Head: "Reutemann debió haber sido campeón en 1981"

Carlos Reutemann, quien falleció el pasado 7 de julio a los 79 años de edad, dejó su huella en la máxima categoría del automovilismo mundial, donde compitió entre 1972 y 1982, logrando 12 victorias y 45 podios como piloto de Brabham, Ferrari, Lotus y Williams.

Con la escudería de Grove corrió en 1980 y 1981, perdiendo el campeonato ese último año por apenas un punto ante Nelson Piquet, de Brabham, tras una temporada tormentosa para el argentino por varias situaciones internas vividas en Williams.

Patrick Head se refirió a "Lole" en una reciente entrevista con el podcast Beyond the Grid de la Fórmula 1, donde lo recordó como "el personaje más agradable, considerando que era muy guapo con un aspecto en cierto modo agresivo. Pero era guapo y alto. Tenía los mejores modales".

"Realmente nos llevábamos bien con él y debió haber ganado el campeonato de 1981. No lo hizo. Nos gustaba tanto que hubiéramos querido que continuara para 1982", agregó.

"Lole" se sintió tan dolido cuando se le escapó el campeonato luego de un año en el que muchas veces Williams pareció jugarle en contra, que anunció su retiro de la Fórmula 1 tras aquella carrera del 17 de octubre de 1981 en Las Vegas. Sin embargo, luego revirtió esa decisión para iniciar la temporada 1982 y evaluar cómo se sentía.

Patrick Head, Alan Jones y Carlos Reutemann, Williams Photo by: Williams F1

Reutemann fue segundo en el arranque del campeonato de 1982, el GP de Sudáfrica disputado en Kyalami, y abandonó tras un choque con el francés René Arnoux, de Renault, en el siguiente GP de Brasil en Jacarepagua. Luego de esa competencia, llegó el retiro definitivo.

Preguntado sobre cuáles creía que fueron las razones del alejamiento de Reutemann, Head respondió: "Creo que fueron un número de factores. Trajimos a Keke Rosberg al equipo (para 1982) y Keke resultó ser muy, muy rápido. Cuando Carlos conoció a Keke, Frank (Williams) le preguntó qué opinaba de él. Carlos respondió: 'No lo sé Frank, el Rolex de oro, el portafolio y los zapatos de Gucci...' Creo que Keke le pareció poco ostentoso. Pero luego cuando comenzamos a correr vio también que Keke era tremendamente rápido. Y no estoy sugiriendo ni por un momento que Carlos no pensara que podía vencerlo, pero sabía que para vencer a Keke con el mismo coche iba a ser un trabajo difícil".

"Para ese momento estaba cerca de los 40 años. Creo que había mucha gente en Argentina que le estaba diciendo que se sume a la política. Él era un agricultor. Creo que hubo un número de factores que se unieron. El hecho de la batalla entre Argentina y Gran Bretaña (en referencia a la Guerra de Malvinas) debe haber sido un gran factor también. Así que de repente nos encontramos sin un piloto. No fuimos nosotros los que le dijimos que se vaya, fue él quien se fue. Era una persona agradable, pero no era como un piloto normal de la F1”, finalizó Head.