos conocedores del paddock dicen que los gigantes del streaming no ofrecían el tipo de dinero que ofrecen los canales de televisión de pago, por lo que no llegó a nada.

Bernie Ecclestone, Presidente Emérito de la Fórmula 1, y Christian Horner, jefe de Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Supongo que nunca sabremos si un proyecto así habría capturado la imaginación del público o no. Sin embargo, la serie de MotoGP "Ride to Survive" parece haber sido bien recibida.

Pero a pesar de todo el control que Ecclestone todavía tiene sobre el deporte, nunca se había enfrentado a un reto tan grande como el Gran Premio de Australia con el brote de coronavirus que sacudió al mundo.

La preparación para el fin de semana había sido tensa, pero a lo largo de todo ello Ecclestone había estado en constante diálogo con los promotores del GP de Australia, el gobierno del país y las autoridades sanitarias, además de los equipos y pilotos de F1, para hacer todo lo que estuviera en su mano para iniciar la temporada.

Pero cuando los equipos de F1 llegaron a Melbourne, Ecclestone ya estaba combatiendo los incendios en Albert Park. El deterioro de la situación en todo el mundo hizo que los Grandes Premios de Bahréin y Vietnam parecieran cada vez más improbables. Y no quería titubear: había que actuar inmediatamente.

Durante las teleconferencias con el gobierno de Bahréin se acordó que posponer la carrera era el mejor curso de acción. Para Vietnam la situación era diferente, ya que los organizadores fueron más reacios a abandonar fácilmente su carrera inaugural. Quisieron cancelar un viaje largamente planeado a Australia, así que solicitaron que Ecclestone volara a Hanoi antes de que el GP en Melbourne se pusiera en marcha para las conversaciones allí para discutir los siguientes pasos.

El jefe de la F1 no pensó que fuera una buena idea, sintiendo que estaba mejor situado en el terreno en Australia para tratar los asuntos allí. Así que les ordenó que volaran a Melbourne.

Y fue después de esas conversaciones con las autoridades vietnamitas el miércoles por la noche que se decidió enviar un breve comunicado de prensa. La F1 reveló que tanto el GP de Bahréin como el de Vietnam se posponían por motivos de seguridad, pero el mensaje era claro: el GP de Australia iba a seguir adelante.

Para entonces, sin embargo, el paddock de Melbourne estaba al límite. Circulaban rumores de que varios miembros del personal de la F1 estaban siendo sometidos a pruebas de coronavirus, pero las órdenes de Ecclestone de que todo el mundo guardara silencio significaba que era difícil para cualquiera estar seguro de lo que estaba pasando. Lo que Ecclestone no había podido controlar, sin embargo, era un pacto entre los equipos sobre lo que sucedería si un miembro de su personal daba positivo.

Personal de AlphaTauri Honda en Melbourne Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Se acordó que si un equipo se retiraba, todos los demás seguirían su ejemplo. Es el tipo de solidaridad que a Ecclestone nunca le ha gustado como jefe, pero mantuvo la esperanza de que el acuerdo no se llevara a cabo.

Sin embargo todo eso cambió el jueves por la noche cuando McLaren fue informado de que uno de los miembros de su equipo había dado positivo por coronavirus. El CEO de McLaren, Zak Brown, y el director del equipo, Andreas Seidl, estaban cenando en un restaurante cuando llegó la noticia, y rápidamente entraron en acción.

Tras conversaciones telefónicas con los propietarios de Bahréin del equipo, se acordó que McLaren se retiraría del gran premio inmediatamente. La escudería de Woking informó a Ecclestone, que no estaba particularmente entusiasmado con la noticia, pero al final lo entendió.

Consciente del pacto de "uno fuera - todos fuera" de los equipos, Ecclestone convocó debidamente a los otros jefes de las escuderías a una reunión de emergencia en el centro de Melbourne.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, había intentado organizar la reunión en su suite del Hotel Crown, pero Ecclestone no quiso jugar de visitante. En su lugar, organizó una sala de conferencias en el casino de abajo. Pensó que era muy apropiado para la apuesta que iba a hacer.

Cuando Ecclestone reunió a los equipos, fue claro que no quería que se retiraran. Argumentó que, habiendo viajado hasta Australia, no tenía sentido alejarse. ¿Por qué dejar a los aficionados sin nada y a los espectadores de todo el mundo decepcionados a estas alturas?

