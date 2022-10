Hamilton le genera una multa a Mercedes F1 por su piercing en Singapur

Cargar reproductor de audio

En la transmisión de televisión se vio que Hamilton tenía el pendiente de la nariz durante los primeros entrenamientos en el circuito de Marina Bay, después de habérselo quitado desde principios del verano europeo, tras la prohibición de la FIA al inicio de la temporada 2022 de que los pilotos lleven joyas mientras conducen los monoplazas.

Por lo tanto, el siete veces campeón fue convocado a ver a los comisarios después de la FP3, mientras que a Mercedes se le pidió que explicara por qué su formulario de autocontrol -un proceso que se introdujo en 2019 y significa que la FIA no comprueba la legalidad del coche y el piloto antes de una sesión de pista- había declarado incorrectamente que Hamilton no llevaba el piercing cuando conducía su W13 en la clasificación.

Hamilton fue absuelto después de que los comisarios aceptaran su explicación de que el personal médico involucrado en el tratamiento de una infección en la nariz que había contraído como parte de sus esfuerzos para hacer su piercing regularmente removible insistió en que el perno de metal se mantuviera hasta que la infección se hubiera resuelto.

El documento de la FIA en el que se anuncia la decisión de no sancionar a Hamilton -que ya no tiene la exención concedida para mantener sus piercings mientras conduce, que se entiende que se agotó alrededor de la carrera de Silverstone en julio, después de lo cual comenzó a quitarse el piercing para las sesiones en pista- dijo que Mercedes presentó un informe médico que confirmó su explicación.

"Los comisarios consultaron entonces al delegado médico adjunto de la FIA, el doctor Ian Roberts, que vio el informe médico y coincidió con la opinión que contenía", añade el documento.

"A la luz de las circunstancias atenuantes, hemos decidido no tomar más medidas".

En la rueda de prensa posterior a la clasificación en Singapur, después de terminar tercero por detrás de Charles Leclerc y Sergio Pérez, Hamilton dio su versión de los hechos, que dijo que fue "todo lo que les dije (a los comisarios) antes de la clasificación".

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"No estoy tratando de hacer una declaración (por llevar el piercing en la pista)", comenzó.

"Básicamente, obviamente he tenido esto, las joyas y el pendiente de la nariz, durante años".

"Y, obviamente, tuvimos toda esa sorpresa a principios de año y en ese momento estaba como soldado para que no se saliera".

"Me dieron en ese momento, durante muchas carreras, una exención hasta que pudiera encontrar una solución".

"Y entonces fui y me lo sacaron y traté de encontrar una solución para ponerlo y sacarlo (regularmente)".

"Se infectó por eso y seguí con esta infección. Luego me salió una ampolla de sangre y seguí con ella, me quedó una llaga en la nariz".

"Luego volví y tuve que arreglar la ampolla de sangre porque había pus y sangre y otras cosas".

"Luego me puse esto y en las últimas dos semanas ha empezado a curarse y me ha pedido (el personal médico) que me lo deje puesto".

"Es una locura que tengamos que hablar de algo tan pequeño. Yo saco todo lo demás. En este momento no me importa, para ser sincero".

Cuando se le preguntó si los comisarios habían aceptado su explicación -la rueda de prensa tuvo lugar poco antes de que se conociera la decisión-, Hamilton dijo "realmente no lo sé" e insistió en que "esto no es un problema de seguridad".

"Tengo una carta del médico", dijo. "He hecho todo lo posible y, como le decía a Charles (sentado junto a Hamilton en la rueda de prensa), una de las excusas (para la prohibición de las joyas) que se dio hace mucho tiempo era sobre el calor y si estás en un incendio y (cómo) el metal conduce el calor.

"Pero nuestros trajes están cubiertos (de metal). Nuestros cinturones de seguridad, la cremallera (del mono antiflama) es metálica, la hebilla alrededor del casco es metálica, los cables que tenemos (para conectarnos al coche) son metálicos".

"No sé, es todo un poco tonto. Esperemos que sean sensatos. Los comisarios deberían estar ahí para mantenernos seguros, lo más importante, pero esto no es un problema de seguridad".

Pole man Charles Leclerc, Ferrari, in the post Qualifying Press Conference Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Leclerc, piloto de Ferrari, fue visto llevando un anillo de plata en su mano derecha en la rueda de prensa, pero cuando se le preguntó si lo había llevado durante la clasificación dijo: "No, no lo llevaba. Siempre me los quito y me los vuelvo a poner una vez terminada (la actividad)".

El documento de la FIA en el que se anunciaba que Mercedes había sido multado por presentar el formulario de autocontrol de forma inexacta afirmaba que el director deportivo del equipo, Ron Meadows, "no sabía que Hamilton llevaba un piercing (en el coche)".

"En los eventos recientes, Hamilton se había quitado el piercing antes de la competencia".

El equipo asumió, sin preguntar a Hamilton, que había seguido o seguiría el mismo procedimiento para este evento".

"Los comisarios aceptan que el error en la declaración en este caso no fue intencional o deliberado, pero no se habría producido si el equipo hubiera preguntado a Hamilton antes de completar y enviar la declaración".

