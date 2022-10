Russell explica el problema que le impidió llegar a la Q3 en Singapur

Cargar reproductor de audio

Russell tuvo problemas en la complicada y húmeda pista durante las dos primeras sesiones de clasificación con un Mercedes que se sentía como que empujaba cuando frenaba en las curvas.

El piloto británico experimentó un fenómeno similar el viernes, cuando se fue recto en la misma curva en las sesiones FP1 y FP2, llegando a tocar las defensas con la nariz del coche en el primer entrenamiento.

"Tuve un problema recurrente en la FP1 en el que cada vez que llegaba a la curva, me sentía como si estuviera acelerando", dijo Russell cuando Motorsport.com le preguntó qué había ido mal.

"Y el coche iba totalmente a tope. Creo que vemos este problema en los datos. Pero fue empeorando progresivamente a medida que avanzaba la clasificación".

"Así que no pude tomar ninguna de las curvas de baja velocidad. Era literalmente como si alguien tratara de empujarme por detrás. Fue una verdadera lástima".

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si el equipo sabía cuál era la causa, dijo: "No lo sé, para ser sincero. Cuando salí del coche, mi ingeniero me dijo que veían algo en los datos".

"Pero estaba ahí desde la primera vuelta en la clasificación y fue empeorando progresivamente. Así que sí, realmente frustrante teniendo en cuenta lo rápido que ha sido el coche por aquí, y lo rápido que fue nuestro ritmo de carrera".

Russell insistió en que no se trataba de un problema de aceleración, ni de un caso en el que tocara inadvertidamente el pedal.

"No, no fue nada relacionado con el acelerador", dijo. "Esa era la sensación, como si estuviera pisando el acelerador en la curva".

"Al frenar, era como si estuviera pisando el acelerador antes del vértice. No sé cuál es el problema, pero no estábamos en ninguna parte (en cuanto a rendimiento)".

Cuando se le preguntó si el problema era la causa de sus dos incidentes en los entrenamientos, añadió: "Bueno, no lo sé. Los dos me parecieron muy raros. No quiero echar la culpa a nadie".

"Pero es algo que nunca, nunca había notado antes, y nunca había sentido antes. Y estuvo claramente allí en la FP1 en mi opinión. Y tan pronto como salí en la clasificación algo no estaba bien".

"El agarre era muy fuerte, cada vez que llegaba a una curva, soltaba completamente el freno. Y me iba recto por todas partes. No podía tomar ninguna curva".

Russell admitió que el problema era especialmente frustrante, ya que Mercedes siempre ha considerado Singapur como uno de sus circuitos más fuertes, como demostró el resultado de Lewis Hamilton en la clasificación.

"Independientemente de cómo sea el rendimiento, nunca quieres salir 11° en un Gran Premio cuando tienes el coche para luchar por la victoria. Ha habido un coche de seguridad cada vez que hemos estado aquí. Es de esperar que haya un par de paradas en boxes, ya que tenemos que intentar hacer algo diferente a nuestros rivales. Pero no será una carrera sencilla".

En el lado positivo, Russell dijo que había pruebas de que Mercedes sigue superando sus problemas de rebote.

"Creo que el ritmo que tenemos este fin de semana demuestra que las mejoras que hemos hecho a lo largo de la temporada en cuanto a la aerodinámica y en cuanto a la conducción".

"Sin duda, estamos muy lejos de donde queremos estar en ese sentido, pero definitivamente hemos hecho grandes progresos. Eso es positivo".

"Pero estoy aquí ahora cuando deberíamos haber estado luchando por la pole position. Y por desgracia, hoy no ha funcionado".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!