Steiner: en un test de jóvenes pilotos, Alonso tendría 39 años

La Fórmula 1 pone a disposición de los equipos una jornada de test el martes después del GP Abu Dhabi, última carrera del año, con la obligación de que alineen a pilotos jóvenes que aún no han debutado en la máxima categoría o que, como mucho, hayan disputado, como mucho, dos grandes premios.

Realmente la edad no es un requisito el test en Yas Marina, pero sí el ser 'novatos' o prácticamente debutantes en la F1.

Renault quiso aprovechar esa jornada para poner en pista a Fernando Alonso y seguir con la preparación del asturiano de cara a 2021. Buscaron un permiso especial de la FIA y el asunto llegó a la Comisión de la F1, pero McLaren y otras escuderías se opusieron y finalmente el #14 no estará en el test.

El director de Renault, Cyril Abiteboul, se mostró decepcionado con sus rivales, aunque admitió el pasado fin de semana que buscar un truco más allá del reglamento de ese tipo de test. "Fue lo típico de tratar de hacer cualquier jugadita posible", declaró a Motorsport.com.

"Pero la mayoría de los equipos son más pragmáticos. Sólo tenemos que esperar que la FIA lo sea. Renault hace mucho por los jóvenes pilotos".

Durante el fin de semana de Imola, Abiteboul recibió respuesta. Fue por parte de Gunther Steiner, el carismático jefe de equipo de Haas.

"Creo que es un poco optimista hacer jugaditas'", comentó el italiano. "Quiero decir, hay una regla. Ya sabes, no necesitas juegos... Es un test de jóvenes pilotos... eso lo dice todo. Él es un bicampeón del mundo de 39 años, y hay una regla para jóvenes pilotos".

"Así que no creo que necesites jueguecitos. Es en plan 'hacemos reglas y luego tratamos de ignorarlas'. Es una regla, ¿sabes? Si quieren hacerlo, debería preguntarles a todos si están de acuerdo con eso o no, y si dos dicen que no, que no se enfade porque una regla es una regla".

Sin opción de disputar esos test, Renault da a Alonso dos jornadas este miércoles y jueves en Bahrein, aunque con el coche de 2018.

Quedan tres grandes premios y otra posibilidad sería darle una sesión de libres, pero ya han avisado de que no es el plan A, ya que quieren a sus dos pilotos lo mejor preparados posibles para cada fin de semana, ya que están en una durísima lucha por la tercera plaza en el mundial de Constructores (sacan solo un punto a McLaren y otro a Racing Point).

