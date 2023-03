Wolff tiene un compromiso con devolver a Mercedes a lo más alto en F1

Cargar reproductor de audio

El fabricante alemán ha tenido un comienzo difícil en la campaña 2023, con el nuevo W14 demostrando estar muy por detrás del coche de Red Bull Racing, que marca el ritmo.

La situación competitiva ha llevado a Mercedes a trabajar en una renovación completa de su concepto de diseño, con el que espera dar grandes pasos adelante en el ritmo durante el resto de la temporada.

Wolff lleva mucho tiempo hablando de los retos de gestión que surgen cuando un equipo dominante se enfrenta a momentos difíciles y ha estudiado a fondo lo que ha ocurrido en otros deportes como el fútbol.

Del mismo modo, también es muy consciente de la necesidad de que los directivos y jefes sepan cuándo es el momento adecuado para ceder el testigo a otros por el bien de la organización.

Pero después de haber permanecido en su puesto durante la época dominante de Mercedes, ha dejado claro que no cree que la situación actual de la escudería sea suficiente para que sienta que ha llegado el momento de dar un paso al lado.

"Sea bueno o malo, realmente disfruto siendo el director del equipo", explicó Wolff cuando se le preguntó sobre su futuro en la escudería.

"Creo que puedo contribuir. Pero, si un día llego a la conclusión, o la gente que está cerca de mí me dice que no estoy (contribuyendo), entonces consideraré dar el relevo a otra persona".

"No me avergonzaría criticar desde la barrera, desde una pantalla de televisión y saber qué es mejor. Pero, hasta entonces, creo que todavía me divierto haciéndolo".

Toto Wolff, Director de Equipo y CEO de Mercedes-AMG, con Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

"Y, obviamente, darle la vuelta a la nave, después de tantos años de éxito, eso es realmente un buen reto".

La posición de Wolff como director del equipo es diferente a la de algunos de sus rivales porque es accionista de la escudería.

Pero, aunque eso no impediría que se le pidiera que dimitiera si la junta directiva considerara que era lo correcto, afirma que el apoyo que lo rodea es sólido.

Preguntado por la reacción de los demás accionistas de Mercedes, Wolff dijo: "La gente que está al mando en Mercedes y en INEOS, son sus individuos de alto rendimiento dentro del negocio principal o en el deporte".

"Todos hemos pasado por altibajos y no hay ni un milímetro de duda. Hay mucho apoyo por su parte para que volvamos al buen camino".

"No podría desear, ni de Jim (Ratcliffe) ni de Ola (Kallenius), ni de todos los demás que están asociados a esto, un apoyo mejor".