Pero Ferrari se mantuvo firme en que no iba a seguir adelante, ya que el empeoramiento de la situación en Italia dejó al personal del equipo con la sensación de que no era correcto continuar. Eso significó que Haas y Alfa Romeo, equipos clientes de Ferrai, voten igual, y Ecclestone fue informado de que algunos de los pilotos ya tenían vuelos reservados que salían de Melbourne a la mañana siguiente.

Esa decisión dejó a Ecclestone con seis equipos disponibles, y tuvo poco tiempo para vacilar ahora sobre qué hacer. En su característico enfoque calmado pero directo, les dijo que sería un gran error alejarse del evento ahora. "Vamos a hacer una carrera", les dijo, sin ninguna posibilidad de negociación.

El equipo Williams prepara los neumáticos en los pits. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Una idea inicial de seguir adelante con los entrenamientos del viernes como de costumbre y luego evaluar la situación más tarde ese día - ganando tiempo para ver si aparecía otra pureba positiva- no recibió suficiente apoyo. Renault dijo que no podía aceptar esos términos y Mercedes también se mostró reacio. Mientras la intensidad de la reunión continuaba creciendo, y Ecclestone luchaba por encontrar una forma de mantener a los seis equipos que necesitaba en la parrilla, sugirió algo radical en su lugar.

Consciente de que la situación cambiante del virus significaba que era difícil que la F1 pasara un fin de semana completo de carreras sin más problemas y retiros, propuso hacer la carrera el viernes.

En lugar de perder completamente el espectáculo, o que los autos pasen por una sesión de práctica completa sin recompensa, propuso que la F1 tenga una sesión de práctica acortada, la clasificación y luego el gran premio en sí, todo en el mismo día. Aunque no es la solución ideal para todos, Ecclestone argumentó que era mejor hacer algo que desechar el evento por completo.

Red Bull, AlphaTauri, Racing Point y Williams estaban automáticamente a favor. A Renault le llevó un tiempo convencerlo de las ventajas de que todo se hiciera el viernes, pero al final aceptó.

Finalmente, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien tuvo una llamada con el CEO de Daimler, Ola Kallenius, también dio su aprobación a la idea.

La noticia del audaz plan de un gran premio el viernes con seis equipos salió rápidamente, pero ese no fue el final de los dolores de cabeza de Ecclestone.

Fila de aficionados en la Puerta 10 de Melbourne Photo by: Andrew van Leeuwen

Minutos antes de que se abrieran las puertas del Albert Park el viernes por la mañana, las autoridades sanitarias del estado de Victoria, donde se encuentra Melbourne, dijeron que no permitirían a los espectadores entrar en el recinto. Con los 12 autos listos para salir a la pista, hubo escenas de enfado en las puertas- y el propio Ecclestone no estaba satisfecho.

Más tarde ese día, después de la finalización de una silenciosa ceremonia de podio tras el triunfo de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton en el GP de Australia, Ecclestone se dejó llevar por los medios de comunicación en una reunión en el paddock.

Dejó claro que estaba enojado porque la F1 se había visto comprometida por el cambio de consejo de las autoridades australianas, quienes, dijo, habían puesto a la F1 en una situación difícil en Melbourne.

Se disculpó con los aficionados por no haber podido ingresar a la pista, y con los televidentes en casa que tal vez no se dieron cuenta hasta muy tarde de que todo estaba sucediendo el viernes. También aceptó las quejas de Ferrari por haber empezado la temporada sin ellos, y dijo que discutiría con los otros equipos sobre si los puntos del campeonato serían borrados o no, para que se convirtiera en un evento no puntuable.

Pero todas esas especulaciones fueron para más tarde. Por ahora, Ecclestone había cumplido con los requisitos contractuales de la F1 en la celebración del gran premio (por lo que la FOM obtendría el dinero que le corresponde por parte del promotor), y los aficionados habían por lo menos disfrutado de un vistazo de lo que 2020 tiene que ofrecer tras una carrera que los mantendría hablando durante varias semanas por lo menos.

A largo plazo sabía que sus quejas sobre la inconsistencia del gobierno australiano podrían ser dejadas de lado con un enorme aumento de la tarifa que Melbourne deberá pagar para la carrera del año próximo...

Clásico de Bernie.

Fuente de consulta: Fórmula 1 50 Años, La Eterna Pasión

