Wolff confía en que la F1 elegirá los lugares correctos para los sprints

Mientras que las carreras sprint han dividido la opinión entre los miembros del paddock, la F1 dice que la respuesta de los aficionados es enormemente positiva.

La F1 pretende ampliar el número de pruebas sprint a seis en 2023, pero esos planes se han dejado en suspenso a la espera de la aprobación del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Sin embargo, la falta de emoción en el Red Bull Ring el pasado fin de semana -donde las cuatro primeras posiciones no cambiaron en ningún momento- provocó un nuevo debate sobre si la pista de Spielberg era o no el lugar adecuado para una carrera sprint en el futuro.

A raíz de que Austria quizás no ofrezca tanta emoción como otros sprints, Wolff dijo que creía que Domenicali haría lo correcto al asegurar que las ubicaciones de 2023 eran las adecuadas.

"Creo que si confío en una persona para elegir las carreras sprint adecuadas, es Stefano", dijo. "Y Stefano habrá visto (la carrera de Austria) y lo tendrá en cuenta".

Pero a pesar de creer que la F1 puede mejorar con los eventos sprint, Wolff dice que parte del problema final para producir grandes carreras es la disparidad de rendimiento entre los equipos.

"Creo que la razón por la que las carreras tienen menos entretenimiento es porque simplemente hay demasiada diferencia de rendimiento entre los equipos", dijo.

"Si tienes a Verstappen desapareciendo en la distancia, los dos Ferrari son el único entretenimiento durante la carrera y luego nosotros (Mercedes) estamos en medio de la nada en tierra de nadie".

"Luego los otros están más atrás, y luego tienes trenes de DRS. Eso nunca puede hacer una buena carrera sprint".

Toto Wolff, jefe de Mercedes en F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aunque los sprints no han proporcionado una gran emoción los sábados, los jefes de la F1 han notado un aumento del interés de los espectadores porque un fin de semana de carreras tiene tres días clave de acción.

Además, algunos pilotos han recibido con agrado el hecho de que el formato de la F1 se vea alterado de vez en cuando.

Daniel Ricciardo dijo: "Me gusta. El viernes es un poco más divertido para un piloto, para ser honesto. Y también, lo he dicho varias veces, pero cuando lo has estado haciendo durante 10 años, como los entrenamientos de viernes, creo que cuando hay algo por lo que luchar cada día, mantiene el fin de semana un poco más, no quiero decir emocionante, pero hay más propósito en cada sesión".

"No tienes el lujo de estar dos horas en la pista el viernes para hacerlo bien, y luego tienes otra sesión el sábado por la mañana. Tienes una sesión. Hay mucha presión para todos. Y luego se pasa directamente a la clasificación".

"Creo que esa mezcla es buena. Creo que también es refrescante. Creo que lo van a aumentar el año que viene, así que me parece bien. Y creo que las carreras también, cada vez que se apagan las luces, es cuando tu adrenalina es más alta".