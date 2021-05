VIDEO: Por qué Raikkonen chocó con Giovinazzi en Portugal

Kimi Raikkonen tuvo un arranque fuerte en el GP de Portugal recuperando dos lugares en la primera vuelta, pero al comienzo del segundo giro su alerón delantero chocó con la parte trasera de su compañero en Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi.

El impacto llevó a que el alerón se alojara debajo de las ruedas delanteras del finlandés y provocó la salida del coche de seguridad, pero también el abandono del campeón del mundo de 2007. Su compañero de equipo escapó de cualquier daño importante y terminó la carrera de Portimao en la 12ª posición.

El campeón del mundo de F1 de 2007 admitió que el incidente fue su error y explicó que todo se originó porque estaba mirando su volante para cambiar un interruptor cuando calculó mal las velocidades respecto a Giovinazzi, quien estaba delante de él.

"Básicamente fue mi error, estaba revisando algo en el volante, cambiando un interruptor con el que que me equivoqué al salir de la última curva, así que tuve que cambiarlo de nuevo. Luego de eso choqué, así que claramente fue mi error", dijo Raikkonen a Sky Sports F1.

Giovinazzi no estaba seguro de cuánto afectó el choque en el rendimiento de su Alfa Romeo, pero agradeció que no hubo una pinchadura y pudo continuar en carrera conforme al programa establecido.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing retiring from the race Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Todavía no he hablado con Kimi, pero el equipo me ha dicho que estaba cambiando algo en el volante al momento del incidente, pero que está bien”, dijo Giovinazzi a Autosport. "Por suerte no hemos tenido ningún pinchazo y después ha sido una carrera limpia por mi parte”.

"Me divertí con Fernando al principio y con Sebastian al final.

"Arrancamos en la posición 12 y hoy hemos sido más rápidos que los Aston Martin, pero más lentos que los Alpine, así que no ha sido suficiente para entrar en el top 10".

Giovinazzi reconoció que, incluso sin el choque, su única posibilidad de sumar puntos en Portugal era que uno de sus rivales se retirara de la carrera, pero Raikkonen fue el único piloto que no concluyó.

"Creo que estamos en un punto mejor que el año pasado, pero todavía no estamos realmente entre los 10 primeros, así que cuando es así, que nadie se retire adelante, es difícil sumar”.