Lo que se sabe de los planes de Renault para el motor de Alpine en la F1

A pesar de que no se ha confirmado oficialmente el fin de la actividad de motores de Renault en la Fórmula 1, desde hace varias semanas está claro hacia dónde se dirigen las cosas.

Las conversaciones entre bastidores con los fabricantes rivales sobre posibles acuerdos como cliente, y un acuerdo preliminar con Mercedes que se cree que ya está en marcha, han contado su propia historia sobre el cambio de Alpine F1 de fabricante a equipo cliente.

Sin embargo, las cosas han avanzado esta semana cuando, según ha revelado Motorsport.com, el personal de las fábricas de Renault en Viry-Chatillon y Enstone ha sido informado de un estudio de evaluación para trazar un nuevo futuro para su división de motores.

La idea es alejarla de la F1 y buscar formas de ayudar a la organización Renault en el futuro, potencialmente a través de nuevas tecnologías como el hidrógeno.

Este viernes en el Gran Premio de Bélgica, el director saliente del equipo Alpine, Bruno Famin, habló sobre la situación actual y los factores que han llevado a Renault a abandonar un legado de motores de F1 que se remonta a finales de la década de 1970.

Bruno Famin, director del equipo Alpine F1 Team Foto: Motorsport Images

Famin ha confirmado la presentación al personal de Viry del estudio de evaluación, que en su opinión se adaptará mejor a la futura expansión de los coches de calle de Alpine.

"El proyecto que se ha presentado a principios de semana al representante del personal en Viry-Chatillon es reasignar los recursos de un lado a otro", dijo.

"Un lado está siendo el desarrollo de la unidad de potencia de Fórmula 1, que se está fabricando en Viry, y dedicar esos recursos y competencias al desarrollo de nuevas tecnologías para la marca, para el nuevo producto de la marca".

"Una de las consecuencias de este proyecto, si se acepta, sería entonces para el equipo Alpine F1 comprar una unidad de potencia en lugar de desarrollar su propia unidad de potencia. Y entonces tendremos más recursos para desarrollar la marca y una unidad de potencia diferente para competir."

El objetivo del cambio

La decisión de Renault de poner fin a su proyecto de motor de F1 marcaría un gran cambio de dirección, que en última instancia está impulsado por factores tanto competitivos como financieros.

Llevar a cabo un programa de motores en la F1 es enormemente caro, y esos costos pueden ser extremos si, como ha descubierto Renault, el producto final te deja un poco a la zaga.

Mientras que algunos han sugerido que la decisión de convertirse en un equipo cliente se debió a que el progreso del motor 2026 de Renault estaba muy por detrás de donde tenía que estar, Famin insiste en que ese no es el caso.

"Todos sabemos que desde 2014 no tenemos el mejor motor en Viry, pero es uno de los motores que más ha mejorado desde 2014", dijo.

"Ahora todavía no estamos exactamente en lo más alto, pero la mejora había sido muy buena y el trabajo que se está haciendo en Viry para preparar el motor de 2026 es increíble".

"Nos hemos fijado objetivos muy altos y confío en que podamos alcanzarlos. Las cifras que obtuvimos del banco de potencia son muy buenas".

Centro de ingeniería del Alpine F1 Team Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Sin embargo, no se puede negar que las ventajas para un equipo de F1 de llevar su propio motor son mucho menores que en el pasado.

Por ejemplo, Famin, que viene del sector de Viry, afirma que, dado que los fabricantes están cada vez más al tanto de todo, las ventajas de instalación que se pueden obtener en comparación con una unidad del cliente son mínimas.

Así pues, la relación costo-beneficio para un fabricante que hace su propio motor ha cambiado mucho, lo que constituye una de las razones del cambio de opinión de Renault.

Como explicó Famin: "Hay cierto potencial en el desarrollo de la integración. Pero al final es bastante teórico, porque ahora todos los fabricantes de unidades de potencia están trabajando muy estrechamente, muy al principio del proyecto, con los equipos y todas las integraciones están increíblemente optimizadas".

"Si tomamos un motor Ferrari o Mercedes, estoy bastante convencido de que toda la integración, todo el empaquetado, será ya muy, muy bueno".

Famin dijo que la decisión de abandonar potencialmente el proyecto de equipo fabricante se debe simplemente a que no tiene sentido para lo que Alpine espera conseguir en el mercado de la automoción, donde el dinero se puede gastar mejor en otra parte.

"Estamos en una encrucijada muy concreta", dijo, cuando se le preguntó por qué Renault había decidido repentinamente dejar de ser un equipo fabricante.

"El proyecto de desarrollo de la marca Alpine es ahora muy concreto, muy claro, y conocemos los recursos necesarios para desarrollarlo".

"Entonces, es porque ahora la pregunta desde el punto de vista de la marca Alpine es '¿cómo utilizamos, de la mejor manera posible para desarrollar la marca, los recursos que tenemos?".

Fábrica de Alpine Foto de: Alpine

¿Cuándo sería el cambio?

Famin dijo que el proyecto gira actualmente en torno al cambio de planes del motor que entra en juego para 2026, aunque fuentes sugieren que existe la posibilidad de que las cosas se aceleren a 2025 si se dan ciertas circunstancias.

El calendario para completar la evaluación no está claro, y mucho dependerá de la respuesta de los representantes sindicales en Francia. Famin dijo que podría ser cuestión de días, o alargarse mucho más.

"Tenemos que terminar el proceso social en Viry", dijo. "Puede tardar una semana, puede tardar dos meses. Y tenemos que terminar ese proceso".

Aunque la legislación laboral francesa es muy estricta y es probable que cada cambio se estudie al detalle, Famin dejó claro que no había riesgo de que el personal actual perdiera su empleo.

"Estamos siguiendo todos los pasos obligatorios, y no hay ninguna razón para no hacerlo correctamente", dijo. "Una cosa muy importante es que en el proyecto, que se ha presentado, se ofrecerá un puesto de trabajo a todos y cada uno de los empleados. No hay ningún despido".

"Estamos haciendo todo lo posible para que un momento potencialmente muy difícil sea lo menos doloroso posible. Pero sabemos que este tipo de cosas nunca son fáciles".

Esteban Ocon, Alpine A524, Pierre Gasly, Alpine A524 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

La cuestión de la venta

Una teoría que ha rodeado durante mucho tiempo la motivación de Renault para abandonar su proyecto de motor de fábrica ha sido que está vinculada a una posible venta del equipo Alpine.

Uno de los obstáculos teóricos para cualquier inversor potencialmente interesado en hacerse cargo de Alpine era que también tendría que comprometerse con la parte del motor Renault del proyecto.

La supresión total de este aspecto permite a Renault blindar el elemento Alpine, lo que hace que la venta sea mucho más sencilla.

Sin embargo, el director general de Renault, Luca de Meo, ha negado sistemáticamente que exista ningún deseo de vender, y es algo que Famin ha reiterado también a pesar del cambio de plan de motores.

"El proyecto de la F1 sigue siendo un proyecto clave para la marca Alpine", añadió Famin.

"Es gracias a la F1 que queremos desarrollar el conocimiento de la marca a nivel mundial, y eso se mantiene. Pero el proyecto (de cambiar lo que hace Viry), es sólo reubicar los recursos para desarrollar mejor la marca, siempre basándonos en el pilar del automovilismo, y principalmente en la F1, para desarrollar la notoriedad".