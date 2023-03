Términos y condiciones del Sorteo Mercedes Puma

Cargar reproductor de audio

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Estos términos y condiciones se aplican al Sorteo Mercedes Puma (el "Concurso") operado por Motorsport Network, LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Florida con sede principal en 5972 NE 4th Avenue, Miami FL, 33137, y su filial o filiales ("Nuestro", "Nosotros" y "Nos") a través de nuestras plataformas de medios: autosport.com la "Plataforma" o "Plataformas").

1.2 Lea atentamente estas Condiciones. Estas Condiciones establecen quién puede participar en el Concurso, cómo se desarrollará el Concurso, los premios disponibles y cualquier otra condición importante relativa al Concurso. Al participar en el Concurso, usted acepta estas Condiciones y queda vinculado por ellas.

1.3 Las participaciones que no se presenten de acuerdo con estas Condiciones quedarán descalificadas y no serán aceptadas.

1.4 Nos comprometemos a proteger su privacidad y sólo utilizaremos sus datos personales de acuerdo con las presentes Condiciones y con Nuestra Política de Privacidad, disponible en https://accounts.motorsportnetwork.com/legal/privacy-policy/en . Esta Política de Privacidad regula el uso que podemos hacer de los datos que recopilamos de usted. Al participar en el Concurso, nos autoriza a transmitir sus datos personales a la(s) Plataforma(s) y a sus procesadores de datos.

1.5 Si participa en el Concurso de acuerdo con estas Condiciones, podrá ganar ropa Puma firmada por Lewis Hamilton y George Russell (el "Premio"). Al participar en el Concurso confirma que reúne los requisitos para reclamar el Premio.

2 ELEGIBILIDAD

2.1 El Concurso está abierto a personas físicas residentes en el Reino Unido, Francia, Alemania y México. Los participantes deben ser mayores de 18 años en la fecha de inscripción y deben ser capaces de cumplir con estos Términos.

2.2 El Concurso no está abierto a Nuestros empleados, agentes o directores (o sus familiares) o de cualquiera de Nuestras empresas asociadas o filiales o cualquier agencia de publicidad o cualquier otra persona profesionalmente relacionada con Nosotros o el Concurso.

2.3 Sólo puede participar en el Concurso una vez. Cualquier participación múltiple será descalificada. Las participaciones de terceros, las participaciones automatizadas, las participaciones masivas o las participaciones enviadas por agentes se considerarán inválidas, descalificadas y no serán aceptadas. No se aceptará responsabilidad alguna por las participaciones enviadas sin éxito.

2.4 Nos reservamos el derecho de verificar la elegibilidad de los participantes. Podremos solicitar la información que consideremos razonablemente necesaria con el fin de verificar la elegibilidad de un participante, incluyendo, pero no limitándose a la prueba de edad y/o residencia, y los Premios podrán ser retenidos hasta que, y a menos que, estemos satisfechos con la verificación.

3 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

3.1 Las participaciones en el Concurso deben ser recibidas por Nosotros entre el 1 de marzo de 2023 a las 00:00 y el 8 de marzo de 2023 a las 00.00 GMT. No se tendrán en cuenta las inscripciones que se reciban fuera de este plazo. No se aceptará responsabilidad alguna por las participaciones enviadas sin éxito, perdidas, extraviadas, dañadas o retrasadas, ni por ningún coste asociado a los participantes fallidos.

3.2 Para participar basta con responder a la pregunta que aparece en los canales sociales de Motorsport.com.

3.3 No es necesario realizar ninguna compra para participar en el concurso, a menos que se indique lo contrario en la página del concurso. Las probabilidades de ganar dependen del número de participaciones recibidas. La prueba de participación no es automáticamente prueba de recepción.

4 GANADORES

4.1 El ganador se seleccionará entre los participantes que cumplan las presentes Condiciones.

4.2 El ganador del Premio será seleccionado al azar por jueces independientes. La decisión de los jueces será inapelable. El nombre completo de los jueces está disponible previa solicitud. No se mantendrá correspondencia.

4.3 Los ganadores serán notificados por escrito por correo electrónico a la dirección de correo electrónico proporcionada en un plazo de 30 días a partir de la fecha de cierre del Concurso. Podrá exigirse una prueba de identidad. El ganador tendrá derecho a rechazar el Premio en un plazo de 5 días laborables a partir de la recepción de la notificación, en cuyo caso perderá todos sus derechos al Premio y se seleccionará un ganador alternativo. Si un ganador no responde para reclamar su premio en un plazo de 5 días laborables a partir de la recepción de la notificación, o si la notificación se confirma como no entregada o la dirección de correo electrónico proporcionada no existe, se considerará que ha perdido todos los derechos al Premio y se seleccionará un ganador alternativo. En aras de la claridad, se considerará que se ha recibido la notificación cuando se envíe un correo electrónico a la dirección facilitada en el formulario de participación.

4.4 Tendremos derecho a revelar el nombre del ganador o ganadores y su ciudad o localidad de residencia. La divulgación de los ganadores se hará en motorsport.com (edición global y local). Al participar en el concurso, usted acepta que se divulgue su nombre en caso de resultar ganador. Consulte nuestra política de privacidad para obtener más información sobre cómo utilizamos sus datos personales.

5 PREMIO

5.1 En ningún caso un participante tendrá derecho a ganar más de un Premio.

5.2. Los Premios se entregarán en la dirección facilitada por el participante. El Premio sólo se entregará en direcciones del Reino Unido, Francia, Alemania y México. No hay sustituciones del Premio ni alternativas en metálico y el Premio no es transferible.

5.3 Si por razones ajenas a nuestro control no pudiéramos entregar al Ganador la totalidad o parte del Premio, sustituiremos la totalidad o parte del Premio ofrecido por un premio alternativo que designemos razonablemente.

6 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

6.1 No nos hacemos responsables de los costes en los que incurra al participar en un Concurso (independientemente de que dicha participación tenga o no éxito) o en relación con su participación en un Concurso. No aceptamos responsabilidad alguna por cualquier daño, pérdida, lesión o decepción sufrida por cualquier participante que participe en el Concurso o como resultado de la aceptación del Premio. Nada de lo dispuesto en esta cláusula limitará o excluirá la responsabilidad por muerte o lesiones personales como resultado de Nuestra negligencia. Nada de lo contenido en estas Condiciones afectará a los derechos legales que le puedan corresponder como consumidor.

7 LEGISLACIÓN APLICABLE

Estas Condiciones se rigen e interpretan de acuerdo con la legislación de Inglaterra y Gales y cualquier disputa que surja de ellas estará sujeta a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales ingleses.

8 CONSULTAS

8.1 Para cualquier consulta, comentario o información adicional, diríjase a datacontroller@motorsport.com.

Todas las consultas relativas al Concurso (incluidas las solicitudes para conocer el nombre de los ganadores) deberán ser recibidas por nosotros en un plazo de veintiocho (28) días a partir de la fecha de cierre del Concurso