Tsunoda espera que el psicólogo lo ayude a mantener el control

En una reciente entrevista, el principal asesor de la estructura austriaca, Helmut Marko, elogió la velocidad de Tsunoda, pero reconoció que el japonés "siempre explota por la radio".

El de AlphaTauri, que actualmente ocupa el puesto 16 en la clasificación de pilotos con 11 puntos, es más conocido por sus mensajes de radio que por sus resultados en la pista, una de las razones por las que Red Bull ha contratado a un psicólogo para ayudarlo a controlar su ira.

El piloto japonés reconoce que ya trabajó con uno durante su única temporada en la Fórmula 2, algo que piensa que le ayudó a dar el salto a la Fórmula 1, por lo que espera que el nuevo psicólogo le aporte "más consistencia".

"Sí, ya trabajé con otro psicólogo en la Fórmula 2", dijo Tsunoda en respuesta a los comentarios de Marko durante el fin de semana del Gran Premio de Austria.

"Estoy muy contento... En su momento ya estuve muy feliz de trabajar con uno y, además, fue clave para que yo pudiese dar el salto a la Fórmula 1".

"Puedo decir que ellos [Red Bull] contrataron a un nuevo psicólogo hace unas cuatro carreras".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Clive Rose / Getty Images

"No sé si en estos momentos está funcionando o no. Si estuviese funcionando bien, quizás no habría tenido el accidente [en Silverstone con su compañero Pierre Gasly], pero es algo que va poco a poco, que lleva un tiempo, porque él tiene que entenderme más a mí, y también tenemos que entender en qué dirección tenemos que ir".

"Pero sí, creo que es obvio que una de las limitaciones que tengo es que me caliento bastante... sobre todo a nivel mental, cuando estoy dentro del coche".

"También sé que tengo que mejorar en ese aspecto para así también ser más consistente".

"Así que espero que la ayuda del nuevo psicólogo funcione y podamos trabajar bien para que en el futuro todo sea mejor", concluyó Yuki Tsunoda.

Muchos pilotos de las categorías reinas del automovilismo y motociclismo han sido muy abiertos sobre este tema en los últimos años, incluyendo a Lando Norris de McLaren, George Russell de Mercedes, y el actual campeón del mundo de MotoGP, Fabio Quartararo, dejando atrás la tan famosa imagen de que buscar la ayuda de un psicólogo era un signo de debilidad.