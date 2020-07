Ricciardo quiere que maniobra de Stroll se discuta con los pilotos

El incidente, que ocurrió en la penúltima vuelta de la carrera del pasado fin de semana en la cerrada curva 3 del Red Bull Ring, llevó a que ambos autos acabaran en la zona de escape y permitió que Lando Norris se acercara y también adelantar a Ricciardo como resultado.

Después de la carrera, Ricciardo calificó de "desesperado" el movimiento de Stroll, mientras que el piloto de Racing Point consideró que la maniobra que los comisarios consideraron un incidente de carrera era "una oportunidad, una muy pequeña y fui por ella".

Cuando Motorsport.com le preguntó si la decisión de los comisarios sentaba un mal precedente, Ricciardo dijo: "Nunca he querido tener las reglas tan estrictas que nos desanime a correr. Así que no quiero que seamos amables para conducir y tengamos miedo de apretar el gatillo. Pero, por supuesto, está intentar y también está fallar".

"Obviamente los dos nos salimos de la pista, yo porque si doblo nos estrellamos, pero él también se salió de la pista con eso".

"Por lo tanto, intentó un movimiento, que estaba completamente en su derecho de hacerlo. Dejé espacio, lo cual supongo que no debería haber hecho, pero obviamente lo intentó y como ambos nos salimos de la pista lo veo como un intento fallido".

"Así que, la posición debería haber sido devuelta. Para mí eso está bastante claro".

"Creo que si él hace la curva y me saca, entonces lo acepto y eso es un adelantamiento, pero para sacarnos a los dos ahí es donde no veo cómo funciona eso. En cualquier situación, supongo".

"Pero hablaremos de ello, lo haremos en la reunión de pilotos y veremos la opinión de todos [y] lo que dicen".

"No imagino a ningún piloto diciendo 'sí, es una maniobra limpia, así es como va a funcionar'".

Ricciardo explicó que no pensó "que fuera la intención de Lance sacarnos a ambos", pero siente que una maniobra tardía con tales consecuencias -una de las muchas que se hicieron en el mismo punto durante las dos carreras en Austria- debe ser discutida con los oficiales para que los pilotos puedan tener claridad.

"Estoy seguro de que cuando bajó por el interior sabía que iba a estar apretado porque ya era bastante estrecho y venía de una vuelta justa", dijo.

"Pero no creo que esperara o quisiera que ambos nos saliéramos de la pista. Pero, obviamente, mantuvo su pie en el interior y dijo: "Está bien si me dan una penalización, si no iré por todo".

"Así que no creo que sea necesariamente algo que debas discutir con los pilotos (a nivel individual(, como si fuera una jugada sucia, ¿en qué estabas pensando?"

"Es más bien algo que debe ser hablado también como grupo, con nosotros los pilotos y los comisarios para tratar de educar a todos en lo que pensamos que está bien y mal".

"No espero que Lance, por ejemplo, vaya y haga esto este fin de semana y piense que va a salirse con la suya todo el tiempo. Pero ahí es donde tenemos que hablar probablemente el viernes en la reunión de pilotos", finalizó.

